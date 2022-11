Javier Aguirre se retractó al criticar a Ochoa: “Memo es de momento el salvador del equipo”

Javier Aguirre en el banquillo de Rayados de Monterrey (REUTERS/Matthew Childs)

Durante el programa de Maestros TUDN del lunes 21 de noviembre, los ex directores técnicos de la Selección Mexicana, Javier Aguirre y Ricardo Antonio La Volpe fueron invitados a platicar sobre el combinado tricolor, y el actual entrenador del Mallorca de España dijo que excluiría a un futbolista de la alineación de México, y al expresó que al arquero, refiriéndose a Memo Ochoa.

En el video que circula en redes, se puede ver como Ricardo Pelaez le pregunta a Javier Aguirre sobre la posición del jugador a quien quitaría del once de Gerardo Tata Martino, cuando reveló que al portero, se llevó las manos a la cabeza al saber que seguía con el micrófono encendido.

Cabe destacar que el Vasco Aguirre dirigió al Tri en el Mundial de Sudáfrica 2010, y desplazó a Ochoa de la titularidad tras un partido amistoso donde el ex portero del Standard Lieja se equivocó. Por lo que decidió que Óscar Conejo Pérez fuera el titular en la Copa del Mundo en territorio africano. Aunque Memo formó parte de la lista de 23 seleccionados, no tuvo participación en esa edición.

Javier Aguirre se retractó de lo que había dicho en el programa, “yo a Memo lo quiero mucho y lo respeto mucho. Me estaban molestando detrás de cámaras porque cuando estuve yo, Memo no jugaba; Por cierto, quiero aclarar que fui víctima de una broma, que bueno que me das chance para enviarle a toda la afición americanista un abrazo, es una broma, me estaban dando lata detrás de cámaras que no lo metí yo”, externó.

Después de la actuación del guardameta de las Águilas del América contra Polonia, Aguirre destacó la labor del guardameta azulcrema, “Memo es de momento el salvador del equipo”, sentenció.

Memo Ochoa mandó mensaje con dedicatoria, tras atajada contra Polonia

El arquero de la Selección Mexicana escribió algunas líneas en su cuenta de Twitter y adjuntó la fotografía de su lance. Si bien no se refirió de manera directa a alguno de sus detractores, hizo alusión a los ataques que recibió en el cierre del torneo de Apertura 2022, cuando fue eliminado en la liguilla con el equipo de Coapa.

“Para mi familia, amigos y seres queridos que siempre están ahí cuando la cosa se pone difícil. Va por ustedes y siempre para ustedes. Los amo. Gracias por siempre estar y a la gente que siempre ha creído en mí. Por días como hoy vale la pena sacrificarlo todo”, fueron las palabras que se publicaron por medio del perfil verificado de Twitter identificado con el nombre de @yosoy8a.

Mensaje de Memo Ochoa, tras la atajada que realizó de penal contra Polonia. (Twitter/@yosoy8a)

Hasta ese momento, el delantero del Barcelona había fallado uno de los últimos 13 penales que cobró. El ambiente de las gradas buscó mermar el poderío de Lewandowski, pero permaneció inamovible hasta el silbatazo del árbitro central. Con una finta y cambio de último momento, Ochoa dirigió su cuerpo hacia su costado izquierdo y se estiró para hacer contacto con el balón. La atajada también rompió una racha negativa del mexicano en tiros de penal.

México y Polonia se repartieron los puntos y se ubicaron en el segundo y tercer lugar del grupo. El equipo de Gerardo Martino sostendrá su siguiente prueba con Argentina, que cayó en su debut contra Arabia Saudita y podría despedirse del Mundial si pierde contra la escuadra tricolor.

Guillermo Ochoa llegó a cuatro de 13 penales atajados con la Selección Mexicana (una efectividad del 31%).

