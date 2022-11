“Desastre Mundial” y “Arabia hace llorar a Messi”: la prensa internacional se hizo eco de la derrota de Argentina en su debut en Qatar

Los medios internacionales se hicieron eco de la derrota de Argentina contra Arabia Saudita

Argentina llegó al Mundial de Qatar 2022 como una de las principales candidatas a quedarse con el título. Sin embargo, en su debut, recibió un duro revés al caer por 2 a 1 ante Arabia Saudita en el marco de la primera fecha del Grupo C. Lionel Messi, de penal, abrió el marcador en el estadio Lusail; pero Saleh Al-Shehri y Salem Al-Dawsari decretaron la victoria de los saudí.

Los medios internacionales se hicieron eco de una de las grandes sorpresas en lo que va del torneo. “Argentina, desastre mundial: Arabia inmediatamente hace llorar a Messi”, tituló el medio italiano Sport Mediaset en su portada una vez finalizado el compromiso en territorio qatarí. “Comienzo nefasto del Mundial para Argentina”, añadió.

Corriere dello Sport, por su parte, recalcó: “Decepcionante Argentina, que tanto derrochó y cometió errores tras errores sobre todo en el último paso, con tres goles anulados por fuera de juego”. Los de Lionel Scaloni pudieron ampliar el marcador, pero el VAR no convalidó dos tantos de Lautaro Martínez y uno de la Pulga por posición adelantada.

La Gazzetta dello Sport, advierte que la derrota “complica el camino a la clasificación para los octavos de final”. “Colapso de Argentina: Arabia Saudita remonta y vence a Messi en su debut”, fue el encabezado del rotativo milanés.

Otro medio que fue tajante con su análisis fue The New York Times, que en una de sus notas no dudó en expresar: ”La Albiceleste, con Lionel Messi anotando temprano, fue humillada contra un equipo saudita en el primer juego del día”. Ante este panorama, los de Lionel Scaloni quedaron prácticamente obligados a vencer a México en su segunda presentación (el sábado 26 de noviembre, en el Estadio Lusail). También desgrana cómo hizo el conjunto asiático para imponerse contra los campeones de América.

La crítica a Cristian Romero por el primer gol de Arabia Saudita

En Inglaterra también se hicieron eco de la sorpresiva caída de Argentina. Daily Star no dejó pasar las críticas hacia Cristian Romero, futbolista del Tottenham. El Cuti tuvo una floja reacción en el primer tanto del elenco asiático.

“El defensa del Tottenham Hotspur, Cristian Romero, no se cubrió de gloria cuando Arabia Saudita sorprendió a Argentina con dos goles rápidos en su encuentro del Grupo C de la Copa Mundial de Qatar”, comentó. Además recopilaron algunas críticas en las redes sociales por la irregular tarea del ex Belgrano de Córdoba.

Los medios británicos analizaron la derrota de Argentina

Mirror comentó que este resultado fue “una de las sorpresas más grandes en la historia de la Copa del Mundo”. El diario británico sentenció que Lionel Messi es todo para los de Lionel Scaloni. Todos los movimientos pasan por él. Además de elogiar el elogio de los fanáticos saudíes, sembraron algunas dudas por los tantos no convalidados por offside semiautomático y plantearon un gran interrogante: “¿Cómo demonios sucedió esto?”.

“Lionel Messi fracasa en una gran conmoción en la Copa del Mundo mientras los favoritos sufren su primera derrota en tres años”, tituló The Sun, rememorando que Argentina no caía de manera oficial desde la final de la Copa América de 2019 contra Brasil.

Arabia Saudita, la sensación en el inicio del Mundial

En Francia, vigentes campeones del mundo, tampoco pasó desadvertida la derrota del elenco nacional. “Arabia Saudita crea sensación al derrocar a Argentina”, esbozó L’Equipe. El diario galo añadió que “¿Quién podría haber pronosticado un escenario así en el descanso entre la Argentina de Messi, con una racha de 36 partidos sin conocer la derrota, y Arabia Saudita, nación 51 del mundo?”.

Le Parisien, por su parte, catalogó de “hazaña” la victoria de los entrenados por Hervé Renard, ya que la Albiceleste llegaba con una gran cantidad de pergaminos (campeona continental y un invicto de 36 juegos), mientras que su contrincante solo había ganado en tres de sus 16 partidos en Copas del Mundo (2 empates y 11 derrotas, el resto del historial).

RMC Sport ponderó el trabajo previo del entrenador francés para contar con un plantel “duro, eficaz y perfectamente preparado”. También rememoraron el mal inicio en el Mundial de Rusia 2018, donde luego de comenzar con un empate ante Islandia y derrota contra Croacia terminó avanzando a octavos con un sufrido 2 a 1 versus Nigeria.

“Petardazo histórico”, soltó Marca de España tras la inesperada caída del campeón del mundo en Argentina 1978 y México 1986. Mundo Deportivo añadió: “Una de las grandes favoritas al título ha caído derrotada en su estreno mundialista. Un gran varapalo para los argentinos, que ahora se quedan sin margen de error en el resto de encuentros”.

El diario catalán Sport también se expresó sobre lo acontecido con el conjunto capitaneado por la Pulga, uno de los máximos ídolos en la historia del Barcelona. “Argentina y Messi arrancan el Mundial con un sonoro batacazo ante Arabia Saudí”, fue su encabezado. “Patinazo Mundial de Argentina”, tituló As. El rotativo de la capital también sostuvo que “los problemas físicos del Cuti Romero costaron el empate”.

En Brasil. clásico adversario de la Albiceleste, tampoco dejaron pasar la oportunidad. “¿QUE PASA? Argentina se avergüenza en su debut en el Mundial y sufre el disgusto de Arabia Saudita”, soltó Lance.

