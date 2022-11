De la Segunda de Ecuador a jugar contra las estrellas del Liverpool y Manchester City: la historia de Kevin Rodríguez, la sorpresa de Gustavo Alfaro

Kevin Rodríguez, la grata sorpresa de Gustavo Alfaro en Ecuador (REUTERS/Siphiwe Sibeko)

*Enviado especial a Doha

Gustavo Alfaro habla por lo bajo con Carlos González, su ayudante de campo, y éste le hace señas al preparador físico Sergio Chiarelli para que aliste a Kevin Rodríguez, el chico de 22 años que jugará su segundo partido en la Copa del Mundo. Se pone la camiseta, se acerca hasta la línea lateral y se arrodilla para rezar mientras escucha las últimas indicaciones del entrenador. La promesa ecuatoriana transita un sueño, el de todos los ecuatorianos y el de cientos de futbolistas de ascenso que se ilusionan con llegar a la cúspide del fútbol.

Como el goleador Enner Valencia se retira en camilla con una molestia, Rodríguez se da el gusto de disfrutar de un puñado de minutos frente a estrellas de tamaño internacional como Virgil van Dijk (Liverpool) y Nathan Aké (Manchester City). Y no pasa desapercibido: pelea cada pelota dividida en el tiempo de descuento, gana un lateral en ofensiva tras la disputa con van Dijk y hasta casi convierte de rebote al presionar en la salida al arquero neerlandés Andries Noppert, que subestimó su velocidad.

Ecuador consiguió un punto valioso ante Países Bajos y pudo haberse llevado la victoria. Fue el mejor equipo en cancha y quedó bien parado de cara al partido del próximo martes ante Senegal, donde un empate lo clasificará a octavos de final de la Copa del Mundo. Kevin Rodríguez acaba de jugar su tercer encuentro internacional con la Tri (ingresó sobre el final en el debut ante Qatar y convenció al DT de formar parte de la lista de 26 en el último amistoso previo contra Irak) y otra vez deja caer sus rodillas contra el césped para orar en el estadio Internacional Khalifa.

Rodríguez, ponderado por el grupo ecuatoriano en Doha (REUTERS/Hannah Mckay)

Rodríguez nació en San Miguel de Ibarra, ciudad situada al norte de Ecuador que es capital de Imbabura, equipo en el que se desempeñó el último año. Los Textileros acabaron quintos en la tabla general de la Serie B ecuatoriana en 2022, que está conformada por diez equipos. Con 11 tantos, Kevin culminó como quinto máximo artillero de la liga detrás del goleador Ronie Carrillo de El Nacional (16). Tanto Imbabura como Rodríguez, tuvieron su actuación descollante en los octavos de final de la Copa Ecuador, instancia en la que eliminaron al campeón vigente Liga de Quito. En el estadio Olímpico Ibarra, fue el delantero mundialista quien convirtió el 2-1 definitivo para los norteños y metió al equipo en la siguiente ronda. Allí su nombre empezó a sonar fuerte para la Tri.

“El grupo me ha recibido de una manera muy linda, todos somos unidos, somos una familia. Alfaro me dijo que disfrutara con responsabilidad, que nadie me ha regalado nada y que estoy acá bajo esfuerzo y sacrificio. Nada es imposible para Dios, yo creo que con fe, trabajo y perseverancia se puede esperar algo increíble. Me siento muy orgulloso y bendecido de estar aquí”, fueron las primeras declaraciones de Rodríguez, todavía con las revoluciones a mil por competir en la elite.

Entre las nóminas mundialistas de todos los seleccionados nacionales (incluye 832 futbolistas), menos de 50 son los que militan en categorías de ascenso o todavía no saltaron al plantel profesional. Kevin Rodríguez es el único representante de Sudamérica con esta condición.

Kevin Rodríguez, en acción en su debut mundialista ante Qatar (REUTERS/Kim Hong-Ji)

Alfaro, que se sintió identificado con su historia por cargar con miles de batallas en el ascenso argentino (tanto de jugador como así también de técnico), declaró sobre el diamante en bruto de Ecuador: “Si yo no te digo quién es Kevin Rodríguez, venís como un espectador y ves el partido, ¿viste diferencia que es de Segunda División con el resto de sus compañeros que estuvieron ahí y que jugaron en Europa, Estados Unidos o México? Como decía Einstein, ‘es mucho más difícil desactivar un átomo que un preconcepto’. Uno piensa ‘lo mato antes de nacer, es de Segunda División, no tiene nivel, no sirve, lo tiramos al fondo del mar’”.

El Profesor admitió haberse arrepentido de no convocarlo en la gira por Europa para medirse contra Japón y Arabia Saudita, y bajó una línea con su convocatoria al Mundial: “Las puertas de la selección están abiertas para todos”. Como si fuera poco, quedó encantado con los minutos que sumó frente a Qatar y Países Bajos: “La verdad es que la frescura, la humildad, la generosidad que tiene ese chico... Se puso la camiseta de Ecuador y entró en un partido internacional. Yo no sé si hubiese tenido el coraje que tuvo ese pibe. Honestamente. Y lo hizo con una soltura como si estuviera jugando en Imbabura. Yo celebro estas apariciones, me encantan estos desafíos”.

