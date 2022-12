El rol clave del Kun Agüero detrás de cámara en el “Qué mirás, bobo” de Messi

La pelea en la antesala de los vestuarios previa al "qué te pasa, bobo", de Messi

Los cuartos de final del Mundial de Qatar 2022 entre Argentina y Países Bajos se vivieron muy intensos tanto en la previa, como en el durante y el post partido. Lionel Messi y Dibu Martínez fueron los más exaltados contra el árbitro español Miguel Mateu Lahoz y también contra los rivales, sobre todo por lo que se habló antes del cruce y las frases del entrenador neerlandés, Louis Van Gaal, criticando al capitán argentino.

El Kun Agüero analizó el triunfo de la Selección ante Australia: el consejo para enfrentar a Van Dijk y la particular revelación sobre Messi El ex futbolista puso el foco en los cuartos de final y consideró clave la instancia para ilusionarse con el título en el Mundial de Qatar VER NOTA

La Pulga festejó el gol de penal para el 2-0 haciendo el gesto del Topo Gigio de cara al banco de suplentes neerlandés y luego, durante el partido también hubo encontronazos entre los jugadores. La frase que más sorprendió del crack tras el duelo en Lusail fue hacia el goleador neerlandés Wout Weghorst: “Qué mirás, bobo”. A raíz de ese episodio en la zona mixta mientras era entrevistado por el periodista Gastón Edul, Sergio Kun Agüero tuvo un rol clave para defender a su amigo y contó la secuencia.

“Por defenderlo, me echaron”, escribió el ex delantero de la Selección, quien presenció el partido en el estadio y estuvo con sus ex compañeros en el campo de juego festejando y saltando con los jugadores argentinos luego de la clasificación a semifinales, donde se enfrentarán ante Croacia, que eliminó a Brasil, el próximo martes 13 de diciembre.

El arquero de Países Bajos desafió a Messi en la previa del choque de cuartos de final ante Argentina Andries Noppert, debutante en el Mundial de Qatar 2022 con el seleccionado naranja, dijo no sentir presión ante una instancia decisiva VER NOTA

Luego, se filtró un video del usuario @javierlanza en zona de ingreso a los vestuarios donde se lo ve a Agüero y Lautaro Martínez dialogando con Weghorst en el momento que Messi daba la entrevista. “Ya está”, le dijo al grandote, poniéndole un freno.

El Kun Agüero reveló qué pasó en el detrás de escena de la picante frase de Messi a un jugador neerlandés (Twitter)

El ex Independiente, Atlético de Madrid y Manchester City también se mostró picante con el árbitro español, muy criticado por su actuación en el partido. “Cómo le gusta llamar la atención a este árbitro, Dios mío...”, escribió en uno de sus posteos en redes sociales. Además, cuestionó los diez minutos más de adición que dio Mateu Lahoz y en el cual Países Bajos llegó al empate.

Mateu Lahoz, el árbitro conversador y poco exigente que tuvo un cruce con Messi y dirigirá Argentina-Países Bajos por los cuartos del Mundial Qatar 2022 El español, de 45 años, comandará por primera vez una instancia de eliminación directa en un Mundial de mayores. Su perfil y antecedentes VER NOTA

Así vivió el Kun Agüero el cruce entre Argentina y Países Bajos

Seguir leyendo: