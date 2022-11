Las perlitas y lo que no se vio de la presentación de Martín Demichelis como nuevo entrenador de River Plate

Martín Demichelis fue presentado como nuevo director técnico de River Plate (REUTERS/Agustin Marcarian)

Tiempos de cambios se avizoran en River Plate. Tras el exitoso ciclo de Marcelo Gallardo como director técnico, con 14 títulos incluidos a lo largo de ocho años -la frutilla del postre fue la Libertadores de 2018 ante Boca Juniors-, comenzará una nueva era, la de Martín Demichelis, quien ya dejó en claro en su presentación oficial las ideas que buscará inculcar dentro del plantel: transiciones rápidas, verticalidad y el juego ofensivo que pregona el Bayern Munich, entidad donde se convirtió en ídolo.

La nueva gigantografía de Martín Demichelis en el anillo del Monumental

El Millonario le preparó una especial bienvenida a uno de sus hijos pródigos. Uno de los guiños para Micho se vio en los anillos del Monumental, donde se encuentran las gigantografías de todas las figuras del primer equipo. Con una gran sonrisa, camisa blanca y una campera negra, la primera foto que aparece es la del flamante estratega del club de Núñez, en reemplazo de la de Marcelo Gallardo, quien lucía su tradicional saco negro con el escudo bordado en el costado izquierdo.

Una curiosidad es que a escasos pasos aún figura la imagen de Javier Pinola con la banda roja cruzada en el pecho. El zurdo anunció este domingo, en la previa al amistoso ante Betis de España, su retiro de la actividad profesional y esta tarde fue presentado como uno de los principales laderos de Demichelis en el cuerpo técnico.

Los afiches para Martín Demichelis en el hall central del Monumental

Esta no fue la única sorpresa con la que recibieron al ex Manchester City de Inglaterra y Málaga de España. En el hall central del estadio Antonio Vespucio Liberti, además de en algunos pasillos, también se destacó la presencia de carteles alusivos a su regreso al club. “De nuevo en casa” y “¡Bienvenido Martín Demichelis!” fueron las frases destacadas del afiche, acompañadas de un emblemático festejo de gol del marcador central durante su etapa como futbolista de la institución, donde conquistó el Torneo Clausura 2002 y el Torneo Clausura 2003. Estas imágenes también se replicaron en algunos rincones de la Ciudad de Buenos Aires.

Varias glorias de River, presentes en la presentación de Demichelis

Durante su discurso, el flamante estratega del Millonario dejó entrever la importancia de la unión dentro del club, uno de los principales valores dentro del ciclo de Muñeco. Esto quedó claro en la conferencia de prensa. Si bien arriba del escenario estuvo acompañado por el presidente Jorge Brito, el vice Matías Patanian y el manager Enzo Francescoli, en las primeras filas del Auditorio del Monumental se sentaron ex futbolistas que dejaron una huella imborrable en Núñez, como el Pato Fillol, el Beto Alonso, Fernando Cavenaghi, Hernán Díaz (pieza importante dentro de la estructura de las divisiones inferiores) y Leo Ponzio (hace semanas se sumó a la secretaría técnica -será el nexo entre la dirigencia y el plantel-).

Los afiches para Martín Demichelis en las calles de Buenos Aires

Para la conformación de su cuerpo técnico también se inclinó por gente que conozca lo que significa defender el Manto Sagrado. “Si venía con cuatro o cinco alemanes, lo primero que me iban a criticar era que no estaba aggiornado con el fútbol argentino. Es la verdad. Formé un grupo con grandísima capacidad y lealtad. Con Javi (Pinola) nos enfrentamos en Bayern-Nurenberg y nos encontramos en la Selección. Me di cuenta que incorporó muchas cosas de la cultura alemana. Esto me encanta. Hoy se alinearon los planetas y se cumplió un sueño”, reconoció.

El mensaje de Evangelina Anderson para el hincha de River

También fue especial para Flavio Pérez, quien trabajó en el club entre los años 2000 y 2005 integrando los cuerpos técnicos liderados por el Tolo Gallego, el Ingeniero Manuel Pellegrini y Leonardo Astrada. El “Profe” estuvo acompañado por sus hijos, con quienes se sacó varias selfies con una gran sonrisa dibujada en sus rostros y con el escudo de River Plate de fondo.

Evangelina Anderson siguió a la distancia la presentación de su esposo como nuevo director técnico de River Plate

Por supuesto que Evangelina Anderson, la nueva primera dama, estuvo muy pendiente de lo que sucedió en el Antonio Vespucio Liberti. Pese a no decir presente en el auditorio, la bailarina y modelo se mostró muy activa en las redes sociales, citando los destinos mensajes que subió el club.

“Acá les dejo tres videos en respuesta a todos aquellos que me preguntan cómo se sienten mis hijos en estos momentos… sólo imagínenselo después de ver esto 🤍♥️🤍 🇦🇷 #desdelacuna”, escribió en su cuenta de Instagram. El primero fue el que más revuelo generó entre los simpatizantes millonarios, ya que deja en claro como Demichelis le transmitió la pasión por los colores a su hijo Bastian. Ambos aparecen abrazados, con lágrimas de felicidad en sus ojos, tras ganar la Final Eterna en Madrid.

