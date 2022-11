Los detalles ocultos en el video de Scaloni: los secretos de su pizarra

Scaloni dio la lista de convocados para Qatar 2022

La selección argentina ya tiene sus 26 futbolistas para le Mundial de Qatar. Este fin de semana, cuando termines sus compromisos con sus clubes, lo jugadores volaran hacia Abu Dhabi para sumarse al plantel y el lunes realizar la primera práctica de cara al amistoso del miércoles contra los Emiratos Árabes Unidos (EAU). Luego de que Lionel Scaloni confirmara la lista, el nuevo debate que acapara todas las discusiones gira alrededor del equipo que piensa el entrenador para el debut contra Arabia Saudita y, al parecer, el video del anuncio de la nómina deja algunas pistas.

Locura por el Mundial: el hincha argentino que duerme en las calles de Doha, bebe agua de las fuentes y pide comida en restaurantes Lucas hizo 24 mil kilómetros en un mes y medio y con mil euros busca quedarse hasta la final de la Copa del Mundo. Está desde septiembre en Qatar y sueña con conocer a Messi y Julián Álvarez. El lado solidario detrás de su gran sacrificio VER NOTA

Es que la grabación en la que el técnico pronuncia los 26 nombres, se puede observar de fondo una pizarra con una formación 4-3-1-2 con los apellidos de los jugadores que piensa para cada posición. Si bien la imagen está desenfocada y no se llega a ver con claridad, los antecedentes de partidos anteriores y algo de esfuerzo permiten deducir cada apellido.

En el arco, obviamente, están Emiliano Martínez, Franco Armani y Gerónimo Rulli, aunque un reflejo impide ver el orden en el que fueron anotados, por lo que se desconoce si Scaloni piensa en el hombre de River Plate o en el del Villarreal como reemplazo inmediato de Dibu.

El plan de Paulo Dybala para llegar al Mundial de Qatar El futbolista de la Roma se recuperó de su lesión en tiempo récord y este fin de semana podría sumar minutos ante el Torino VER NOTA

En la defensa, están los datos más interesantes sobre todo desde la convocatoria de Juan Foyth, una de las sorpresas en la nómina. El ex Estudiantes aparece por la banda derecha junto a Nahuel Molina y Gonzalo Montiel. Mientras que como primer marcador central las variantes las dan Nicolás Otamendi y Germán Pezzela, y como segundos figuran Cristian Cuti Romero y Lisandro Martínez. En la banda izquierda, no hay novedades ya que Nicolás Tagliafico y Walter Acuña se disputan esa posición. Cabe señalar que el cuerpo técnico analiza utilizar una línea de cinco defensores dependiendo del rival. En el video, no hay pistas sobre cómo podría formar la Selección en este caso, aunque la alternativa principal sería la de sumar a Lisandro Martínez, del Manchester United, a la zaga.

La pizarra de Lionel Scaloni

Con respecto a la mitad de la cancha, se observa que en la posición de volante central aparecen Guido Rodríguez y Leandro Paredes. Hasta allí, no hay sorpresas. Pero, la gran novedad es por izquierda, en donde debería jugar Giovani Lo Celso, ausente por lesión de la convocatoria. Según descifraron varios usuarios en las redes sociales, quienes figuran allí son Enzo Fernández, Exequiel Palacios y Papu, en referencia a Alejandro Gómez. Por el sector opuesto de la cancha, están escritos Enzo Fernández y Rodrigo de Paul.

El detalle en el equipaje de la selección argentina para el Mundial de Qatar que no pasó inadvertido para los fanáticos La delegación de la Albiceleste empieza a preparar todo lo necesario para tener una estadía placentera en el país árabe y se filtraron imágenes en las redes sociales VER NOTA

Como enlaces, están Lionel Messi y Paulo Dybala. Así que la Joya, que llega a Qatar con lo justo en el aspecto físico, está pensado como el reemplazante del Diez. Y adelante, no hay dudas. Ángel Di María y Nicolás González son las opciones por la banda derecha y por el medio, o más tirados a la izquierda, Joaquín Correa, Julián Álvarez y Lautaro Martínez.

De esta manera, es posible entender cómo piensa el entrenador, al menos en una formación 4-3-1-2, que posiblemente utilice en los tres partidos de la fase de grupos. La Argentina disputará el miércoles el amistoso ante los Emiratos Árabes Unidos (EAU) y luego viajará a Doha para iniciar el camino en el gran torneo. El debut de la Albiceleste será el martes 22 de noviembre contra Arabia Saudita, luego el sábado 26 se probará contra México y cerrará su participación en el grupo C frente a Polonia el miércoles 30.

Seguir leyendo: