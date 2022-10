Cómo se define el segundo ascenso por el Reducido a la Liga Profesional

Los 12 equipos que se clasificaron al Reducido

Este sábado comienzan los octavos de final del Reducido de la Primera Nacional que entregará un boleto a la máxima categoría del fútbol argentino. Son 12 los clubes que pujan por un lugar en la Liga Profesional 2023, a la espera de conocer el formato con el cual se disputará el torneo.

Patronato perdió la categoría este viernes cuando aún restan dos fechas y junto con Aldosivi, que lo había hecho la jornada pasada, son los dos equipos que descendieron a la segunda división por tener el peor promedio. Uno de los que ocupará su lugar es Belgrano, campeón de la Primera Nacional y el otro será el que gane el Reducido que arranca este fin de semana.

El mismo contará de cuatro fases: octavos, cuartos, semis y final. En la anteúltima instancia ya está Instituto, por haber terminado segundo en la tabla, mientras que San Martín de Tucumán, por haber sido tercero, aguarda en cuartos.

Los duelos de octavos y cuartos de final se resolverán a un partido único en cancha del club que quedó mejor posicionado en la tabla y en caso de empate en los 90 minutos avanzará a la siguiente ronda el equipo local. Las semifinales y la final serán ida y vuelta y con la misma resolución en caso de igualdad, es decir, no habrá definiciones por penales como ocurrió en 2021.

Instituto y San Martín de Tucumán son los que tienen mayor ventaja deportiva, por haber sido segundo y tercero, respectivamente. Cuarto en la tabla quedó Gimnasia de Mendoza, quinto All Boys y sexto Estudiantes de Río Cuarto.

Los cruces de los octavos de final quedaron establecidos por las posiciones en la tabla, mientras que los de las siguientes instancias se conformarán a medida que se conozcan los resultados ya que -por ejemplo-, en cuartos de final, San Martín será local ante el peor clasificado, que por el momento es Deportivo Morón, pero en caso de que éste no se clasifique, el Ciruja deberá esperar por ver quién ocupa ese lugar.

Octavos de final:

Sábado 18.10: Estudiantes de Buenos Aires (7º) vs. Chaco For Ever (10º)

Sábado 20:10: All Boys (5º) vs. Defensores de Belgrano (12º)

Domingo 13:10: Gimnasia de Mendoza (4º) vs. Deportivo Morón (13º)

Domingo 18:05: Almagro (8º) vs. Independiente Rivadavia (9º)

Domingo 18:10: Estudiantes de Río Cuarto (6º) vs. Riestra (11º)

*En caso de empate en los 90 minutos, el local avanzará a los cuartos de final

Por otro lado, Sacachispas y Santamarina de Tandil fueron los que descendieron de la Primera Nacional y sus lugares serán ocupados por el ganador del Reducido de la B Metropolitana (que tiene a Deportivo Armenio, Comunicaciones, Villa San Carlos, Acassuso, Defensores Unidos y Fénix) y al del vencedor de la Etapa Final del Federal A, que disputarán 16 clubes que terminarán de definirse este fin de semana.

