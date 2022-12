El fuerte audio que le envió Canelo Álvarez por Messi y la “mufa” a Brasil con Ruggeri como cómplice: las ocurrencias del Kun Agüero

El Kun Dio Detalles De Su Conversación Por Whatsapp Con Canelo

La selección argentina logró recomponerse del golpe frente a Arabia Saudita de la mejor manera posible: doblegó por 2-0 a México y Polonia para reclamar el primer puesto del Grupo C en el Mundial Qatar 2022. El alivio que significó acceder a los octavos de final se sintió tanto puertas para dentro como en todos los hinchas que viajaron a alentar al equipo a Doha. Sergio Agüero fue uno de los que se mostró muy distendido después de la victoria sobre el combinado europeo y dejó algunas frases para resaltar.

Dentro de los temas más llamativos de la semana, era imposible evitar el exabrupto de Saúl Álvarez con Lionel Messi por una supuesta falta de respeto con la camiseta de su país en el vestuario. Luego de que el boxeador mexicano pidiera disculpas, el Kun tocó por última vez el tópico y dio detalles de la conversación por WhatsApp que tuvo con el pugilista. “Ahora se dio cuenta. Aparte con Leo... Yo lo seguía y lo dejé de seguir. A mí me gustaba mucho como peleaba, me gusta el boxeo. Pero cuando me despierto y veo eso pensé: ‘¿Qué le pasa a este?’. Ahí le contesté. Le dije Señor Canelo por las dudas que se enoje y se enojó igual. Me mandó un audio y tuve que mandárselo a un compañero mexicano para que me traduzca. Me dijo: ‘Pinche cabrón, pa’ eso me gustabas culero’. Empecé a buscar en Google y era como traidor, cobarde. Cuando se lo mandé a un mexicano me explicó que me trató de cobarde porque hablaba con él. Sólo lo felicité una vez por un campeonato y estoy defendiendo a Leo”, detalló en charla con ESPN.

A continuación, explicó que dejó de seguir al púgil en las redes sociales luego de intentar explicarle por qué estaba confundido en su enojo: “Me va a cagar a piñas, pero bueno. Le mandé un audio bien y arranqué con Señor Canelo. ‘Me parece que te equivocaste, estás totalmente erróneo pensar que Leo quería pisar y patear la camiseta de México’. En un vestuario donde estás cantando y festejando, ni te das cuenta. Y me dijo ‘respetá mi opinión’. Yo le pedí que respete la mía. Tardó cuatro días en pedir disculpas, pero está bien”.

Agüero No Catalogó A Argentina Como Candidata Y Mufó A Brasil

Quien respaldó la versión de Agüero fue Oscar Ruggeri y relató dónde se deja la indumentaria apenas volves del campo de juego. “Lo que no entiende es que en el vestuario cuando llegamos, están las camisetas tiradas. Las de Argentina, todas. Venis muerto de bañarte y la tiras”, añadió el Cabezón. A lo que Sergio cerró el tema con un lamento de cara al futuro: “Alguien le dijo como que Messi puso la camiseta de México en un secador y se pensó que lo puso. Estaba sacado el chabón. Ya está igual, tenía ganas de conocer México pero creo que está complicado ahora. Pero es tema cerrado”.

Ya en el plano futbolístico, tras la gran actuación ante Polonia, al Kun le consultaron si veía a Argentina como uno de la potencias para levantar la Copa del Mundo. “Yo hago cuenta que todavía estoy ahí adentro. Estamos bien, el equipo está bien. No me gusta la palabra candidato... candidato es Brasil. Brasil tiene un equipazo junto con España. Ellos están muy bien”, comentó en forma de guiño con el clásico rival continental. Y concluyó: “A ver, honestamente Argentina está muy bien y ahora arranca lo lindo. Yo estoy confiado que los chicos van a dar todo y en octavos es eliminación directa, el rival sabe qué es Argentina. Va a dominar otra vez parecido a Polonia. Australia sabe que a Argentina no podes darle espacios”.

