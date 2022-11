Javier Mascherano contó detalles del liderazgo que ejerce Lionel Messi en la selección argentina

Mascherano habló del liderazgo de Lionel Messi

Javier Mascherano es una palabra autorizada a la hora de hablar de la selección argentina. Además de disputar cuatro mundiales (se le puede añadir el de Corea-Japón, que fue sparring) y ser el único atleta nacional en ganar dos medallas de oro olímpicas (Atenas 2004 y Beijing 2008), actualmente es el director técnico de la Sub 20.

Argentina vs México EN VIVO: todo lo que debes saber del duelo de la fecha 2 del Grupo C en Qatar 2022 Duelo latinoamericano en la Copa del Mundo se jugará en el estadio Lusail. Lionel Messi y compañía buscan seguir avanzando en el Mundial, pero primero tendrán que derrotar a la selección mexicana en este partido donde todo puede pasar. VER NOTA

Durante una charla con TyC Sports, el Jefecito analizó el presente del equipo dirigido por Lionel Scaloni y se refirió al liderazgo que ejerce Lionel Messi en el plantel luego de que se viralizara su arenga en la antesala a la final con Brasil en el Maracaná. “Es la primera vez que vemos una cámara en el vestuario. Hace 10 años también lo hacía, lo hace siempre. Un jugador que está hace 15 años en la cima es imposible que no tenga esa personalidad. ¿Si no habla él, quién va a hablar? Es bueno que la gente que pensaba que era de otra manera pueda ver la realidad. Mostrar un poco la mitad hace que se despejen un montón de dudas”, remarcó el ex futbolista, quien compartió vestuario con la Pulga durante varios años al ser compañeros con la Albiceleste y en el Barcelona de España.

“Lo veo bien, contento, tranquilo. Creo que ha llegado a un momento de su vida que le ha llegado el reconocimiento del fútbol mundial. Eso le da una tranquilidad extra. Nadie tiene dudas sobre él. Lo veo con muchas ganas de disfrutar. Leo es muy inteligente y sabe que, no sé si será el último, pero sabe que no le quedan cuatro mundiales por delante. Eso le permite disfrutar las cosas de otra manera. Lo veo con muchas ganas de transmitir su experiencia y conocimiento, que es el legado que le va a dejar al resto”, expresó el surgido de la cantera de River Plate. Y luego, añadió: “Se ganó la admiración total. Vos admiras a alguien cuando ves que hace algo que vos no sos capaz. Se lo ganó por cómo es como persona, deportista. Nunca hay una cargada. Tampoco hay una salida de tono en la derrota. Leo, como deportista, es un ejemplo y tiene la admiración del mundo”.

Fue campeón del mundo Sub 20 y tras su retiro ideó un emprendimiento de asesoría de imagen para los futbolistas: “Mis hijos no me creen que jugué con Messi” Gustavo Oberman compartió la ofensiva del combinado nacional que logró el título en los Países Bajos, en 2005. “Leo hacía en la Play lo mismo que hacía en la cancha; me bailaba”, reveló VER NOTA

Masche también confesó que es optimista con lo que pueda realizar Argentina en Qatar 2022. La Selección es la cabeza del Grupo C, donde se medirá ante Arabia Saudita, México y Polonia. “Todos coincidimos que tenemos un equipo que genera mucha ilusión, un equipo que hace rato sabe a lo que juega, tiene identidad. Cuando nos sentamos a ver a la Selección hay tranquilidad, sabemos lo que vamos a ver. Eso es algo muy lindo. Hace mucho no pasaba de encontrar un equipo que nos represente tan bien, que sepamos a lo que vamos a encontrarnos. Después esto es fútbol”, soltó.

El entrenador también aprovechó la oportunidad para elogiar a Alejandro Garnacho, quien estuvo en consideración por Lionel Scaloni para formar parte del equipo y que en las últimas semanas fue criticado por su actitud por parte de Erik ten Hag y Bruno Fernandes.

El tesoro más preciado: quién es el futbolista de Emiratos Árabes Unidos que se quedó con la camiseta de Lionel Messi Como cada vez que juega el astro argentino, los rivales y hasta el propio árbitro que dirigió el amistoso fueron en búsqueda de la 10 del capitán albiceleste. Quién fue afortunado VER NOTA

“Es un gran jugador, por algo está jugando en el United con 18 años. No lo voy a decir yo, es la realidad que se impone. Puedo personalizar en él, pero hemos convocado a 9 jugadores que están en el extrnajero y todos han tenido no solo un buen comportamiento, sino haciendo un gran grupo con los que juegan en Argentina. La primera vez, en marzo, y luego en Toulon, fue un compartimento espectacular. Nada que decir. Respetuoso, haciendo un grupo muy lindo. No sé por qué lo dirán, pero su actitud y predisposición, 10 puntos”.

Seguir leyendo: