Qatar celeste y blanco: desesperación por la falta de tickets, precios de reventa por las nubes y problemas con los hospedajes

El Lusail Stadium tiene capacidad para 88 mil personas: se espera que vuelva a predominar el celeste y blanco (Foto: Reuters/Peter Cziborra)

(Enviado especial a Doha) Qatar ya empieza a ser Qatar. El color del Mundial lentamente comienza a desteñirse. Los millones de fanáticos que arribaron de todo el planeta y le daban vida a las calles del país anfitrión poco a poco fueron abandonando Doha a medida que sus selecciones se marcharon del certamen. Por primera vez, se empiezan a ver subtes semi vacíos y más residentes que se mueven para realizar sus tareas diarias que turistas futbolísticos. Pero todavía quedan dos focos que predominan: el celeste y blanco argentino, con el rojo y verde marroquí.

Fueron dos de las hinchadas que más gente arrastraron hasta Qatar. Y el furor argentino es significativo a horas del cruce contra Croacia que le podría dar al país la sexta final de su historia en la 22ª edición de la Copa del Mundo.

Según le confirmaron fuentes de la embajada argentina a este medio, hasta el cierre de la fase de grupos, las autoridades qataríes contabilizaron el ingreso de 20.000 pasaportes argentinos. Es decir, una cifra incompleta ya que muchos con doble nacionalidad podrían haber elegido su otra cédula de identidad para evitar algunas demoras burocráticas en migraciones.

Hasta el momento no hay cifras oficiales sobre los argentinos que llegaron entre cuartos de final y semifinal a Doha, ya que el gobierno qatarí demora algunas semanas en procesar la información. Sin embargo, se cree que de base en territorio mundialista hay al menos 30.000 compatriotas.

Aunque a juzgar por las gradas del Lusail Stadium en el último juego contra Países Bajos, esa cuenta queda demasiado escasa. Fue la primera de las tres presentaciones que tuvo la Albiceleste en ese recinto en la que el color predominante fue el argentino. Contra Arabia Saudita y México, los otros dos países que más fanáticos trajeron a Qatar, se había equilibrado la balanza de las butacas. Pero contra los neerlandés la proporción fue de 90-10. Un estadio que albergó a 88.235 espectadores con mayoría de camisetas argentinas. Muchos de ellos serán fanáticos extranjeros de Lionel Messi y compañía, pero un amplio porcentaje son nacidos en suelo albiceleste que viajaron hasta Doha por el sueño del tercer título.

A estos hay que sumarles a aquellos compatriotas que arribarán en las próximas horas con los múltiples aviones que llenó Aerolíneas Argentinas. El furor es tal que en menos de 24 horas se agotaron los pasajes para los tres vuelos promocionales que abrió la línea de bandera, según confirmaron a este medio.

Argentina colmó un estadio con capacidad para 88 mil personas (Foto: Reuters/Paul Childs)

Durante las últimas horas una misma pregunta se intensificó: “¿Tienen entradas?”. La consulta se volvió habitual en cualquier argentino por la calle que se frena a hablar con el equipo periodístico de Infobae. “Por favor, cuenten que somos un montón de personas sin entradas”, nos pide incluso por mensaje un grupo cercano al medio centenar de personas que se hospeda en el Barwa.

Las bocas posibles para conseguir entradas son a través de la compra oficial en FIFA o de la reventa que el mismo organismo regula tanto en su sitio web como en su centro que se montó en Doha dedicado especialmente al tema. Ese método depende de que algún hincha que ya compró con anterioridad su ticket se quiera desprender del mismo y lo ponga a la venta de manera legal, al precio que marca la entidad. Muchos especulan con que en las próximas horas deberían empezar a aparecer más entradas de algunos fanáticos brasileños que hayan apostado por su equipo previamente y debieron regresar a su país ante el inesperado cachetazo croata. Pero hasta el momento eso no sucedió.

Entonces, para aquellos que llegaron a Qatar sin entradas con el deseo de ver las instancias finales o están en Doha desde que se inició la competencia pero no tienen tickets para las semis, sólo queda una variante: el mercado paralelo. Si bien está prohibido, es normal ver en las puertas de los estadios a los hinchas con un cartel digital en su celular que avisa “i need a ticket”.

También están al rojo vivo los grupos de Whatsapp especialmente dedicados a la reventa entre hinchas. Allí están los que piden alguna entrada en específico o plantean hasta cuánto pueden estirarse para comprarla, pero también los que le ponen precio a sus boletos. Y, si bien generalmente el valor comienza a descender a medida que la presión del pitazo inicial lo empuja hacia abajo, hoy se habla de cifras ampliamente superiores a los USD1000 y empiezan a acercarse a los 2000. El valor oficial de FIFA para semifinales oscila entre los 360 (categoría 3) y los 960 dólares (categoría 1, que está en la zona “preferencial” del Lusail).

Como si esto no fuese suficiente, un grupo de hinchas vivió durante las últimas horas un hecho que los preocupó: no les permitían renovar el hospedaje. Desde la cuenta de Instagram Barwa Argento anunciaron que muchos argentinos a los que se les terminaba la reserva en las piezas habían intentado extender la estadía, pero no habían podido. “Están dejando tirados a cientos de argentinos y argentinas que no pueden renovar y extender su estadía en el Barwa Barahat Al Janoub. Parece que quieren que los pibes y pibas paguen por un crucero o un hotel cinco estrellas. Una vergüenza lo que están haciendo”, advirtieron desde ese grupo dedicado a aquellos simpatizantes que eligieron este hospedaje por ser el más barato que proponía la FIFA.

Afirmaban que eran “más de 100″ los afectados y que el problema era que las autoridades qataríes pretendían reducir la cantidad de alojados en ese sector por un tema económico. Cabe destacar que la organización del Mundial puso micros gratuitos que se trasladan exclusivamente hasta el Barwa desde la última estación de metro, teniendo en cuenta que es un recinto que ofrecía FIFA y que está alejado de los puntos de conexión del transporte público. Tras algunas horas de tensión, y luego de la ayuda consular que les brindaron, finalmente pudieron quedarse en ese sitio.

