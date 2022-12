Los secretos de Modric en la voz de uno de sus formadores: cómo enterró los prejuicios por su físico y por qué lo ve jugando el Mundial 2026 a los 41 años

El festejo de Luka tras eliminar a Brasil (AP Foto/Pavel Golovkin)

Desde pequeño, Luka Modric mostró su calidad. “Venía con él”, cuenta Romeo Jozak, quien fue su entrenador en el Dinamo de Zagreb entre el 2004 y 2005, y lo dirigió en las selecciones juveniles de Croacia entre el 2013 y 2017.

“Era el más talentoso de todos, pero en ese momento era muy difícil asegurar que se iba a convertir en uno de los futbolistas más importantes del mundo. Porque era un poco delgado, no tenía fuerzas en sus piernas, pero sí una fuerte personalidad. Fui su entrenador durante dos años en el Dinamo y me sorprendió su forma de ser”, cuenta Jozak, quién remarca que Luka maduró como futbolista una vez que pegó el salto al Tottenham inglés en el 2008.

No ha sido fácil para Modric superar todas los obstáculos que le propuso la vida. Ni cuando llegó al conjunto británico ni cuando era un niño que soñaba con jugar al fútbol y sobrevivir. Huyó de Obrovac, su lugar de nacimiento, para instalarse en un hotel de refugiados en Zadar, donde al director no le pasó inadvertido su talento y lo llevó a probarse al Dinamo.

Sin nombre y sin tener muy claro en qué posición debía jugar, el mediocampista croata con el tiempo fue superando todos los prejuicios y se convirtió en uno de los mejores jugadores del mundo.

“De chico se quedaba entrenando hasta tarde sólo para mejorar en lo que hacía falta. Su personalidad es innata y es lo mejor que tiene”, asegura el hombre de 50 años que conoce a Modric desde el 2006.

“No es fácil marcar a Modric porque es tan inteligente que no se queda quieto. Es rápido mentalmente, también tiene muy buen manejo de la pelota, fuerte disparo a corta y larga distancia, cuenta con buena técnica, personalidad, lo tiene todo. Por algo juega en el Real Madrid”, remarca Jozak en diálogo con Infobae desde Doha, Qatar.

- ¿Cuál era su función en las selecciones juveniles de Croacia?

- Fui el director técnico de las selecciones juveniles de Croacia a partir del 2013 hasta el 2017. Manejaba la Sub 14 hasta el seleccionado mayor. Antes estuve como entrenador en el Dinamo Zagreb y luego en la función de director deportivo desde el 2008 hasta el 2013. Tuve a la mayoría de los jugadores actuales en las divisiones juveniles de la selección.

- ¿Qué diferencia existe entre el actual Luka Modric y el que dirigió en las selecciones juveniles de Croacia?

- Lo tuve cuando era chiquito y daba sus primeros pasos en el segundo equipo de Dinamo Zagreb. Todos ellos eran parte de alguna selección de Croacia, desde el Sub 17 en adelante. Luego, lo tuve en el Dinamo Zagreb. Él estaba jugando en un equipo con futbolistas de su misma edad. Modric era el más talentoso de todos, pero en ese momento era muy difícil asegurar que se iba a convertir en uno de los futbolistas más importantes del mundo. Porque era un poco delgado, no tenía fuerzas en sus piernas, pero sí una fuerte personalidad. Fui su entrenador durante dos años y me sorprendió su forma de ser.

- ¿Qué cualidades ya conservaba desde chico?

-Era un luchador y lo sigue siendo. Además, conserva un buen manejo de la pelota, juega de memoria en el mediocampo, nunca pierde la pelota. De chico se quedaba entrenando hasta tarde sólo para mejorar en lo que hacía falta. Pero es su personalidad es innata y es lo mejor que tiene. Es un chico normal, una persona agradable, sincera, que ayuda a sus compañeros, pero también a los rivales, como pasó frente a Brasil, que fue a consolar a Rodrygo, su compañero en el Real Madrid.

