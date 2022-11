Pánico en Alemania tras la caída ante Japón en el Mundial Qatar 2022: “Si jugamos así contra España, estaremos eliminados”

Lothar Matthäus declaró que la presión será "máxima" frente a España para evitar quedar afuera de la primera fase en el Mundial Qatar 2022

La inesperada derrota de Alemania frente a Japón en su estreno en el Mundial Qatar 2022 encendió las alarmas por una posible eliminación prematura en fase de grupos por segunda ocasión consecutiva. Este resultado provocó una profunda autocrítica en el seno de la delegación y ahora se sumó un campeón del mundo con la selección.

En charla con el diario alemán Bild, Lothar Matthäus resaltó la trascendencia que tomó el duelo del próximo domingo desde las 16 (hora argentina) por la segunda fecha del grupo E. “Si jugamos contra España como lo hicimos en la segunda parte ante Japón, estaremos eliminados. La presión es máxima. Con un punto probablemente no sea suficiente, hay que ganar”, manifestó después del encuentro que inició favorable a Die Mannschaft con el tanto de İlkay Gündogan. Ritsu Doan y Takuma Asano remontaron el resultado en el último cuarto de hora.

El exfutbolista, que ganó este trofeo en el Mundial Italia 1990, cuestionó las decisiones del entrenador Hans-Dieter Flick, quien desplazó a Leroy Sané para decidir el ingreso de Thomas Müller: “Queríamos meter piernas frescas. Müller llevaba tiempo sin jugar”. Sin embargo, puntualizó en que su salida junto a la del autor del único gol para los ingresos de Jonas Hofmann y Leon Goretzka, respectivamente, perjudicaron al equipo: “Siempre apoyo a Flick, pero no entendí algunas de sus decisiones. Con la sustitución de Müller y Gündogan, dos de los jugadores más experimentados, Alemania perdió el orden y el control”.

El hombre que disputó cinco Mundiales se refirió a los dos tantos que materializaron la primera victoria en la historia de Japón ante Alemania: “Ambos vinieron por las bandas. ¿Por qué no puso a (Thilo) Kherer? Süle no es lateral. En el segundo, (David) Raum estaba demasiado adelantado y (Nico) Schlotterbeck no fue suficientemente agresivo”.

Por último, contó que la preparación de cara al partido ante el seleccionado nipón no fue la mejor por las idas y venidas en el uso del brazalete One Love en defensa del colectivo LGBTIQ+. FIFA había advertido que el capitán del equipo que lo use se llevaría la tarjeta amarilla desde el comienzo del duelo. “Hubo demasiado dramatismo en la previa, muchos temas que eran más importantes que el fútbol. Algo así te distrae y hace perder entre un 5 y un 10%”, cerró.

No fue el único campeón del mundo que se expidió por la labor del equipo. Bastian Schweinsteiger, integrante del plantel que se consagró hace ocho años en el Mundial de Brasil, acompañó lo dicho por Matthäus sobre el flojo segundo tiempo de Las Águilas: “Tuvimos pérdidas tontas de balón y errores de posicionamiento. Falta experiencia. Esta derrota no es una coincidencia. Demuestra dónde estamos. Necesitamos mejorar mucho para tener una oportunidad contra España”.

En consonancia, culpó a dos jugadores de la derrota: “Niklas Süle es un defensa. Y si alguien viene hacia tí en un 1 contra 1, no lo dejas correr hacia adentro, cierras el carril interior y lo dejas salir corriendo, ahí puede pasar menos. En ese caso, le da la oportunidad de tirar hacia adentro y jugar el pase. Goretzka no llega allí después de eso y luego se detiene”.

Bastian Schweinsteiger anotó 24 goles y 38 asistencias en 121 partidos con la Selección

Las opiniones vertidas por Matthäus y Schweinsteiger ocurrieron horas después de una caída que cambió la planificación del grupo E. La exhibición de España en la goleada 7-0 contra Costa Rica impuso más presión en el seleccionado de Flick, que enfrentará a La Furia en la siguiente fecha. Una victoria de Japón en el primer turno lo dejaría con la obligación de vencer a su rival. De perder, volvería a quedar afuera en primera fase.

Las consecuencias de este resultado inicial adverso provocaron una acusación de Gündogan contra sus compañeros: “En la segunda parte confiamos demasiado en los balones largos. Y los cortos que jugamos los perdimos con demasiada facilidad. Sentía que no todo el mundo quería realmente el balón. Lo perdíamos con demasiada frecuencia y con demasiada facilidad”.

“Se lo pusimos demasiado fácil. Especialmente el segundo gol, no sé si alguna vez se marcó un gol más fácil en una Copa del Mundo, eso no debería suceder. Estamos aquí en la Copa del Mundo. La forma en que se concedieron los goles en ocho minutos fue demasiado fácil”, remató el volante del Manchester City en charla con la cadena alemana ARD.

Otro de los jugadores que dialogó con los medios fue Thomas Müller. El veterano delantero de 33 años lamentó la falta de efectividad y acompañó el tono de las declaraciones de su compañero: “En términos de sensaciones, hicimos un buen partido en tramos largos. Pero la efectividad no coincidió en ambos extremos. Es ridículo que nos quedemos con una derrota aquí. Al final, claramente tenemos que culparnos a nosotros mismos por la falta de eficiencia. Tenemos que trabajar en eso y seguir siendo objetivos”.

De cara a lo que viene, el arquero Manuel Neuer miró hacía el futuro inmediato: “Tenemos que mejorar mucho. Estamos bajo presión. Tenemos que mostrar una cara diferente contra España porque es el oponente más difícil. Debemos sacar todo el potencial que tenemos”.

