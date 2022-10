Jorge Brito habló de la salida de Marcelo Gallardo de River Plate: el compromiso tras la reunión con el DT y cuándo elegirán a su reemplazante

* Jorge Brito habló sobre la salida de Marcelo Gallardo por primera vez

Marcelo Gallardo, en una conferencia de prensa en el SUM del Monumental, anunció públicamente su salida de River Plate tras un exitoso ciclo de ocho años y medio, donde conquistó 14 títulos y logró victorias memorables, como la final de la Copa Libertadores de 2018 ante Boca Juniors en Madrid.

Luego de la salida del Muñeco como director técnico, el presidente Jorge Brito habló por primera vez y durante una entrevista con ESPN dio detalles de la decisión del entrenador y del futuro del elenco millonario en el 2023. “Me enteré cuando terminó el partido (con Platense). Me llamó Biscay al vestuario y ahí vi a Marcelo. En la charla, Marcelo me cuenta la triste noticia. Me dijo que había sido un año muy difícil, cosas que ya habíamos hablado. Que se hizo largo, duro. Un año que había empezado con muchas expectativas. Y que su idea era comentarlo al día siguiente. Convocamos a Patanian y a Enzo, y nos quedamos hablando un rato largo. Cuando salimos tomamos el compromiso de no decirle nada a nadie. Ni a mi mujer, ni a mi mejor amigo. Siempre tratamos, fue algo que nos caracterizó, ser reservados con las noticias, pero nos parecía que un hecho tan importante que los hinchas de River merecían recibirla de Marcelo Gallardo, no de un periodista, un amigo o un dirigente”, explicó.

Brito fue tajante para despejar algunos rumores maliciosos que se instalaron tras el adiós del Muñeco: “Le digo a todos los hinchas que no crean en falsas noticias. Leí algunas notas de que hubo una reunión hablando de refuerzos y que le dijimos que Argentina no estaba para eso. Eso sería manchar a Marcelo y no lo voy a permitir. Tuvimos las alegrías más grandes de la historia, pero también situaciones duras como la pandemia, y Marcelo soportó todo. No permitamos que nos mientan, River es una gran familia”.

* River ya inició el proceso de selección para encontrar al reemplazante de Gallardo

El máximo directivo de la entidad aclaró que elegirán al sucesor “sin apuro” pero intentarán que sea lo antes posible porque ya está programada la pretemporada. “Idealmente sería en quince, veinte o treinta días poder tener resuelto el tema”, aclaró. “Hay un proceso formal, que ya se inició, que está liderado por Enzo como manager, que tiene el enorme desafío de buscar a las personas más adecuadas. Él sabrá con quién asesorarse o preguntar o si lo tomará solo. Enzo es la persona a la que le encomendé esta selección que se inició el día de ayer”, explicó.

En relación al rumor vinculado a Martín Demichelis como uno de los principales candidatos a tomar el mando, Brito fue contundente y transmitió calma: “Ayer escuché más de diez nombres, así que las chances de acierto son altísimas. Pero no tomamos contacto con nadie, queremos verlo con tranquilidad”.

Al mismo tiempo, evitó ponerle presión al apellido que llegará para ocupar ese lugar en el banco de suplentes tras ocho años y medio de gestión. “Lo peor que le puede pasar una persona es intentar copiarlo, es casi la garantía del fracaso. No vamos a buscar que haga lo de Gallardo. La impronta de cada uno. Puedo decir que sí hay un estilo, la filosofía de River. Enzo, un gran representante y embajador de esa filosofía, creo que lo comprende mejor de nadie. Seguramente tendrá eso en la preselección: que tenga filosofía y estilo de River. Que represente nuestros años de gloria”, detalló.













Noticia en desarrollo...

SEGUIR LEYENDO: