El posteo de Paulo Dybala en el umbral de la lista definitiva de la selección argentina para el Mundial de Qatar

Paulo Dybala busca llegar a su segundo Mundial tras su presencia en Rusia 2018 (REUTERS/Andrew Couldridge)

Son horas claves para Paulo Dybala quien espera con ansias poder meterse en la lista de los 26 jugadores que representarán a la Argentina en el Mundial de Qatar 2022. El entrenador Lionel Scaloni necesita saber cómo está el punta cordobés, que se recupera de una lesión muscular y hay expectativas para que pueda sumar minutos este domingo en el partido que su equipo, la Roma, jugará de local ante el Torino por la fecha 15 de la Serie A de Italia.

El plan de Paulo Dybala para llegar al Mundial de Qatar El futbolista de la Roma se recuperó de su lesión en tiempo récord y este fin de semana podría sumar minutos ante el Torino VER NOTA

El nacido en Laguna Larga sufrió una lesión en el músculo recto femoral de la pierna izquierda. La Joya tuvo un gran inicio de temporada en la que hasta su parate había disputado 11 partidos, con 7 goles y 2 asistencias, sumando la liga local y la Europa League. En el medio, el zurdo había sido convocado otra vez por la Selección para sus últimos amistosos por fecha FIFA, ante Honduras y Jamaica.

El panorama era favorable para el futbolista, Scaloni, y el propio entrenador de la Roma, José Mourinho que hasta bromeó con que el seleccionador argentino iba a tener que pagarle una botella de vino por ponerle a punto a Dybala para el Mundial. Sin embargo, todo cambió de la noche a la mañana.

El delantero argentino Paulo Dybala mira hacia abajo después de lesionarse luego de anotar en un tiro penal, durante el partido de fútbol de la Serie A italiana entre AS Roma y Lecce en el estadio olímpico de Roma el 9 de octubre de 2022 (Foto de Vincenzo PINTO / AFP )

Fue en la novena jornada del campeonato, el pasado 9 de octubre, en el triunfo por 2-1 frente al Lecce cuando comenzó la pesadilla para Dybala a pesar de convirtió uno de los tantos de penal, pero tras su remate sintió una molestia. Horas más tarde, el diagnóstico indicó que Paulo sufrió un importante desgarro en su pierna izquierda.

El detalle en el equipaje de la selección argentina para el Mundial de Qatar que no pasó inadvertido para los fanáticos La delegación de la Albiceleste empieza a preparar todo lo necesario para tener una estadía placentera en el país árabe y se filtraron imágenes en las redes sociales VER NOTA

Comenzó con su recuperación y con el correr de los días cuando el tema de la lista definitiva empezó a tomar fuerza y con el Mundial cada vez más cerca, la ola de rumores e hipótesis crecieron. Las especulaciones aumentaron a tal punto que el delantero pelea cabeza a cabeza por uno de los últimos lugares junto al defensor Juan Foyth (volvió a jugar este miércoles tras una lesión) y a otro atacante, Ángel Correa.

Mientras tanto, en medio de este escenario de puro hermetismo, Paulo subió una foto en su cuenta de Instagram donde cuenta con 49,3 millones de seguidores en la que transmite tranquilidad y buen ánimo, al menos en su intimidad junto a su pareja, Oriana Sabatini y sus dos perros. En el posteo escribió “Nosotros” y agregó un corazón. La publicación tuvo más 400 mil likes y 1.100 comentarios.

El posteo de Paulo junto a su pareja y mascotas (@paulodybala)

Dybala formó parte desde el inicio del proceso de Scaloni. Fue ganando terreno de a poco y a pesar de sus lesiones, cada vez que estuvo en condiciones fue convocado. Ahora espera poder llegar a su segundo Mundial luego de su presencia en Rusia 2018. En aquella oportunidad jugó 22 minutos en la derrota 3-0 ante Croacia. Ese día entró desde el banco.

El detrás de escena del caso Lo Celso: el gesto del futbolista para no faltar en el Mundial y el contrapunto entre la Selección y los clubes El mediocampista se lesionó hace más de una semana, pero aún no fue descartado, más allá de que su presencia en Qatar es muy difícil VER NOTA

Frente a la especulación con una posible vuelta ante el Sassuolo, tras el empate (1-1) Mourinho anticipó. “No lo sé, difícil de decir”. En tanto, sobre la chance salir a la cancha ante el Torino este domingo, explicó: “No sé sus contactos con Argentina y Scaloni. No sé si tiene que jugar el domingo para ir al Mundial, o no jugar para ir al Mundial. Por supuesto que necesitamos a Paulo, si puedo elegir me gustaría tener a Dybala contra el Torino”.

Si Mourinho le permite sumar minutos a Dybala ante el Torino, se sabrá cuál es el estado del cordobés (Photo by Silvia Lore/Getty Images)

Si el futbolista puede sumar minutos ante el Torino, el entrenador nacional tendrá la posibilidad de chequear el estado real. Dybala lo vivirá como una prueba de fuego pues anhela estar confirmado para el Mundial. Este lunes vencerá el plazo que tiene Scaloni para presentar la lista definitiva y el martes Paulo cumplirá 29 años ¿Podrá festejarlo con la citación?

Seguir leyendo: