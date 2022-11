Presentaron un nuevo centro del pádel argentino con sentido federal

Santiago Brito. el presidente de la Asociación Argentina de Pádel

De la mano de su presidente Santiago Brito, el pádel argentino logra concretar un sueño y tendrá su propio Centro de Desarrollo en la ciudad de Córdoba, en alianza con la Agencia Córdoba Deportes, encabezada por el ex basquetbolista Héctor Pichi Campana. De esta manera, se consigue instalar la “Casa del Pádel” en el centro geográfico del país, algo muy importante para los jugadores del interior que intentan desarrollar su carrera y deben mirar siempre hacia Buenos Aires. Como lo reconocía el campeón del mundo Fernando Belasteguín: “Uno sabe lo que ha costado llegar, porque yo no sólo debía organizar rifas para pagarme los viajes para entrenar en Buenos Aires, sino que, además, los que vivimos en el interior, debemos dejar a nuestras familias desde chicos”.

Por eso resulta importante contar con este Centro en Córdoba. “Este acuerdo que logramos no tiene un significado solamente desde lo económico, sino también en el desarraigo -sostiene Brito-. Esto le aporta mucho a un jugador del interior, se va a animar mucho más, porque ahora puede que Córdoba le quede más cerca y se va a sentir más acompañado. Este es el fin por el cual nos enfocamos en alcanzar este objetivo”, continúa diciendo el presidente de la APA, con una sonrisa de satisfacción. Aunque asegura que esto no acaba allí, sino que es sólo el comienzo, ya que en su gestión intentará encontrar más alianzas de este tipo en diferentes puntos del país, de los que espera surjan jugadores que nutran a este deporte.

Presentación de la "Casa pádel"

El proyecto, que fue presentado en el auditorio de la Torre del Banco Macro de la Ciudad de Buenos Aires por Santiago Brito, junto al presidente de la Agencia Córdoba Deportes Pichi Campana, contempla la construcción de un complejo de alto rendimiento que incluirá un mini estadio de pádel y 7 canchas cubiertas homologadas por la Federación Internacional de Pádel (FIP). Además, contará con vestuarios, espacios gastronómicos y de esparcimiento.

La ex figura del básquet nacional se encargó de destacar que la cesión de unos terrenos, a modo de comodato, en el Polo Deportivo Mario Kempes para la construcción de este centro de primer nivel ha sido fruto del esfuerzo y gestión de la APA y de la Federación Cordobesa. De todos modos, le dio crédito a la tenacidad en los llamados de Brito para lograrlo. “Desde que arranqué mi gestión”, dijo con una amplia sonrisa el presidente de la APA sobre su insistencia. “Es que no podía ser que la APA no tuviera su casa propia, para los jugadores, para los profesores y para los árbitros. Este acuerdo nos permite dejar de depender de los clubes privados y es un compromiso social que tiene que enfocarse a la gran masividad de la gente”.

Santiago Brito cumple su primer año de mandato al frente del ente rector del pádel argentino y ya algunos dirigentes y jugadores destacan las buenas intenciones y la confiabilidad en sus acciones. Como reconoce Brito, cuando arrancó no lo conocían, pero en este período ha ido plasmando sus palabras en hechos concretos, “creo que ahí es en donde se demuestra que la palabra vale. Ahora, gracias a Dios, nos están dando este tipo de oportunidades como la de Córdoba, para hacer crecer el deporte y ejecutar todas las promesas que hice a principio de mi mandato”.

La coyuntura del país ha sido otra de las preocupaciones con las que ha tenido que liderar desde que asumió su mandato. Por eso es que el presidente de APA dice estar enfocado desde principio de año en solucionar los inconvenientes que surgieron en el rubro textil y con las pelotitas, a causa de las restricciones en la importación de estos productos. Por eso es que decidió diversificar las acciones y no depender de una sola marca, para disminuir los riesgos que se presentan.

Santiago Brito habló de los alcances de instalar este centro de desarrollo en la provincia de Córdoba

Sin embargo, y a pesar de las dificultades, “Pali” Rovaletti, integrante de una de las mejores parejas del mundo en los ‘90, junto a Javier Maquirriaín, comentaba sobre la explosión del pádel como deporte en diferentes países del mundo, y ya no sólo como entretenimiento amateur, en una visión que comparte el presidente de la APA. “Lo estoy viendo de esa manera y no creo que se pueda parar y que ocurra lo mismo que en los ‘90, porque eso fue furor y se jugaba mucho en Argentina y en unos pocos países. La globalización permitió que se fomentará aún más y se juegue en muchos más lugares”, expresaba Santiago.

Para 2023, las expectativas están centradas en acompañar el crecimiento de una manera ordenada y regionalizar los torneos, “porque se ha hecho muy masivo y hacés un torneo para todo el país y son convocadas 300 o 400 parejas, por lo que queda mucha gente afuera o asociaciones que no pueden participar. La idea es que todo el que quiera tenga la oportunidad de competir”, planifica como objetivo Brito.

De todas maneras, Santiago sabe que no alcanza con lo hecho y que nunca será suficiente lo que se haga. “Como decía mi padre (el desaparecido ex presidente de Banco Macro Jorge Brito), lo difícil no es llegar, sino mantenerse. Así que brindo por lo conseguido este año y rápidamente me enfocaré en seguir creciendo”, extendió a modo de cierre de una temporada exitosa, también, desde lo deportivo.

Por eso, en la presentación en la Torre del Banco Macro también estuvieron presentes, además, los integrantes del equipo argentino campeón del último Mundial Martin Di Nenno, Franco Stupaczuk, Juan Tello, Fernando Belasteguín, Sanyo Gutiérrez, Maximiliano Sánchez y Federico Chingotto, como así también Daniela Banchero representante del equipo femenino. Los trofeos obtenidos en la competencia internacional fueron exhibidos en el piso 28 del edificio.