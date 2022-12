12 frases de Rodrigo De Paul: por qué fue “sumamente positivo” perder con Arabia Saudita y cuándo empezó a disfrutar del Mundial

De Paul habló de su rendimiento en el Mundial

La selección argentina se prepara para enfrentar a Australia por los octavos de final del Mundial de Qatar este sábado desde las 16 en el estadio Áhmad bin Ali y Rodrigo De Paul acompañó a Lionel Scaloni en una conferencia de prensa en la que abordó distintos tópicos como la derrota contra Arabia Saudita, su actualidad en la Copa del Mundo y el análisis del próximo rival.

El volante del Atlético de Madrid resaltó la caída que rompió una racha de 36 partidos sin perder: “Fue sumamente positivo perder contra Arabia, nos vimos en una situación que no estábamos acostumbrados. Hacía mucho que no perdíamos y se vio el carácter, se vio qué tipo de grupo somos, era un momento para que nos levantemos entre nosotros. Fueron días duros”. “Había que recuperarse, se está viendo que no es una copa fácil, quedaron afuera Bélgica y Alemania. Le damos valor haber empezado así y terminar como primeros de grupo”, continuó el futbolista de 28 años en referencia a las recientes eliminaciones de estos elencos europeos sumado a otra ida prematura como la de Dinamarca.

El encuentro inicial disputado en el estadio Lusail llenó de presiones al plantel comandado por Scaloni y así lo dejó ver De Paul, quien reconoció que recién ahora comenzó a disfrutar. “Al principio no, me costó por el golpe con Arabia. Pero con México tampoco... había que ganar. Con Polonia un poco más, recién ayer fue el primer día que pude disfrutar, mirando los partidos, tomando mate y con la familia. Lo estoy disfrutando a mí manera y cuando termine seguro le daré más valor a esto, pero hoy se impone la responsabilidad e ilusión que no nos permite disfrutar del todo”.

A continuación, fue consultado sobre su rendimiento en el torneo: “Personalmente creo que fui de menor a mayor. Ahora me encuentro muy bien. El cuerpo técnico me da mucha confianza, jugar los noventa minutos para mi siempre es importante, lo prefiero así. Así que estoy bien y el equipo está con mucha ilusión. El grupo está respondiendo”.

En este sentido, expresó la importancia de contar con baluartes de la talla de Lionel Messi, Nicolás Otamendi y Ángel Di María: “Siempre dije que ellos nos ayudaron un montón, nos han explicado la importancia de vestir la camiseta argentina. Asumen siempre la responsabilidad y nosotros tenemos que hacernos cargo a pesar de ser para muchos el primer mundial. Ellos son quienes llevan adelante este barco y estamos agradecidos con ellos”.

Después de ser líderes del grupo C con seis unidades por delante de Polonia -clasificado-, México y Arabia Saudita, De Paul lamentó el poco descanso que tendrán con la llave de octavos de final: “Es un caso atípico, sólo jueves y viernes para descansar. No sé por qué se dio así, pero estamos bien, acostumbrados a jugar seguido y haciendo hincapié en la recuperación. No hay excusas y hay que salir como lo venimos haciendo”.

De Paul analizó a Australia

“Australia lo vimos bastante, desde ayer estamos viendo videos. Al tener tan poquito tiempo entre un partido y otro tenemos que trabajar más en ese aspecto que en el campo. Va a ser un partido similar a Polonia”, advirtió el jugador y profundizó en sus argumentos: “Nos van a dar la pelota, pero con jugadores por afuera muy rápidos. Mientras ataquemos vamos a tener que estar defendiendo. Va a ser un trabajo de los de mitad de cancha para atrás, para que los de arriba jueguen más liberados”.

En consonancia, calificó al contrincante como un “equipo rápido, con centrales altos”, declaró que los extremos “son la carta que tienen ellos para salir de contra” y blanqueó las claves del partido: “No hay que hacer faltas cerca del área y no debemos quedar mal parados”.

Por último, evitó inclinarse por Enzo Fernández, Guido Rodríguez o Leandro Paredes cuando fue consultado por quién preferiría que sea el volante central del equipo: “Me siento cómodo con los tres, siempre en el día a día entrenamos juntos y lo hacemos de una manera en que vamos cambiando. He jugado mucho con Leandro, también con Guido, y si bien Enzo está hace poco lo está haciendo bien. Trato de ayudarlo. Tenemos juventud y jerarquía en el medio”.

