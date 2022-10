El curioso 11 ideal de la selección argentina para el Mundial según Caruso Lombardi: línea de cinco y dos sorpresas

A 20 días del Mundial de Qatar, todas las selecciones ultiman los detalles. Mientras se prenden velas para que no sigan cayéndose las figuras, este domingo se sumó Giovani Lo Celso a la enfermería de la selección argentina que ya tenía entre algodones a Ángel Di María, Leandro Paredes y Paulo Dybala, solo contando los últimos días.

Con el objetivo puesto en la Copa del Mundo que se disputará el próximo 20 de noviembre hasta el 18 de diciembre, los fanáticos se animan a palpitar cuál será el equipo de Argentina para el debut ante Arabia Saudita, el martes 22 de noviembre por el Grupo C. Y no solo los hinchas, ya que el que le sugirió a Lionel Scaloni cuál debe ser el once ideal fue ni más ni menos que Ricardo Caruso Lombardi.

El experimentado entrenador y actualmente manager de Deportivo Español se sumó al juego del Mundial y como panelista en su programa de TN dio su once predilecto. Lo curioso fue que el equipo que pondría en la cita mundialista de fútbol formaría con cinco defensores y dos sorpresas: las presencias de Marcos Acuña y Enzo Fernández, más Rodrigo De Paul como carrilero.

Rodrigo De Paul como carrilero, una de las sorpresas del once ideal de Caruso Lombardi (REUTERS/John Sibley)

¿Cómo formaría el equipo ideal de Argentina de Caruso Lombardi para el Mundial de Qatar 2022? Con Emiliano Martínez; Rodrigo De Paul, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Marcos Acuña; Enzo Fernández, Leandro Paredes; Lionel Messi; Ángel Di María y Lautaro Martínez. Por supuesto, el Tano dirá que cuando el equipo ataque se transformará en línea de tres defensiva, con De Paul y Acuña como carrileros.

En fin, no es más que un juego al que se prestó el Tano, mientras a la Selección que comanda Lionel Scaloni cada vez le falta menos para su presentación en el torneo más esperado por todos. Tras la presentación ante Arabia Saudita, Argentina jugará con México (sábado 26) y cerrará la fase de grupos frente a Polonia (miércoles 30).

Por lo pronto, la Albiceleste, al igual que el resto de las selecciones que participarán en la Copa del Mundo, deberán presentar la lista de 26 futbolistas el lunes 14 de noviembre. Sin embargo, días atrás Lionel Scaloni presentó ante la FIFA una nómina preliminar ampliada, con más futbolistas de los previstos originalmente. El entrenador nacional incluyó casi 50 futbolistas en uso del derecho concedido por el reglamento de la competencia que permite la disposición de hasta 55 jugadores.

Lionel Scaloni, entrenador de la selección argentina

A diferencia de otras federaciones, como la de Uruguay o Polonia, por caso, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) se reservó la libertad de hacer pública la preselección que significó el primer recorte de cara a la lista final que deberá presentarse el 14 de noviembre como fecha límite. Scaloni consideró para esta nómina previa a los futbolistas que transitan la recuperación de lesiones severas a la espera de sus respectivas evoluciones para tomar la decisión más cerca del plazo para registrar el plantel que viajará a la primera Copa del Mundo en Medio Oriente.

Más allá de esta lista preliminar, Scaloni ya avisó que la definitiva no tendrá grandes sorpresas, por lo que trabaja sobre la base de un universo de 30 futbolistas habituales en las convocatorias más recientes. Algunos de los jugadores anotados por el entrenador argentino fueron los siguientes:

Arqueros: Emiliano Martínez (Aston Villa), Franco Armani (River), Juan Musso (Atalanta), Gerónimo Rulli (Villarreal) y Agustín Marchesín (Celta de Vigo).

Defensores: Gonzalo Montiel (Sevilla), Nahuel Molina (Atlético de Madrid), Juan Foyth (Villarreal), Germán Pezzella (Betis), Nehuén Pérez (Udinese), Cristian Romero (Tottenham), Nicolás Otamendi (Benfica), Lisandro Martínez (Manchester United), Marcos Senesi (Bournemouth), Nicolás Tagliafico (Olympique Lyon), Marcos Acuña (Sevilla), Facundo Medina (Lens) y Lucas Martínez Quarta (Fiorentina).

Mediocampistas: Guido Rodríguez (Betis), Alexis Mac Allister (Brighton), Rodrigo De Paul (Atlético de Madrid), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Enzo Fernández (Benfica), Giovani Lo Celso (Tottenham), Alejandro Gómez (Sevilla), Ángel Di María (Juventus), Leandro Paredes (Juventus), Thiago Almada (Atlanta United) y Nicolás Domínguez (Bologna).

Delanteros: Lionel Messi (PSG), Lautaro Martínez (Inter), Paulo Dybala (Roma), Julián Álvarez (Manchester City), Joaquín Correa (Inter), Nicolás González (Fiorentina), Ángel Correa (Atlético de Madrid), Emiliano Buendía (Aston Villa), Lucas Alario (Frankfurt), Giovanni Simeone (Napoli) y Lucas Ocampos (Ajax).

