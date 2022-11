Dolor en Vélez: murió el ex vicepresidente Guillermo Armentano minutos después de dar una entrevista

El final de la entrevista a Guillermo Armentano en el programa "Vélez a fondo"

El mundo Vélez está de luto tras despedir a uno de sus dirigentes más emblemáticos: el ex vicepresidente Guillermo Armentano murió durante la madrugada del jueves tras descompensarse minutos después de brindar una entrevista radial con un programa partidario.

El dirigente de 74 años, padre del ex futbolista Mariano Armentano, estaba empezando a posicionarse como candidato a presidente de los comicios que se llevarán a cabo hacia fines del 2023 en el Fortin.

Guillermo, que acompañó al presidente del Fortín Héctor Gaudio (1993-96) y fue jefe de la custodia presidencial de Carlos Menem, visitó el programa partidario Vélez a Fondo (Frencuencia Zero) donde realizó una nota que se extendió por más de una hora. Luego de estar al aire, se quedó dialogando con los conductores por un largo rato y, cuando estaba por subirse al auto, notaron que se había descompensado. Lo llevaron hasta su casa, pidieron una ambulancia y horas más tarde falleció en el hospital Santojanni.

En distintos pasajes de su participación en el programa, el ex directivo hizo referencia a rumores que habían nacido en las redes sobre supuestos problemas de salud que arrastraba. “Soy más joven que Lula y Lula dijo tres cosas cuando le preguntaron si iba a ser candidato a presidente. Primero que se iba a hacer un chequeo médico, yo le desmiento a alguno que escribió por ahí que estaba enfermo. Que venga y me diga a ver en qué estoy enfermo, en las redes dicen cualquier cosa, así me voy a revisar por las dudas”, afirmó.

Al terminar la nota, que se extendió por más de una hora, se mostró de buen humor a punto tal que planteó la posibilidad de estar involucrado en las próximas elecciones: “No fui presidente porque no quise, cuando quisieron echar a (Héctor) Gaudio no quise que lo echaran. Yo era vicepresidente y yo asumía. Ahora, si yo convenzo... No tengo que hablarle más a mi generación, los que pusieron cosas inadecuadas fueron de mi generación. El que puso si tengo una enfermedad fue uno que me conoce muy bien, que no quiso en tres oportunidades que yo fuera presidente”.

La noticia de su muerte la dieron a conocer durante la mañana del miércoles 3 de noviembre desde el propio programa partidario que había visitado la noche previa: “Lamentamos informar que falleció Guillermo Armentano, quien nos visitó ayer en el programa, y luego sufrió una descompensación. Se fue uno de los dirigentes que más respiraba Vélez, y soñaba con una institución gigante”.

“Hasta el último suspiro proyectaba con muchas obras, para un Vélez más grande. Un apasionado del club, y de su infraestructura. Estaba con demasiadas fuerzas, y quería ser presidente de una integración. DIRIGENTES que SI. ¡Descansa en paz Guillermo! Fuerzas a toda su familia”, escribió en sus redes sociales Gianluca Poggi, uno de los integrantes del envío partidario que lo había recibido horas antes del trágico desenlace.

Armentano había dado una entrevista y sonaba como candidato a presidente para el próximo año en Vélez

El programa que comandan Hernán Poggi, Diego Rodriguez y Gianluca Poggi realizó durante la noche del jueves un programa especial dedicado a Armentano. “Sin dudas es un programa especial de Vélez a Fondo por la muerte de Guillermo Armentano que estuvo ayer. Le pregunté a Diego si lo hacíamos o no. Pasaron algunas cosas bastantes feas. Nada tan feo y todo una anécdota al lado de lo que vivimos anoche con Gianluca y con Diego. Estamos conmovidos, schokeados”, dijo Hernán Poggi en referencia a las primeras informaciones que indicaban que se había descompensado al aire.

“Tuvimos una noche extraordinaria ayer en todo sentido de la palabra por lo que pasó en el programa y en el post programa abajo, que esa a donde uno se enriquece siempre con tipos como Guillermo Armentano. Uno tiene que salir a explicar algunas cosas que a veces son insólitas. Más allá de lo enfático que era Guillermo a la hora de expresar su amor por Vélez, fue después, después de una hora transitado el programa. Estamos conmovidos. Había venido Guillermo y nos dio la sensación que nos había dado una clase de lo que había que hacer en Vélez y lo que no había que hacer”, expresó el conductor.

Poggi aclaró que la “siguieron afuera” con Armentano, a quien notó “más lúcido que nunca”. Al mismo tiempo, aclaró que se enteró a las 6 de la mañana de su muerte por un mensaje del hijo: “Estuvimos hablando de todo Vélez, como siempre lo hacíamos con Guillermo. Transcurridos 50 minutos, eran 12 menos diez, Guillermo no había comido porque había tenido una reunión hasta las ocho y media, después vino para acá. Estaba eufórico, pero muy triste por lo que pasó por la Asamblea”.

Y agregó: “En un momento dijo muchachos vayan a dormir, no los aburro más que me quedo hasta las cuatro de la mañana. Afortunadamente, Diego se dio cuenta de un movimiento cuando sube al auto que deja la puerta abierta. Con olfato da marcha atrás y vio que se descompuso. Le bajó la presión porque no comió, pensamos eso. Decidí llevarlo a la casa con el auto, iba charlando en el auto. Estaba tan cerca de la casa, justo me abre la mujer. Tardó una hora la ambulancia y lo llevaron. Falleció en el hospital Santojanni. Lo vimos descompuesto, pero nunca perdió la lucidez. Estaba eufórico porque hoy me enteré que había una agrupación que ya había convencido para que sea candidato”.

“Él nunca se descompuso acá. Ni siquiera nosotros nos enteramos, Diego tuvo la visión que vio algo en el auto cuando ya nos habíamos despedido en la oscuridad”, aclararon en el programa.

Guillermo era padre de cuatro hijos y uno de ellos, Mariano, es el actual gerente del fútbol profesional del club tras haber vestido esos colores en el campo en dos lapso (91-94 y 97-98). Luego, jugó en Estudiantes, Racing, Rosario Central, Basilea (Suiza), Elche (España) y Osasuna (España), entre otros.





EL COMUNICADO OFICIAL DE VÉLEZ

Sin dudas, una jornada muy triste para todo Vélez Sarsfield. En las primeras horas de hoy falleció Guillermo Armentano a sus 74 años, un histórico de la tribuna, un fanático del Fortín que siempre bregó por la unidad de las agrupaciones políticas para que vuelvan a conducir juntas el Club de sus amores.

Guillermo será toda la vida el padre de Leonel, Eugenia, Coqui y Mariano, actual Gerente del Fútbol Profesional. Vivió apasionadamente y en el terreno laboral desarrolló una importante carrera en las fuerzas de seguridad que lo llevó a ser Jefe de la custodia presidencial del ex mandatario Carlos Ménem.

En la Comisión Directiva del período 1993-96, desempeñó su puesto de Vicepresidente 1°. Entusiasta, soñador, de carácter fuerte pero siempre predispuesto al dialogo. Fue uno de los propulsores en darle forma al gran anhelo que significaba contar con un predio como lo es la Villa Olímpica. Él mismo, junto a otros directivos y familiares, se encargó de plantar los primeros árboles que hoy rodean la concentración profesional.

