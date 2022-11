Martín Palermo llegó a un acuerdo con un club de Primera División y tendrá su cuarta experiencia en el fútbol argentino

Tras su paso por Aldosivi de Mar del Plata, Martín Palermo dirigirá a Platense (Fotobaires: JAVIER GONZALEZ TOLEDO)

Martín Palermo acordó de palabra con Platense y en las próximas horas será anunciado como flamante entrenador, en reemplazo de Omar De Felippe. El Titán, que viene de dirigir el semestre pasado a Aldosivi de Mar del Plata, firmará un contrato hasta diciembre de 2023.

El entrenador de 48 años tendrá así su cuarta experiencia como director técnico en Argentina, luego de su debut en Godoy Cruz de Mendoza (2012) y posteriores pasos por Arsenal de Sarandí (2013) y el mencionado Aldosivi de Mar del Plata (2022).

El ex goleador de Boca Juniors además dirigió a Unión Española de Chile (2015), Pachuca de México (2019) y Curicó Unido de Chile (2020).

Martín Palermo había estado entre los posibles candidatos a asumir en Newell’s Old Boys y Unión de Santa Fe, pero en las últimas horas fue la dirigencia del Calamar la que aceleró y terminó por definir su llegada.

El principal objetivo será sumar la mayor cantidad de puntos en la Liga Profesional que comenzará a fines de enero próximo para engrosar el promedio y no sufrir a futuro con el descenso. Además de la Copa Argentina, en la segunda mitad del año tendrá la chance de la Copa de la Liga. Por supuesto, en segundo orden estará poder lograr la clasificación a una competencia internacional en 2024.

Palermo llegará cómo técnico de Platense en reemplazo de Omar De Felippe (Getty Images)

La imagen que dejó el Titán en Aldosivi fue muy buena. Arrancó con el objetivo de la permanencia y clasificó al equipo a los cuartos de final de la Copa de la Liga. Sin embargo, por diferencias con la comisión directiva del Tiburón se terminó alejando a mitad de año, a pocos días de comenzar el torneo.

“Lo de Aldosivi fue una iniciativa por parte de la gente del club para buscar, lo mismo Platense o Newell’s más allá de que había otros nombres. Eso es lo que me hace estar tranquilo, que todo lo que pueda darse en el futuro sea en equipos que tengan la intención de contar conmigo para un proyecto”, manifestó días atrás Palermo.

“Lo de Platense también es una opción. Hemos comenzado a tener diálogo con la dirigencia. Por ahora no hay nada definido, nada concreto. Quería escuchar cuál es el proyecto de Platense a futuro”, expresó en diálogo con TyC Sports.

“El club lleva dos años en Primera División y está en esa etapa de asentar al equipo en Primera. A su vez también intentar a dar los primeros pasos para pensar en cosas importantes. Ahí nos sumamos al proyecto, que los dirigentes sepan cuál es mi intención a la hora de pensar en el futuro”, continuó el Titán.

En diálogo con TYC Sports, también se refirió a dirigir a Boca Juniors, pero no se mostró ansioso por ello: “Yo creo que todo lleva su tiempo, soy muy de intuir los momentos que me toca trabajar. Es cuestión de sentirse querido y valorado y que crean en el trabajo de uno. Obviamente no hay que dejar mucho tiempo cuando uno está sin trabajo”.

