El futuro de Cristiano Ronaldo tras su partida del Manchester United: una oferta irresistible con escala y las potencias a las que fue ofrecido

Mientras se dirime su porvenir, CR7 está enfocado en su debut con Portugal en la Copa del Mundo (REUTERS/Paul Childs)

Cristiano Ronaldo jugará el Mundial Qatar 2022 en medio de una profunda incertidumbre por su futuro después de la rescisión “de mutuo acuerdo” con el Manchester United y su próximo destino se estaría dirimiendo entre los Estados Unidos, Portugal, España o Arabia Saudita. Este último incluiría una breve escala en Inglaterra.

El anuncio de los Diablos Rojos generó que el nombre de CR7 rápidamente volviera a sonar para volver al Real Madrid, pero desde ese país descartaron de cuajo esa posibilidad. Además, el periódico español Marca aseguró que el delantero de 37 años volvió a ser seducido con una tentadora oferta para recalar en tierras asiáticas.

El futbolista portugués ya había rechazado un millonario ofrecimiento que escaló hasta los USD 250 millones por dos temporadas, un salario que lo convertiría en el jugador mejor pago del mundo. Él prefirió permanecer en el club inglés para continuar en la élite hasta la Copa del Mundo.

Las críticas a la institución y su pésima relación con el entrenador Erik ten Hag aceleraron el final de su segunda etapa en los Red Devils. Dado este escenario, el propietario del Al-Nassr, el príncipe Faisal Bin Turki, desea volver a la carga por el futbolista para potenciar su plantilla, pero con la mira puesta hacía el futuro como una forma de visibilizar la competencia. Además, sería un trampolín para poner al país en los primeros planos del planeta y afianzar la candidatura junto a Grecia y Egipto para organizar el Mundial 2030.

Cristiano Ronaldo se prepara para jugar su quinto Mundial con Portugal

El equipo que pretende a Cristiano fue fundado en 1955, es el segundo máximo ganador de la liga saudí en toda la historia con nueve títulos, es entrenado por el francés Rudi García y está en la segunda colocación del torneo doméstico con 19 puntos en 8 presentaciones, a 3 unidades del líder Al-Shabab.

Además, el medio español Sport aseguró que ya se negocian los términos del irresistible contrato que tendría un sueldo superior a los USD 100 millones en una oferta muy parecida a la inicial en mitad de este año, pero se sumaría un detalle. Podría recalar por seis meses al Newcastle, propiedad del fondo soberano de Arabia Saudita, y pasar recién en junio de 2023 a la entidad de ese país.

En este sentido, la periodista Verónica Brunati aseguró que recibió el interés de la entidad inglesa, París Saint-Germain y Chelsea. Sin embargo, manifestó que el futbolista que ganó 4 UEFA Champions League con el Merengue fue ofrecido al Barcelona. “Tiene prácticamente cerrado a Rubén Neves y Cristiano Ronaldo podría entrar en la negociación”, manifestó sobre ambos jugadores de la misma nacionalidad en un mensaje publicado en su cuenta personal de Twitter.

El mensaje de Verónica Brunati sobre la posibilidad de que Cristiano Ronaldo recale al Barcelona

Estos posibles destinos se suman a los mencionados anteriormente como el Sporting Lisboa de Portugal, donde debutó profesionalmente. La compra de una lujosa casa en esa ciudad despertó los rumores sobre una posible vuelta a la institución que jugará la UEFA Europa League en esta temporada, pero el entrenador del equipo Rubén Amorim se mostró pesimista frente a este escenario.

“Voy a responder de la misma manera, ya que muchos periodistas en Portugal me hacen esa pregunta. Es un jugador de Manchester United. En el Sporting, todos sueñan con el regreso de Cristiano, pero no tenemos dinero para pagarle su sueldo. Creo que es feliz en Manchester, pero no juega, ése es el problema”, expresó en octubre pasado antes de conocer la rescisión del vínculo con los Diablos Rojos.

Durante ese mismo mes, Ronaldo fue noticia por haberse negado a ingresar unos minutos frente al Tottenham y, tras ser sancionado con no jugar frente al Chelsea, volvió a flote la posibilidad de romper el vínculo que vencía a mitad del próximo año de manera anticipada para recalar en el Inter Miami de la Major League Soccer.

La entidad que posee a David Beckham como co-propietario pensó en él para sumarlo al plantel. Marca reveló una reunión con su representante, Jorge Mendes, pero nunca se avanzó en su contratación. Esta misma sería bajo la modalidad de jugador franquicia, cupo que liberó Gonzalo Higuaín con su retiro de las canchas.

Por lo pronto, Cristiano Ronaldo comunicaría su decisión final después de su participación en el Mundial para concentrarse de lleno en lo que podría ser su última Copa del Mundo. Portugal enfrentará a Ghana este jueves desde las 13 (hora argentina) en su estreno por el grupo H. Luego, enfrentará el próximo lunes a Uruguay y cerrará la zona el viernes 2 de diciembre ante Corea del Sur.

