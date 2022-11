5 frases de Gabriela Sabatini: de su emoción por jugar en la Argentina junto a Rafael Nadal al mensaje para Messi y la Selección en el umbral del Mundial de Qatar

Gabriela Sabatini jugó hace 22 años su último partido en la Argentina

Este 23 de noviembre marcará un antes y un después para Gabriela Sabatini porque la tenista que se retiró en 1996 volverá a jugar en la Argentina por segunda vez después de haber comunicado su retiro hace 26 años. Hará pareja con Rafael Nadal en un dobles mixto que tendrá del otro lado a Casper Ruud y Gisela Dulko.

En la inauguración del mural con su figura junto a la de Diego Schwartzman y Serena Williams, la deportista de 52 años se refirió al encuentro que afrontará próximamente frente a su público. La última vez que sucedió esto fue el 19 de febrero de 2000 en un cruce que se disputó con más de 5000 espectadores en el Buenos Aires Lawn Tennis Club con derrota contra Anna Kournikova.

Infobae le preguntó por el recibimiento que espera y, con los ojos vidriosos, evitó proyectar lo que ocurrirá en el Parque Roca: “Va a ser muy movilizador. Estar frente a mi público, la gente que constantemente me da tanto cariño… Trato de no pensar mucho en ese momento para no ponerme nerviosa”.

“Es un privilegio poder estar en la exhibición de Nadal, estar al lado de Rafa y jugar con Gisela (Dulko) y Casper Ruud”, profundizó y destacó el vínculo que la une con este deporte: “Siempre digo que el tenis va a ser parte de mi vida. Es una gran familia a la que pertenezco y que me dio todo lo que tengo hoy. Puedo disfrutar todo lo que disfruto por lo que se generó cuando jugaba en mi época”.

Ese duelo también marcará su reencuentro con Dulko, pero en veredas opuestas. Ambas habían conformado el dobles que llegó a la final del torneo de leyendas de Roland Garros 2022. En esa instancia perdieron contra las italianas Flavia Pennetta y Francesca Schiavone.

El mural de Sabatini en la Embajada de Estados Unidos (Adrián Escandar)

En diálogo con los medios presentes en el Palacio Bosch, Gabriela Sabatini se alejó del plano tenístico para mandarle un mensaje a la selección argentina de cara al Mundial de Qatar 2022: “Les mando toda nuestra fuerza porque vamos a estar todos alentándolos y acompañándolos. Que sepan eso”. “No tengo planes”, respondió cuando fue consultada si tenía pensado ir a ver algún partido.

Además, se refirió a la defensa incondicional que siempre realizó sobre Lionel Messi, tanto en la derrota como así también en la coronación de la Copa América 2021: “De alguna manera, sé lo que puede sentir un deportista en todos sus aspectos. Él más que nadie quiere ganar. Me imagino la frustración que puede tener cuando no se le dan los resultados. En esos momentos, nosotros como argentinos más que nadie tenemos que apoyarlo. Es lo único que él necesita para poder seguir volando como lo viene haciendo”.

Un día después del debut Albiceleste contra Arabia Saudita, ella saldrá a la cancha del estadio Mary Terán de Weiss para disputar un encuentro que se cristalizó a partir de un mensaje que publicó en sus redes sociales en referencia a la gira que hará Nadal en diferentes ciudades como Bogotá, Quito, Belo Horizonte y la Ciudad de México.

“Hola Rafa, qué bueno que venís a Argentina a jugar la revancha con Casper (Ruud). Después de Roland Garros me quedé muy entusiasmada de jugar y me encantaría, por toda la admiración que te tengo, y sería un honor, jugar un dobles mixto. ¿Aceptás?”, grabó la argentina de 52 años en un video subido a sus redes sociales que aludió a la final que ganó el español frente al noruego en la última edición del Roland Garros.

La respuesta no se hizo esperar por parte del mallorquín: “Hola Gaby, claro que sí. Yo feliz de jugar ese doble mixto contigo cuando vaya para Argentina. Ahora tenemos que encontrar otra jugadora que juegue con Casper Ruud y que esté a tu nivel…. Lo veo complicado! Te mando un beso!”.

Gabriela Sabatini es un símbolo del tenis femenino a nivel nacional e internacional. Llegó a ser número 3 del mundo, ganó el US Open 1990, obtuvo la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Seúl 1988 y logró dos Masters de la WTA en 1988 y 1994 en un palmarés que abarca 27 títulos en singles.

