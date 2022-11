Segunda fecha de los grupos A y B del Mundial Qatar 2022: horarios y canales para ver los partidos en Colombia

Estos son los hoarios de los partidos de la segunda fecha de la fase de grupos del Mundial Qatar 2022. Imagen: Reuters, EFE y AFP.

El espectáculo más grande en la historia del deporte global, la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022 inició para el furor de los aficionados más pasionales al balompié. Los ocho grupos del torneo ya cumplieron con la primera fecha de esta fase y típico del certamen, fueron varios los partidos que dejaron el corazón de los aficionados en sus manos.

Dentro de los encuentros más destacados de la jornada estaba el debut de la tercera selección sudamericana Uruguay ante la ‘pequeña’ Corea del Sur. Todo el continente sintonizó el encuentro para apoyar a la Celeste, pero su poderío ofensivo bajo los pies de Edinson Cavani, Luis Suárez y Darwin Núñez no apareció con claridad.

El único que tuvo la chance más clara de gol fue el mediocampista del Real Madrid, Federico Valverde, quien haciendo uso de su característico disparo desde fuera del área, envió la esférica al poste y por poco colocó a su selección por arriba. Por su lado, los coreanos liderados por el delantero del Tottenham Hotspur, Heung-Min Son, tampoco supieron tener la pelota y no representaron un peligro para los Charrúas.

Con el 0-0 final en el marcador, las emociones se trasladaron al estadio 974 para el debut del astro portugués Cristiano Ronaldo ante la última selección africana clasificada a la cita orbital, Ghana. Fuera del debut del onceno luso, también se disputó el encuentro entre la selección de Brasil y la selección de Serbia.

De esta manera finalizó oficialmente la primera fecha de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA, con diferentes sorpresas, aquellas selecciones favoritas que iniciaron con el pie equivocado, necesitarán sí o sí comenzar a sumar puntos. Por su lado, quienes lograron llevarse los 3 puntos en su primera presentación deberán defenderlos con todo su esfuerzo.

Ahora, según lo estipula el calendario del torneo, la segunda fecha tendrá inicio el día de mañana y para quienes quedaron encantados del debut de la selección de Ecuador, podrán disfrutar de su juego en el partido del día ante Países Bajos. La presencia del capitán Enner Valencia, quien fue el autor de los dos goles ecuatorianos contra Qatar, en la contienda ante los europeos todavía está en el aire.

Luego del partido inaugural, Valencia tuvo que abandonar el terreno de juego con molestias en su rodilla izquierda, posteriormente el cuerpo médico de la Tri confirmó que se trató de un esguince menor sin gravedad y que podría estar disponible ante la Naranja Mecánica.

No obstante, será el seleccionado del delantero Gareth Bale, Galés el que abra la jornada mundialista ante el seleccionado de Irán, que en su primer partido cayó brutalmente goleado por Inglaterra con un resultado de 6-2.

Programación TV fecha 2 de los grupos A y B

- Galés vs. Irán: viernes 25 de noviembre - 5:00 a.m, transmisión por DirecTV, DirecTV GO.

- Catar vs. Senegal: jueves 24 de noviembre - 8:00 a.m, transmisión por DirecTV, DirecTV GO.

- Países Bajos vs. Ecuador: jueves 24 de noviembre - 11:00 a.m, transmisión por DirecTV, DirecTV GO.

- Ecuadorvs. Estados Unidos: jueves 24 de noviembre - 2:00 p.m, transmisión por DirecTV, DirecTV GO, Caracol TV y RCN.





