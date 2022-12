César Ramos busca ser el segundo mexicano en pitar una final de Copa del Mundo

A pesar de que la selección mexicana ya quedó eliminada de Qatar 2022, eso no quiere decir que ya no quede ningún mexicano vigente en el certamen, pues en contraste al fracaso que hizo el Tricolor, el silbante nacido en Sinaloa, César Arturo Ramos, aún continua con sus labores en la justa mundialista y mucho se especula que podría llegar a ser el encargado de pitar el cotejo final en el Estadio Lusail, el próximo 18 de diciembre.

Si hay un rubro en el que los mexicanos sí logran sobresalir durante las Copas del Mundo, es precisamente en el tema arbitral, ya que, desde España 1982, los colegiados del país azteca han hecho un buen papel y al menos han pitado una instancia de cuartos de final. No obstante, es solo uno el que logró ser el encargado de impartir el orden en la final del certamen; siendo el uruguayo naturalizado mexicano, Edgardo Codesal en Italia 1990 en el duelo entre Argentina y Alemania.

Cabe recordar que fueron cinco los silbantes del país norteamericano que acudieron a Qatar, destacando la presencia de Karen Díaz, la primer mujer mexicana que acude a una cita mundialista. Alberto Morín, Miguel Ángel Hernández y Fernando Guerrero completan la terna de colegiados aztecas que acudieron a la máxima fiesta del fútbol. Como ya se mencionó, César Ramos se encuentra con amplias posibilidades de poder arbitrar el cotejo más importante de todo el evento.

Según señalan varios expertos y comentaristas en diferentes países, el oriundo de Sinaloa es uno de los candidatos principales para llevar a cabo sus labores en la final del actual mundial, todo esto debido a la excelente labor que realizó en la fase de grupos (Dinamarca vs Túnez, Bélgica vs Marruecos) y octavos de final, en donde se volvió a cruzar con la Portugal de Cristiano Ronaldo pero que no tuvo mayor inconveniente y logró llevar el duelo por buen camino.

Muy buen arbitraje de César Ramos en octavos de final. Gran condición física, personalidad , aplicación de la regla, varias ventajas aplicadas muy buenas. Serio, https://t.co/catelFrKL8 lo mejor .Esta para llegar a dirigir la final!!! pic.twitter.com/Abj9Xm83KT — Edgardo Codesal (@EdgardoCodesal) December 6, 2022

Cabe mencionar que Ramos ya cuenta con experiencia previa en Copas del Mundo, pues en Rusia 2018 igual impartió el orden en duelos de alto calibre como el de los octavos de final entre Uruguay vs Portugal. Ahora, se mantiene con el firme sueño de poder emular lo que hizo Codesal en la final de Italia 90, aunque en esta ocasión, sería el primer arbitro nacido en México que consigue ese hito, pues Edgardo nació en Uruguay y se naturalizó mexicano.

Previo a la aparición de César Arturo en los mundiales, son tres los silbantes que se quedaron cerca de cumplir el objetivo y tuvieron la oportunidad de dirigir una de las semifinales:

Semifinal México 1986: Antonio Márquez Ramírez, Argentina 2-0 Bélgica

Semifinal Alemania 2006: Benito Archundia, Alemania 0-2 Italia

Semifinal Brasil 2014: Marco Antonio Rodríguez, Brasil 1-7 Alemania

Marco Antonio Rodríguez fue el arbitro encargado de la famosa goleada 7-1 por parte de Alemania a Brasil en 2014

Independientemente de esos compromisos que fueron de alto impacto y son bastante recordados, también se puede destacar las veces que algún colegiado mexicano expulsó a algún jugador de renombre y su nombre quedó marcado en la historia del arbitraje mexicano. Si bien, no fue ninguno de los que pitaron una de las semifinales ya mencionadas, se puede decir que dieron mucho de que hablar tras tener demostrar que no les pesaba la mano ante figuras de talla mundial.

España 1982:

Mario Rubio Vásquez expulsó a Diego Armando Maradona en los cuartos de final entre Argentina y Brasil, duelo que terminó con victoria para la “verdeamarela” con un contundente 3-1.

Francia 1998:

Arturo Brizio expulsó a Zinedine Zidane en el triunfo 4-0 de la anfitriona Francia en contra de Arabia Saudita dentro del segundo partido de la fase de grupos. La imagen dio vuelta al mundo por haber mostrado la tarjeta roja a la máxima figura de los “Blues” y estando ante su gente en su propio mundial.

Corea-Japón 2002:

Felipe Ramos Rizo también hizo lo propio y terminó expulsando a un joven Ronaldinho dentro de los cuartos de final ante Inglaterra, un duelo que acabó con la victoria de los sudamericanos por 2-1, pero que posteriormente no pudieron tener a uno de sus mejores jugadores en las semifinales.