- ¿Cómo se detiene a un mediocampista tan cerebral como Luka con toda su experiencia a cuestas?

- Tiene 37 años y debemos aprovechar esa experiencia. Si tienes a un solo jugador así en un equipo es un poco más fácil, porque sólo tienes que concentrarte en él. Pero al jugar Marcelo Brozovic también deberías preocuparte por este hombre. En el último encuentro corrió 16 kilómetros y está muy bien físicamente. Además, Mateo Kovacic se está transformando en el sucesor de Modric cuando éste deje la selección croata. Modric hace poco dijo que seguirá jugando para Croacia hasta que lo llamen. No es fácil marcar a Modric porque es tan inteligente que no se queda quieto. Es rápido mentalmente, también tiene muy buen manejo de la pelota, fuerte disparo a corta y larga distancia, cuenta con buena técnica, personalidad; lo tiene todo. Por algo juega en el Real Madrid

-¿En qué momento de su carrera llega Modric a disputar esta semifinal de Copa?

- En el mejor momento de su carrera. Estos futbolistas juegan juntos desde hace 16 años; se conocen de memoria. Arrancaron en el 2006 en el Mundial de Alemania y les fue muy mal. Sin embargo, siguieron juntos fortaleciéndose como grupo humano. Luego, disputaron dos copas del mundo, Brasil 14 y Rusia 18. En Sudáfrica 10 no se clasificaron. En el 2014 se fueron en la fase de grupos y hace cuatro años llegaron a la final. Vi a Luka llorar mucho cuando las cosas no se le daban y especialmente cuando falló su penal ante Francia en la final. Luego de esos malos momentos, luchó para salir adelante y también para que Croacia siga compitiendo. Ahora, está atravesando este presente de una manera positiva.

- ¿Cómo es Luka fuera del campo de juego?

- Es una persona sumamente solidaria. Cuando lo escucho hablar me da una tranquilidad absoluta como croata. Él siente que debe ayudar al resto de sus compañeros. Los aconseja, como hizo con nuestro arquero Dominik Livakovic para aceptar que es normal cometer errores. Cuando se retire, debemos aprovechar su personalidad para que sea un embajador del futbol croata en el exterior. También podría ser director técnico de selecciones juveniles porque sabe mucho de este deporte y le puede enseñar a los jóvenes como encarar este juego. Es un hombre muy inteligente, agradable, con muchos conocimientos y corazón. No es sólo un futbolista, sino una persona que puede aportar sus conocimientos desde otro lado.

- ¿Será su último Mundial?

- No. Por ahora le quedan dos partidos, contra Argentina, y uno más que será la final o el del tercer puesto. Hay que aprovecharlo. Me dijo que seguirá jugando mientras lo sigan convocando. Lo necesitamos mas allá de la edad que tenga.

- A futuro, ¿cuál podría ser el sucesor de Modric?

- Lovro Majer, por ejemplo, que se encuentra disputando el mundial de Qatar. Tiene mucho futuro y es el suplente de Luka. Cuando Modric termine su carrera en la selección, será él el sucesor de Luka y máximo referente del grupo.

- Sobre el Mundial de Qatar, ¿qué pálpito tiene en la previa a Argentina-Croacia?

- Cualquier equipo que gane el mediocampo, ganará el partido. Croacia es muy fuerte en la mitad de cancha. Contra Japón nos pasó que no teníamos el mediocampo controlado y tuvimos un mal partido; sufrimos bastante. En cambio, frente a Brasil nos hicimos fuerte en esa zona de la cancha con Kovacic-Modric-Brozovic, un trío que está en un nivel muy alto y son los mejores mediocampistas del mundo. Con ellos, controlamos la mitad de cancha y así nos fue bien. No digo que vayamos a ganar, pero sí no lo controlas a los tres tienes más chance de perder el encuentro. Croacia con los tres está mucho más estable en el juego. En la vereda de enfrente tienen a Messi que te gana los partidos solo. Me preocupa esa situación. Pero estoy confiado de que podemos ganar. El único inconveniente que tiene Croacia es no tenemos mucho recambio, pero los que están se sienten bien físicamente y eso me da confianza de que podemos aguantar el juego frente al seleccionado de Lionel Scaloni.

