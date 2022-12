Partidos de hoy, jueves 1 de diciembre: horarios y canales TV

Partidos de hoy, jueves 1 de diciembre: horarios, canales tv y resultados en vivo.

Hoy jueves 1 de diciembre se llevarán a cabo diversos encuentros que serán de suma atracción por la disputa del Mundial de Qatar 2022. Y es que las selecciones de los grupos E y F, entre las que destacan Croacia, Alemania y España definirán sus opciones para clasificar a los octavos de final, aunque deberán ganar sus respectivos partidos para esta consigna.

En primera instancia, el combinado croata se medirá ante su similar de Bélgica. De hecho, Croacia, liderada por Luka Modric, tiene la ventaja de ser el líder del grupo F luego de haber sumado cuatro puntos. Aunque en frente tendrá a un elenco que se ubica tercero con tres unidades, por lo que ambos necesitan de la victoria, ya que Marruecos, que está segundo también con cuatro puntos, chocará con una eliminada Canadá.

Ahora, el conjunto de Eden Hazard ha estado bajo el ojo de la tormenta, por diversos comentarios que lo rodean por una división entre sus jugadores. Precisamente, los belgas vienen de caer ante los marroquíes, por lo que complicaron sus opciones en la siguiente etapa e intentarán resarcirse en la Copa del Mundo.

En tanto, los canadienses podrían significar una piedra en el zapato para los africanos, ya que buscarán terminar con honores en el certamen mundialista con un triunfo. En sus primeros partidos supieron competir, aunque el nivel no les alcanzó. No obstante, su rendimiento en la última fecha podría incidir en el desarrollo del grupo. Sin duda, este grupo es uno de los más parejos, ya que los clasificados a la próxima etapa se definirán hasta que los árbitros de los dos partidos piten el silbato final.

Por otro lado, en el grupo E, la situación también está pareja. En un principio apuntaba a una presencia segura de España y Alemania en los octavos de final, aunque Japón y Costa Rica han sorprendido. El cuadro de Luis Enrique encabeza el grupo con cuatro puntos, seguido de los asiáticos con tres unidades, las mismas que los centroamericanos, pero con mejor diferencia de goles. De manera increíble, los alemanes se encuentran relegados a la última casilla con un punto.

Los hombres de Hansi Flick buscarán derrotar a Costa Rica por un marcador abultado, esperando que España haga lo mismo con Japón, para así tener opciones de acceder a las etapas eliminatorias. La tarea no será sencilla, pues los americanos vencieron en la última fecha a los japoneses y llegan motivados. Son partidos decisivos y que, seguramente, también serán de alta intensidad.

Partidos del Mundial Qatar 2022

Croacia vs Bélgica

. Argentina: 12:00 horas / TyC Sports, DirecTV Sports

. Colombia: 10:00 horas / Canal RCN, DirecTV Sports

. Perú: 10:00 horas / DirecTV Sports

. México (CDMX): 9:00 horas / Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

Canadá vs Marruecos

. Argentina: 12:00 horas / DirecTV Sports, DeporTV

. Colombia: 10:00 horas / DirecTV Sports

. Perú: 10:00 horas / DirecTV Sports

. México (CDMX): 9:00 horas / Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

Japón vs España

. Argentina: 16:00 horas / DirecTV Sports, TyC Sports

. Colombia: 14:00 horas / Canal RCN, DirecTV Sports, Gol Caracol

. Perú: 14:00 horas / Latina TV, DirecTV Sports

. México (CDMX): 13:00 horas / Sky HD, TV Azteca, TUDN

Costa Rica vs Alemania

. Argentina: 16:00 horas / DirecTV Sports, TyC Sports

. Colombia: 14:00 horas / DirecTV Sports

. Perú: 14:00 horas / DirecTV Sports

. México (CDMX): 13:00 horas / Sky HD

