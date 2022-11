Quién es Leandro Stillitano, el ex ayudante de Holan que está a punto de convertirse en DT de Independiente: los motivos de su elección

Leandro Stillitano, ex ayudante de campo de Ariel Holan en Independiente y actual asistente de Gustavo Quinteros, máximo candidato a tomar el mando en el Rojo (Foto: @Independiente)

La negativa de Gustavo Quinteros fue un inesperado revés que obligó a la dirigencia de Independiente a reordenar el tablero. A buscar nuevos caminos. Sonaron múltiples apellidos durante los últimos días, pero el cargo de técnico del Rojo podría tener un elegido inesperado: Leandro Stillitano, ex ayudante de campo de Ariel Holan y actual asistente del propio Quinteros en Chile.

Si bien es un desconocido para el mainstream del fútbol local, Stillitano empezó a ganar terreno por varios ítems que lo posicionaron como el máximo candidato en las últimas horas a raíz del contexto adverso que predomina por Avellaneda. Sin la posibilidad de acordar con los nombres que convencían en el inicio (Ricardo Gareca, Gabriel Heinze o Matías Almeyda, por citar ejemplos) y con las dudas que generaron otros candidatos, varios responsables de la Subcomisión de fútbol empujaron la figura del ex ayudante de campo de Holan.

El entrenador de 39 años se acercó al Profesor Ariel en el 2015 cuando ambos eran integrantes del equipo de trabajo de Matías Almeyda en Banfield. Luego pegó el salto como alterno de Holan cuando se inició el ciclo en Defensa y Justicia, a quien acompañó también en el Rojo entre 2017/19. Allí, además de ser el DT alterno, también estuvo a cargo de la reserva. Algunos de los directivos que hoy integran la oficina de fútbol del Rojo estaban en la estructura dirigencial de aquella etapa y conocieron de cerca su trabajo.

“Hay muy buenas referencias de la gente con la que trabajó”, la aclararon a Infobae. A esta hora, Stillitano (39 años) será DT de Independiente “si no pasa nada raro“ en los próximos días, según confirmaron a este medio. Tuvo una breve carrera como futbolista en las últimas categorías del ascenso y luego se desarrolló como entrenador en esas divisionales con San Martín de Burzaco (Primera D) y Juventud Unida de San Miguel hasta que desembarcó en el Taladro.

Cuando Holan abandonó Independiente, disolvió aquel cuerpo técnico –que ya había perdido al preparador físico Alejandro Kohan– y Stillitano empezó a trabajar junto con Gustavo Quinteros en Xolos de Tijuana (México). También lo acompañó en Colo Colo, donde actualmente permanecen. Precisamente Quinteros era uno de los nombres favoritos del presidente Fabián Doman desde antes de las elecciones presidenciales, pero no lograron convencerlo de abandonar su cargo en tierras chilenas.

Otro de los ítems que puso a Stillitano un paso adelante en esta tablero de negativas y nombres que no convencen es que ya conoce a varios de los futbolistas que hoy están en primera y en el pasado tuvo en reserva como Sergio Barreto o Lucas González. Consideran que su proceso de adaptación, en tal caso, será menor ante su conocimiento de la entidad.

Aunque no hay que dejar pasar por alto un suceso fundamental: el tema económico. El Rojo, agobiado por la crisis que arrastra desde hace años, ve con buenos ojos que el contrato del ex ayudante de Holan será claramente menor que el de cualquier otro técnico consagrado o de renombre.

“Le pedí permiso a un ex jugador de Banfield para ir a ver entrenamientos y ahí conozco a Ariel, era el ayudante de Almeyda. Empezamos a tener relación, vio que conocía muchísimo a los equipos. Un día me dijo que se iba a lanzar como entrenador principal y me quería como ayudante. Estoy agradecido con él porque fue quien me formó para ser entrenador en un montón de aspectos que uno no sabía, no conocía, no se daba cuenta o no tenía incorporados. Tenía 30 años cuando lo conocí”, recordó Stillitano en el programa partidario Diabólicos sobre su vínculo con el DT campeón de la Copa Sudamericana 2017.

“Independiente no es grande... ¡es muy grande de verdad! Yo lo sabia de antemano por vivir en Avellaneda, mi papá jugaba en las inferiores del club, pero uno cuando tiene la suerte de viajar se da cuenta de lo que es Independiente”, relató en esa entrevista sobre su vínculo con la entidad. Y agregó: “Yo vivo en Avellaneda, un amigo el otro día me dijo: ‘¿Volverías al club?’. Le dije: ‘Voy a comprarne una bicicleta y me vuelvo en bici’. No sé si será en el corto o largo plazo, pero en mi caso personal sé que voy a volver al club. Las satisfacciones que se le dio al club no se olvidan, los recuerdos son buenos. Especialmente el nombre de Ariel (Holan) ante cada movimiento en un mercado de pases, va a estar presente siempre”.

