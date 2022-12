A 4 años de la final ante Boca en Madrid, Leo Ponzio rememoró qué les pidió Marcelo Gallardo en el entretiempo

Entrevista A Ponzio - Los Recuerdos De Leo Ponzio De La Final De La Copa Libertadores En Madrid Ante Boca

Desde hace cuatro años que el 9 de diciembre no es una fecha más para los hinchas de River Plate. Ese día de 2018 el Millonario le ganó por 3 a 1 a su clásico adversario Boca Juniors la final de la Copa Libertadores, probablemente una de las definiciones más épicas e importantes en la historia del fútbol, por la envergadura del torneo, el escenario (el Santiago Bernabéu, casa del Real Madrid), y la rivalidad de los protagonistas.

En una entrevista concedida en la previa a su partido despedida, Leo Ponzio rememoró con Infobae lo acontecido esta noche en la capital española y qué fue lo que les dijo Marcelo Gallardo en el vestuario para revertir el marcador.

“Para mí Madrid es una de las ciudades más lindas que conozco, y cuando se tuvo que ir a jugar en la Copa Libertadores fue lo máximo. Si bien no estuvo bueno ir a jugar ese partido allá, cuando uno se focalizó, se mentalizó en eso... Fue un quilombo en todo sentido. Tenía amigos que me pedían entradas sin saber si podían ir. Nos salió todo redondo, porque también viajó la familia con nosotros. Fue una alegría que se festejó el doble por todo lo que había pasado”, comenzó su relato el oriundo de Las Rosas, quien tras su retiro como profesional se convirtió en el secretario técnico de la institución. El ex Newell’s y Zaragoza oficiará como una especie de nexo entre el plantel y el manager Enzo Francescoli.

Leonardo Ponzio levanta la Copa Libertadores en Madrid (REUTERS/Paul Hanna)

Durante sus dos pasos por la institución de Núñez conquistó un total de 17 títulos: Torneo Clausura 2008, Primera B Nacional 2011/2012, Torneo Final 2014, Copa Campeonato 2014, Copa Sudamericana 2014, Recopa Sudamericana 2015, Copa Libertadores 2015, Suruga Bank 2015, Recopa Sudamericana 2016, Copa Argentina 2016, Copa Argentina 2017, Supercopa Argentina 2017, Copa Libertadores 2018, Recopa Sudamericana 2019, Copa Argentina 2019, Liga Profesional de Fútbol 2021 y Trofeo de Campeones 2021. De este modo se convirtió en el jugador más ganador con la banda roja cruzada en el pecho, dejando atrás a Ángel Labruna, uno de los máximos ídolos de la hinchada millonaria, y a Ricardo Vaghi.

Aunque escribió una de las páginas más felices en la historia de River Plate, el León es consciente que una derrota ante el Xeneize podría haber cambiado todo por completo: “Perderla nos hubiera marcado mucho. Hay situaciones en la vida que te marcan”.

Al termino del primer tiempo el Millonario se fue al vestuario 1-0 abajo en el marcador con un gol de Darío Benedetto (en la ida, en la Bombonera, empataron 2 a 2). En esos minutos Napoleón aprovechó el tiempo para mentalizar a sus futbolistas para que siguieran firmes con la manera de jugar que los había llevado hasta este partido. “No nos estaban saliendo bien las cosas, pero tampoco estábamos siendo superados. Teníamos el control, pero estábamos algo imprecisos. Él nos pidió que siguiéramos intentando, porque íbamos a tener situaciones. Se veía que nosotros no estábamos bien y ellos apostaban por la contra. El mensaje fue claro: había que volver a ser lo que éramos. Jugar, tocar con pases hacia adelante hasta que llegara el momento del empate, porque a partir de ese momento empezó un nuevo partido”, develó el ex capitán.

Leo Ponzio se anticipa a Darío Benedetto (Photo by Gabriel BOUYS / AFP)

“Nos liberamos porque soñamos con el final feliz. Uno cuando está en una cancha y va ganando no piensa que ya está ganado el partido, pero cuando vas perdiendo tampoco creés que está perdido. Entonces, cuando termina uno queda satisfecho porque era lo que quería, pero nunca se vio ganador antes de los hechos, porque puede llevar a la desconcentración. Si bien en el último tiempo nos creíamos superiores, se dio una liberación que se genera en el mundo del fútbol porque hicimos bien nuestro trabajo”, añadió sobre el final del partido

El pitazo final del uruguayo Andrés Cunha le significó a este plantel ingresar a la gloria eterna, pero el mundo del fútbol no da tiempo para relajarse ni festejos prolongados. Rápidamente River Plate se subió a otro avión para viajar al Mundial de Clubes, donde River Plate cayó de manera inesperada en las semifinales ante Al Ain de Emiratos Árabes Unidos. Esto, sumado a la “liberación” que sintieron luego de tanta presión, fueron algunos de los factores que desencadenaron en la derrota desde los doce pasos: “Fue un partido en el que comenzamos ganando 2 a 0, nos empatan 2 a 2 y se pierde por penales. Puede ser que nos haya jugado en contra”.

