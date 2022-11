Con Argentina y Alemania eliminados en primera fase, así quedarían los octavos de final al término de la primera fecha del Mundial Qatar 2022

Terminó la primera fecha del Mundial Qatar 2022 y el torneo más codiciado del planeta arrojó varios resultados sorpresivos e inesperados. Las decepcionantes presentaciones de Argentina y Alemania fueron los más llamativos, dado que la Albiceleste cayó con Arabia Saudita en el Grupo C, y el combinado europeo perdió con Japón por el mismo marcador en una jornada histórica para los nipones.

La sólida actuación de Ecuador contra el anfitrión alimentó la esperanza sudamericana con el elenco liderado por Gustavo Alfaro, aunque la jerarquía colectiva e individual fue impuesta por Inglaterra, que goleó 6 a 2 a Irán y por España, que aplastó con un categórico 7 a 0 a Costa Rica.

Francia demostró ser otro de los candidatos al título con una notable producción que concluyó con victoria por 4 a 1 ante Australia, mientras que Portugal gestó una sufrida victoria contra Ghana por 3 a 2, pero revalidó su potencial ofensivo con estrellas de la talla de Cristiano Ronaldo, Joao Félix y Bruno Fernandes.

Si bien restan dos fechas y todavía hay mucho camino por recorrer, si la Copa del Mundo finalizara con los resultados que se dieron durante la primera fecha entregaría los siguientes cruces para los octavos de final:

Ecuador vs Gales, Arabia Saudita vs Túnez, España vs Croacia, Brasil vs Corea del Sur, Inglaterra vs Países Bajos, Francia vs México, Bélgica vs Japón y Portugal vs Suiza.

Ante este panorama, el encuentro más llamativo del simulacro sería el que protagonizarían los neerlandeses frente a los británicos, porque se trataría de un duelo con presente y pasado. Históricamente los combinados europeos animaron los torneos internacionales, dado que la Orange supo marcar una era en la edición que se disputó en 1974 (torneo que ganó Alemania) y cuatro años más tarde volvió a jugar la final de 1978, cuando cayó con Argentina. Tiempo más tarde, en 2010, la Naranja Mecánica volvería a perder una final en Sudáfrica contra España. Los ingleses, en tanto, supieron conquistar el mundo en la edición de 1966, pero en Rusia 2018 gestaron las bases de un equipo que logró llegar a las semifinales del certamen.

Lo llamativo se instalaría en la despedida prematura de selecciones candidatas como la de Argentina y Alemania. Uruguay, otro equipo que ostenta dos estrellas encima de su escudo, sería la tercera decepción en retirarse antes de tiempo en el país del Golfo.

De todos modos, el simulacro terminará el viernes en primer turno, cuando Gales e Irán le den comienzo a la segunda fecha del Grupo B. Ese día, Qatar chocará con Senegal en un duelo de necesitados, mientras que Países Bajos y Ecuador lucharán por quedarse con la cima de la zona A. La jornada terminará con el duelo entre Inglaterra y Estados Unidos.

