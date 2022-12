Partidos de hoy, lunes 5 de diciembre: horarios y canales TV

Partidos de hoy, lunes 5 de diciembre: horarios, canales tv y resultados en vivo.

Hoy lunes 5 de diciembre se llevarán a cabo más enfrentamientos válidos por los octavos de final del Mundial de Qatar 2022. Cuatro selecciones han clasificado a cuartos de dicho torneo, Argentina, Inglaterra, Francia y Países Bajos, no obstante, faltan cuatro más y los cruces de dicha instancia se terminarán de definir mañana.

Japón y Croacia se encargarán de abrir este día y se enfrentarán en el Al Janoub Stadium. Será la tercera vez que se crucen en una Copa del Mundo. Previamente sucedió en Alemania 2006 y Francia 1998. En el primer cotejo quedaron igualados sin goles, mientras que en el segundo, la selección europea se impuso por la mínima diferencia.

Los asiáticos dieron la sorpresa al vencer a España en la última fecha de la primera fase, por ese motivo, clasificaron como líderes de su grupo. En cuanto a Luka Modric y compañía les bastó igualar 0-0 con Bélgica para conseguir su boleto a octavos como segundos.

Brasil vs Corea del Sur será el segundo partido de este lunes y tendrá como escenario el Stadium 974. Ambas escuadras nunca se midieron en el torneo organizado por FIFA, pero si en amistosos. El último sucedió en este 2022 y los sudamericanos golearon 5-1.

Los dirigidos por Tite cerraron la fase de grupos con una sorpresiva derrota ante Camerún, sin embargo, pasaron como cabeza de serie. Por su parte, los coreanos superaron 2-1 a Portugal y avanzaron a la siguiente ronda como escoltas del primero, eliminado a Uruguay por diferencia de goles.

Neymar podría reaparecer para este encuentro. El ‘10′ del PSG se lesionó en el tobillo en el debut del Mundial y después de hacer la correspondiente recuperación por más de diez días, iría al banco de suplentes y sumaría minutos contra la selección de Asia.

Neymar trabajó a la par de sus compañeros en el entrenamiento de ayer.

Partidos del Mundial Qatar 2022

Japón vs Croacia

- Argentina: 12:00 horas / TyC Sports, DIRECTV Sports

- Perú: 10:00 horas / DIRECTV Sports, Latina TV

- Colombia: 10:00 horas / DIRECTV Sports, Caracol TV, RCN Televisión

- México (CDMX): 9:00 horas / Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

- Estados Unidos (Washington): 10:00 horas / FOX Network, Telemundo

Brasil vs Corea del Sur

- Argentina: 16:00 horas / TyC Sports, DIRECTV Sports

- Perú: 14:00 horas / DIRECTV Sports

- Colombia: 14:00 horas / DIRECTV Sports, Caracol TV, RCN Televisión

- México (CDMX): 13:00 horas / Sky HD, Blue To Go Video Everywhere, TUDN, Azteca 7

- Estados Unidos (Washington): 14:00 horas / FOX Network, Telemundo, Peacock

Cruces confirmados de cuartos del Mundial Qatar 2022

- Países Bajos vs Argentina ( 9 de diciembre / 16:00 horas / Estadio Lusail)

- Inglaterra vs Francia (10 de diciembre / 16:00 horas / Estadio Al Bayt)

