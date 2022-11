La sorprendente respuesta de Ruggeri a Navarro Montoya por su crítica al festejo de Alcaraz en la final que Racing le ganó a Boca

El ex defensor campeón del mundo habló sobre el gol de Racing que desató el escándalo ante Boca y cruzó al Mono Navarro Montoya

Oscar Ruggeri dio su punto de vista sobre el festejo de Carlos Alcaraz ante la hinchada de Boca Juniors tras convertir el segundo tanto de Racing en el Trofeo de Campeones y que desató la furia de sus rivales. El ex defensor campeón del mundo con la Selección le contestó a Carlos Fernando Navarro Montoya, quien se mostró en desacuerdo con la manera de celebrar del joven talento de la Academia.

“¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué tanto despelote?”, se preguntó ofendido el Cabezón en la apertura del programa de debate ESPN F90. “Yo estoy de este lado y me mostrás las copas. ¿Me voy a quedar como un pollito mojado? Yo te quiero comer después. Te la tenés que bancar, como persona. Dejalo al pibe (por Alcaraz), tiene 19 años. Hizo el gol de su vida, lo hace salir campeón a Racing... ¿Qué quieren, que se vaya a la otra tribuna a festejar? Dejense de joder...”, continuó el nacido en Corral de Bustos.

Luego, el Mono Navarro Montoya salió a dar su punto de vista y no se achicó: “Los futbolistas tenemos que hacer un mea culpa; tenemos que tener mucha tranquilidad y prudencia. Hay que tener cuidado cuando nos desbordamos y no hablo puntualmente de Alcaraz, también de Villa, Benedetto y todos los futbolistas que en vez de festejar con su gente hacen gestos y se manifiestan de una manera que para mí no es la correcta ante el rival o la tribuna. No lo podemos avalar. Todos estuvieron mal”.

La final del Trofeo de Campeones en San Luis terminó con 11 expulsados, 8 del lado de Boca (Villa, Ibarra, Varela, Pulpo González, Zambrano, Advíncula, Fabra y Benedetto) y 3 de Racing (Carbonero, Alcaraz y Galván) y un escándalo con provocaciones de ambos jugadores antes, durante y después del partido. El festejo desmedido de Alcaraz desató la batalla campal que empañó la tarde de fútbol.

Carlos Alcaraz fue increpado por jugadores de Boca Juniors tras el festejo del segundo gol de Racing (TELAM)

En medio de la discusión, Diego Chavo Fucks cuestionó la opinión de Ruggeri: “Vos como jugador te lo comías crudo, Oscar”. “No sé, por ahí sí o no, pero no le van a echar la culpa al pibe... Lo único que le digo es por qué te sacaste la camiseta estando amonestado”, remató el ex Boca, River, Real Madrid y San Lorenzo, entre otros.

“Él pidió perdón y sabe que hizo algo mal. Tengamos cuidado con estas cosas”, completó su argumento el Mono bajando el tono al intercambio de opiniones.

