De la reacción de Nicolás Figal contra Gago al beso del DT de Racing con su novia: las perlitas del triunfo de Racing ante Boca Juniors

Después de una gran temporada, Racing Club tuvo su premio y se quedó con el Trofeo de Campeones tras superar a Boca Juniors por 2-1 en un partido que terminó con un polémico final luego del segundo tanto de la Academia en el final del tiempo suplementario y el festejo de Carlos Alcaraz de cara a los hinchas del Xeneize.

Una vez que el mediocampista del conjunto de Avellaneda convirtió el tanto de la victoria, los jugadores del equipo de Hugo Ibarra fueron directo a reprocharle su actitud. A partir de ahí se generaron una serie de cruces que terminó con varios expulsados de ambos bandos y los dos planteles se metieron en el campo de juego para separar.

Así fue el caso de Fernando Gago, que luego del gol de Alcaraz, se puso a intercambiar opiniones con varios de los futbolistas de Boca. Mientras el ex volante xeneize hoy DT le intentaba decir a Juan Ramírez que su futbolista no se había burlado, apareció Nicolás Figal. El marcador central ex Independiente se acercó a Pintita y le tocó el pelo. Cuando el entrenador se dio vuelta, el defensor le dijo en tono sarcástico: “Te despeinaste un poquito”, fueron las palabras que captó la transmisión oficial.

¿Hubo reacción del ex futbolista del Real Madrid? No, Gago esbozó una sonrisa y siguió intentando convencer a los jugadores de Boca que Alcaraz no había cargado a la hinchada.

El afectuoso saludo que recibió el entrenador campeón en San Luis

Una vez que se siguió con el tiempo de descuento que adicionó el árbitro Facundo Tello, tras las expulsiones de Luis Advíncula, Carlos Zambrano y el Pulpo González, por el lado de Boca, y del propio Alcaraz y Jonathan Gálvan (los que vieron la tarjeta roja en la Academia), apareció la segunda amarilla para Frank Fabra y el intervención del VAR por el gesto de Darío Benedetto que decretó el final del juego porque el Xeneize se quedó con sólo seis jugadores en el campo.

Una vez que el juez marcó el final del partido, pusieron en marcha los festejos de Racing, que pudo celebrar el título tan ansiado en el 2022. Los jugadores que estaban en el banco de suplentes junto con el resto del cuerpo técnico salieron disparados al campo de juego para celebrar. Y uno de los que se quedó lejos del tumulto celeste y blanco fue el propio Gago, que aprovechó para disfrutar con parte de su familia.

Ahí fue cuando apareció su novia Verónica Laffitte, quien lo saludó de manera afectuosa y se besaron. Hay que recordar que luego de una polémica separación con su ex mujer, la tenista Gisela Dulko, el DT se mostró por primera vez con su nueva pareja en el casamiento de Lucas Hoyos, el arquero de Vélez, con quien fuera compañero en su paso por El Fortín.

