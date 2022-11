Qué gana y qué pierde Scaloni con Julián Álvarez como titular en el debut de la selección argentina en el Mundial de Qatar

La columna de Martín Liberman

(Desde Doha, Qatar) Fue un día muy especial para la Selección Argentina. Hoy era el encuentro con los fotógrafos oficiales de la FIFA. Es esa foto que se verá en cada una de las formaciones, en las pantallas gigantes de los estadios. Me cuentan que llevó muchas horas de grabación, pero también fue un momento de recreación, alegría y sonrisas para los futbolistas argentinos. Se cargaban entre sí por la manera en la que cada uno posaba. Está la foto oficial, en la que finalmente están Ángel Correa y Thiago Almada, llevarán el 15 y el 16, respectivamente, que son los números que dejan Nicolás González y Joaquín Correa.

Luego, se esperaba por la práctica argentina a la tarde. Allí, sí hubo un momento de zozobra y escozor cuando no se lo vio a Lionel Messi entrenándose a la par de sus compañeros. Hubo 15 minutos abiertos a la prensa y, llamativamente, el capitán argentino no estaba. Salió un rato más tarde, llegó a compartir 5 minutos de esos 15 con sus compañeros, pero nunca interactuando con ellos. Siempre estaba a un costado del campo de juego con sus botines calzados. Es un detalle no menor. Normalmente, cuando un jugador arrastra alguna dificultad anda en zapatillas o hace un trabajo más aeróbico. Messi, con poca intensidad, pero con botines y balón.

Hurgando un poco en la información, investigando, me cuentan que esto está directamente vinculado a lo mismo que lo tenía con alguna dificultad en París Saint-Germain. Es una molestia en su gemelo y prefieren llevarlo de a poco. Me decían que no tiene ningún problema, pero prefieren preservarlo y cuidarlo y él también lo prefiere teniendo en cuenta que falta tan poquito para el inicio de la Copa del Mundo.

Lionel Messi realizó un trabajo diferenciado en la última práctica en Qatar

A esta hora, la Selección tiene algunas dudas. Tiene muchas certezas por suerte, pero también tiene algunas dudas como en los laterales. En el derecho, Nahuel Molina le estaría ganando la pulseada a Gonzalo Montiel y en el lado izquierdo está mucho más parejo entre Nicolás Tagliafico y Marcos Acuña, este último recuperado de la pubalgia aparentemente.

En la mitad de la cancha, gana fuerza la posibilidad de Alexis Mac Allister, quien ha sido un futbolista destacadísimo en el Brighton, y sumando las cinco ligas más grandes de Europa es el jugador que más veces recuperó el balón. Es cierto que aquí va a jugar a la izquierda de Leandro Paredes. También tendrá la misión de asociarse con él y Rodrigo De Paul y conectarse con Messi. No se ocupará tanto de la contención o la recuperación del balón, aunque todos la recuperan en la Argentina.

Hay un detalle no menor. Tiene que ver con la implicancia, con la relevancia del rival, que tal vez permita animarse un poco más. En ese espíritu, el técnico está tentado con la posibilidad que juegue Julián Álvarez y no Mac Allister. Claro, eso cambiaría la dinámica habitual del equipo argentino porque Álvarez acompañaría a Lautaro Martínez y quedaría un poco más descompensada la mitad de la cancha con Paredes y De Paul, pero Argentina sería un equipo arrollador cuando ataque con Di María, Messi, Lautaro y Julián Álvarez.

Puertas adentro, cuentan que Julián Álvarez se transformó en un mejor futbolista en el Manchester City

Julián Álvarez no es nuevo, no es que recién lo descubren o lo conocen; de hecho, lo convocan al Mundial porque lo vienen trayendo hace tiempo. Ya fue campeón de América. Pero le encuentran cosas de un futbolista totalmente distinto del que se fue de River Plate. Marcelo Gallardo lo había limado, trabajado y expuesto como un futbolista de alto rango (por eso lo compró el Manchester City). Puertas adentro, cuentan que la propia dinámica de la Premier League más la capacidad individual del jugador, el entrenador que tiene hoy en día y la exigencia que supone jugar en un fútbol de élite lo han transformado en un futbolista aún mejor del que ellos conocían. De allí, la tentación de Scaloni.

Sin Lo Celso y, en la búsqueda de con quién lograr el equilibrio que había con él y también esa sociedad con Messi, surge la posibilidad de ir por un poco más. No sé si sucederá, si arrancará Julián Álvarez, pero quiero contarles que es una posibilidad para algún partido. Seguramente será el jugador 12 de la Argentina. A esta hora, hay que decir que, para el técnico, Álvarez es el 12 como mínimo. Es la primera opción y la primera carta en el banco de suplentes recordando que, en este Mundial, los 15 jugadores que no salen a la cancha podrán estar a disposición del técnico y jugar algún minuto.

Esperamos por la decisión del equipo, por la definición. Eso seguramente será el próximo lunes.

