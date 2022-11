Memo Ochoa y su dedicatoria de la atajada a Robert Lewandoski

Guillermo Ochoa fue el héroe del partido al atajar un penal de Robert Lewandowski (AP/Themba Hadebe)

El Mundial de Qatar 2022 para la Selección Mexicana arrancó con el encuentro en la fase de grupos ante el combinado de Polonia. Una de las acciones más cruciales en los 90 minutos fue la atajada de Guillermo Ochoa en un penal cobrado por Robert Lewandowski, pues impidió la derrota tricolor. Al respecto, el arquero emitió un mensaje sobre la dedicatoria de su hazaña semanas después de haber sido criticado.

México vs Polonia: el Tri se enfrentará con los polacos por segunda ocasión en un mundial Los polacos y mexicanos se verán las caras por segunda ocasión en la historia de una Copa del Mundo dentro de una fase de grupos VER NOTA

Por medio de su cuenta verificada de Twitter, el arquero de la Selección Mexicana escribió algunas líneas junto con la fotografía de su lance. Si bien no se refirió de manera directa a alguno de sus detractores, hizo alusión a los ataques que recibió en el cierre del torneo de Apertura 2022, cuando fue eliminado en la liguilla con las Águilas del América.

“Para mi familia, amigos y seres queridos que siempre están ahí cuando la cosa se pone difícil. Va por ustedes y siempre para ustedes. Los amo. Gracias por siempre estar y a la gente que siempre ha creído en mí. Por días como hoy vale la pena sacrificarlo todo”, fueron las palabras que se publicaron por medio del perfil verificado de Twitter identificado con el nombre de @yosoy8a.

El arquero dedicó su atajada en las redes sociales (Twitter/@yosoy8a)

Cabe recordar que en vísperas de disputar la semifinal del futbol mexicano contra Toluca, Christian Martinoli sostuvo una entrevista con Enrique Garay que resonó por la crítica que tuvo con el arquero. En el espacio hizo especial énfasis en las deficiencias técnicas que lo han acompañado desde su debut y a lo largo de su paso por Europa. Además, su postura hizo eco cuando el equipo de Coapa cayó contra el plantel mexiquense.

Aficionados aparecieron en Qatar con playera de México y Estados Unidos pero confesaron su apoyo a Argentina Los mexicanos siguen causando sensación en la Copa Mundial 2022 con su sentido del humor, sonidero y hasta ventas en el metro VER NOTA

Meses después, cuando Ochoa se convirtió en una de las figuras del México vs Polonia, el comentarista tuvo la oportunidad de narrar la acción. Con su particular estilo, el líder del equipo de Azteca Deportes reconoció el movimiento del arquero, aunque no fue más allá en su comentario.

“Francois (sic) se quiere hacer el héroe una vez más vestido con la camiseta de la selección. Robert contra ¡Francois (sic)! ¡Notable! ¡sobresaliente! Ahí está Ochoa atajando abajo. Contra la izquierda, tirándose contra el palo zurdo y termina sacando la pelota contra Robert Lewandowski. Ochoa encaramando su historia dentro de Copas del Mundo le atajó la pelota al nueve polaco”, narró.

Existen tipos que están hechos para las Copas del Mundo, y es más que evidente que Guillermo Ochoa es uno de ellos carajo!!! — Luis García P (@GarciaPosti) November 22, 2022

Por otro lado, en la red social Twitter, su compañero de micrófono Luis García reconoció que “existen tipos que están hechos para las Copas del Mundo y es más que evidente que Guillermo Ochoa es uno de ellos ¡car*jo!”.

¿Cómo fue la atajada de Guillermo Ochoa?

Con el empate a cero, a pesar de que México tuvo más oportunidades de vulnerar el arco, los polacos amenazaron con inclinar la balanza a su favor. Héctor Moreno tuvo un forcejeo con el delantero del FC Barcelona al interior del área y provocó su caída. Después de algunos minutos de deliberación, y cuando el silbante acudió a revisar la jugada al monitor, se señaló un penal contra el Tricolor.

Hasta ese momento, el número nueve solamente había fallado uno de los últimos 13 penales que cobró. El ambiente de las gradas buscaba mermar el poderío de Lewandowski, pero permaneció inamovible hasta el pitazo. Con una finta y cambio de último momento, Ochoa dirigió su cuerpo hacia su costado izquierdo y se estiró para hacer contacto con el balón. La atajada también rompió una racha negativa del mexicano en penas máximas.

Martinoli se enfureció con Raúl Jiménez por su llamado a Qatar 2022: “No debería estar” El delantero de los Wolves volvió a jugar con la Selección Mexicana; sin embargo, para el analista de TV Azteca no tendría que jugar en el Mundial VER NOTA

Al final del partido, México y Polonia se repartieron los puntos y se ubicaron en el segundo y tercer lugar del grupo. El equipo de Gerardo Martino sostendrá su siguiente prueba con Argentina, que cayó en su debut contra Arabia Saudita y podría despedirse del Mundial si pierde con la selección azteca.

SEGUIR LEYENDO: