“Estoy muy decepcionado”: Mick Schumacher no seguirá en Haas y está en duda su continuidad en la Fórmula 1

Mick Schumacher no correrá con Haas a partir del 2023 (Reuters)

El piloto alemán Mick Schumacher dejará la escudería Haas al final de la temporada, a la que se unió en 2021 como compañero de equipo de Nikita Mazepin después de ser campeón de F2 el año anterior, y sus esperanzas de encontrar un vehículo en otro equipo para 2023 parecen escasas.

El hijo de uno de los referentes históricos de La Máxima sumó sus primeros puntos en Silverstone con un octavo puesto, al que siguió un sexto en la siguiente carrera en Austria, pero no volvió a puntuar desde entonces, y ha aportado menos de un tercio del total de puntos de Haas, con la escuadra americana octava en el campeonato de constructores.

“Me gustaría agradecer a Mick Schumacher su contribución al equipo en los últimos dos años”, dijo el director del equipo Haas, Guenther Steiner, en la página oficial del campeonato, para añadir que “en las categorías inferiores era bien conocido y ha continuado creciendo y desarrollándose como piloto en Haas, culminando con esos puntos a principios de esta temporada”.

“Esta va a ser mi última carrera con Haas y no quiero ocultar que estoy muy decepcionado por la decisión de no renovar nuestro contrato”, señaló Mick Schumacher, quien agregó que “me gustaría agradecer tanto a Haas F1 como a Ferrari por haberme dado esta oportunidad pues estos años juntos me han ayudado a madurar tanto técnica como personalmente y, cuando las cosas se pusieron difíciles, me di cuenta de lo mucho que amo este deporte”

Haas, en tanto, ha confirmado que el sustituto de Schumacher será el ex piloto de Force India y Renault Nico Hulkenberg. “Naturalmente, estoy muy contento de dar la bienvenida de nuevo a Nico Hülkenberg a un puesto de carreras de tiempo completo en la Fórmula 1″, celebró el director del equipo.

“La experiencia y la base de conocimientos que Nico aporta al equipo son evidentes, con casi 200 carreras en la Fórmula 1, y una reputación de ser un gran calificador y un corredor sólido y confiable. Estos son atributos, que cuando los combinas con la experiencia de Kevin Magnussen, nos brindan una alineación de pilotos muy creíble y bien experimentada que creemos que ayudará a impulsar al equipo hacia adelante en la parrilla”, argumentó sobre su contratación.

“Estoy muy feliz de pasar a un asiento de carrera de tiempo completo con Haas F1 Team en 2023. Siento que realmente nunca dejé la Fórmula 1″, dijo por su parte el alemán y agregó: “Estoy emocionado de tener la oportunidad de hacer lo que más me gusta de nuevo. Hülkenberg comenzará a trabajar para Haas F1 Team el martes 22 de noviembre participando en la prueba de fin de temporada de Fórmula 1 que se realizará en Abu Dhabi en el circuito de Yas Marina.

Las opciones de continuar en la Fórmula 1 se agotan en lo que respecta al futuro del pequeño Mick Schumacher. Si bien las cuentas oficiales de la competencia prácticamente ya lo despidieron a través de un tuit, todavía queda una mínima posibilidad para el suizo-alemán.

“Vamos a extrañar a Seb y Mick en la parrilla”, fueron las palabras que publicó el Twitter de la Fórmula 1, haciendo referencia al retiro del ex Ferrari y la decisión de Haas.

Sin embargo, según la imagen que compartieron por la misma red social, en la que aparecen las duplas confirmadas de cara al Mundial del 2023, se puede ver un lugar vacío dentro del equipo Williams, cuyo único confirmado es el tailandés Alex Albon.