- ¿Cuál es el punto más fuerte del seleccionado Zlatko Dalić?

- No jugamos bien contra Japón, hay que decirlo. Fue el peor partido de la Copa, pero tenemos un mediocampo fuerte con Brozovic, Kovacic, Modric, Perisic, que tienen mucha experiencia para jugar partidos importantes. El propio Messi declaró, con mucho respeto, que Croacia tiene un muy buen equipo, que tiene garra, corazón y hambre de gloria. Tiene poder para luchar y por eso es uno de los cuatro mejores equipos de la Copa.

Romeo Jozak, en las tribunas siguiendo a Croacia durante el Mundial (Archivo personal)

- ¿Qué sería para Los Ardientes hacer un buen Mundial?

- Estamos muy conformes de haber llegado a las semifinales. Si se nos da, nos vamos felices a casa, porque luchamos mucho para estar acá. Veremos qué pasa con Argentina, pero Croacia está muy peligrosa y confiada. Tiene un equipo con mucha calidad de jugadores que están acostumbrados a jugar partidos con este tipo de presión. Estar en semifinales, y con muchas ganas de seguir avanzando, más con Luka estando en su máximo esplendor, dándolo todo, hace que Argentina esté muy preocupada por el encuentro. Me imagino que el seleccionado argentino deberá ser muy inteligente para luchar contra un seleccionado muy fuerte.

- ¿Sueña con dirigir a la selección de su país?

- Sí, claro que sí. Fui director técnico de estos futbolistas cuando tenían 14 años. Recuerdo muy bien a Modric. Y también a la mayoría de los que están, porque los tuve de chiquitos. Eran muy pequeños y los vi crecer. Tengo dos puestos en la selección de Croacia que me interesarían ocupar, el de entrenador de la Mayor y el director deportivo.

- ¿A qué se dedica hoy?

- En mi carrera hice de todo. Fui director técnico, director deportivo y seleccionador en las selecciones juveniles de Croacia. Mi último trabajo fue entrenador de la selección de Kuwait. Y después, cuando apareció el COVID, el departamento de Gobierno de Arabia Saudita me ofreció un proyecto muy grande y serio con el fin de enseñar, educar y organización el fútbol de ese país.

- ¿Cómo fue ser entrenador de una selección como Kuwait?

- Es muy difícil. En Kuwait sueñan con jugar un Mundial de fútbol y, de esta manera, trabajas presionado todo el tiempo. No tienen un liga profesional de fútbol, y encima cuentan con un bloqueo de futbolistas locales por problemas de papelerío y no los podía usar. El fútbol de Kuwait es una inversión a largo plazo. En su federación creen que por el solo hecho de tener campos de entrenamientos les alcanza para competir en las Eliminatorias y no es así, en un tema más complejo. Fue mi primera experiencia en una selección internacional. No anduvimos por el buen camino. Perdimos con Australia 3 a 0 en nuestra casa y después me echaron. Kuwait tiene historia y talento. Hace 40 años, en España 1982, se clasificaron por única vez a una Copa del Mundo y aún viven de esos recuerdos. No fue fácil para ellos ni para mí ser entrenador. Esos países deben tener mucha inteligencia para armar un proyecto a largo plazo.

- ¿Cómo es la liga de fútbol de Kuwait?

- La liga local es muy pobre. Cuenta con 15 equipos, de los cuales 10 son de Primera y el resto de segunda división que son amateurs. En la selección de Kuwait existen cinco futbolistas que son profesionales. Son extranjeros que tienen contrato y juegan en el torneo local. El resto, trabaja por la mañana en el Ejército o en otros lugares hasta las 15, y a las 18 llegan al entrenamiento muy cansados. Entonces, cuando nos preparamos para enfrentar a Australia, por ejemplo, no estaban en buenas condiciones físicas.

