Todo lo que tenés que saber sobre la final de la Copa Argentina entre Patronato y Talleres: día, horario, y la particularidad de la sede

El Patrón y la T, los sorprendentes finalistas del torneo

El próximo domingo 30 de octubre, en el estadio Malvinas Argentinas de la provincia de Mendoza, se conocerá al nuevo campeón de la décima edición de la Copa Argentina y el título lo dirimirán Talleres de Córdoba, que superó a Banfield y Patronato de Paraná, que dejó en el camino por penales a Boca Juniors.

La final, que comenzará a las 20.30 y será televisada en vivo para todo el país por el canal TyC Sports, tendrá un choque será inédito, ya que el Patrón jugará por primera vez en su historia esta instancia luego de eliminar al campeón defensor y de la Liga Profesional. Bonus track para ambos contendientes: el triunfador jugará la próxima Copa Libertadores.

La sede elegida por la organización es otra vez el estadio mundialista de Mendoza, que será testigo de la cuarta final en la historia. Anteriormente, River Plate se consagró por duplicado (2017 ante Atlético Tucumán y 2019 ante Central Córdoba de Santiago del Estero) y Rosario Central, en 2018, alzó el trofeo tras derrotar por penales a Gimnasia y Esgrima La Plata.

Cómo llegó Talleres de Córdoba a la final.

32 avos. de final: 4-0 vs. Güemes de Santiago del Estero

16 avos. de final: 0-0 (4-3) vs. Chaco For Ever

Octavos de final: 2-1 vs. Newell’s Old Boys

Cuartos de final: 0-0 (4-2) vs. Independiente

Semifinal: 1-0 vs. Banfield

Cómo llegó Patronato a la final.

32 avos. de final: 2-0 vs. Deportivo Morón

16 avos. de final: 1-1 (3-2) vs. Colón de Santa Fe

Octavos de final: 2-1 vs. Gimnasia y Esgrima La Plata

Cuartos de final: 2-2 (4-3) vs. River Plate

Semifinal: vs. Boca Juniors

Cuál fue el resultado de la última final de Copa Argentina.

Boca y Talleres se disputaron el título el 8 de diciembre de 2021 en el estadio Madres de las Ciudades de Santiago del Estero y los dirigidos por Sebastián Battaglia se quedaron con la gloria al ganar 5-4 en la definición por penales. Habían empatado 0-0 en los 90 minutos.

Aquella noche, Agustín Rossi le atajó el segundo penal a Héctor Fértoli y Eduardo Salvio puso el broche con la quinta ejecución.

Todos los campeones de la Copa Argentina.

Boca Juniors, con 4 títulos, es el equipo que más veces ganó el trofeo del certamen que alberga a los conjuntos de todas las categorías del fútbol argentino. En la primera edición, disputada en 1969, el Xeneize venció a Atlanta en el Viejo Gasómetro de San Lorenzo.

River Plate, por su parte, ostenta 3 vueltas olímpicas en la Copa Argentina y completan el palmarés, todos con una estrella, Rosario Central, Arsenal y Huracán. En tanto que Atlético Tucumán, Central Córdoba, Atlanta, Gimnasia, Racing, San Lorenzo y Talleres fueron los subcampeones.

Como dato de color, la edición de 1970 quedó inconclusa. Tras un empate 2-2, nunca se llegó a acordar una fecha para el duelo decisivo entre Vélez Sarsfield y San Lorenzo.

