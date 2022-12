Por qué el árbitro no debió haber sancionado el tiro libre que terminó en el 2-2 de Países Bajos ante Argentina: la falta que no vio

Mateu Lehoz dialoga con el neerlandés Wout Weghorst (REUTERS/Hamad I Mohammed)

Se terminaba el tiempo regular en el partido de cuartos de final entre Argentina y Países Bajos por los cuartos de final del Mundial de Qatar 2022 y el equipo de Lionel Scaloni aguantaba las embestidas de los neerlandeses, que buscaban con desesperación el empate. En una de las últimas jugadas de la noche en Lusail, el árbitro español Mateu Lehoz pitó una infracción a Germán Pezzella por un empujón contra Wout Weghorst.

Mateu Lahoz, el árbitro conversador y poco exigente que tuvo un cruce con Messi y dirigirá Argentina-Países Bajos por los cuartos del Mundial Qatar 2022 El español, de 45 años, comandará por primera vez una instancia de eliminación directa en un Mundial de mayores. Su perfil y antecedentes VER NOTA

Sin embargo, en la jugada previa, que comenzó con un centro de Frenkie De Jong, el delantero naranja fue quien empuja primero a Leandro Paredes. Luego vino el empellón de Pezzella que sancionó Lehoz dándole un peligroso tiro libre en la puerta del área al seleccionado de Louis Van Gaal.

La razón por la que el colegiado valenciano pitó la falta fue errónea, ya que debió haber marcado la infracción de Weghorst sobre Paredes, quien ganó el espacio y tiene la prioridad. El que carga es el neerlandés y luego viene el empujón del argentino. Esta decisión terminó perjudicando a la selección de Lionel Scaloni, ya que en la jugada posterior vino el tanto del empate en el último minuto de descuento que llevó el partido al suplementario.

La historia detrás del corte de pelo del Dibu Martínez con los colores de la bandera argentina que lució ante Australia: “Era solo para este partido” El arquero de la Selección, quien tuvo una salvada clave para avanzar en el Mundial, contó los detalles de su particular look para octavos de final VER NOTA

El arbitraje de Lehoz fue muy polémico en cuanto a su desarrollo, ya que además de los 10 minutos de tiempo agregado que fueron una exageración (no hubo intervención del VAR y el juego no estuvo lo suficientemente demorado). Además, sobre el final de los 90 reglamentarios, se produjo un tumulto en el cual terminó amonestando a Paredes y no a Virgil Van Dijk, quien arremetió con su físico contra el del argentino y debió haber sido expulsado.

Qatar 2022 - Paises Bajos Vs Argentina - Gol De Paises Bajos 2 A 1

Esto generó la reacción de los argentinos y llegó una serie de empujones, insultos, forcejeos, que duraron unos segundos, pero que no pasaron a mayores. Sí, el episodio elevó la temperatura y ardió el clima del encuentro desde ese momento.

Breve historia de los siete enfrentamientos entre Argentina-Australia con grandes protagonistas VER NOTA

En el último cuarto de hora de los 90 minutos el partido se vivió con mucha intensidad y aparte de los hechos descriptos cada pelota se disputó como la última. Cualquier roce fue reclamado como si hubiese sido la más violenta infracción. Se jugó con el cuchillo entre los dientes y con puños apretados, fiel a estilo de los duelos entre argentinos y neerlandeses en las Copas del Mundo, en el que las fricciones y el juego brusco caracterizaron estos encuentros por su intensidad.

Lehoz mostró 13 tarjetas amarillas (5 en Países Bajos y 8 en Argentina). Entre los amonestados argentinos estuvieron Marcos Acuña y Gonzalo Montiel, quienes quedaron suspendidos para una eventual semifinal al llegar al límite.

Argentina y Países Bajos finalizaron 2-2 en los 90 iniciales. La Albiceleste comenzó ganando 2-0 con tantos de Nahuel Molina y Lionel Messi, de penal. En el complemento llegó la reacción de los europeos con un doblete de Weghorst.

Seguir leyendo: