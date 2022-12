Con la mirada puesta en Di María, el entrenamiento de la selección argentina EN VIVO: Scaloni piensa la formación ante Australia

En lo que respecta al equipo, el principal interrogante radica en Ángel Di María, quien arrastra una molestia en el muslo de su pierna izquierda. Si bien no sufrió una rotura fibrilar, el Fideo no se encuentra al ciento por ciento en lo físico y podría ser preservado. En caso de no ser de la partida, dos son los que pican en punta para reemplazarlo.