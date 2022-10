Qué piensa la prensa europea sobre Marcelo Gallardo: en qué clubes del continente podría dirigir tras su salida de River Plate

El Muñeco, en el Monumental, su lugar en el mundo (REUTERS/Agustin Marcarian)

Periodistas franceses y españoles que siguieron la campaña de Marcelo Gallardo en River Plate coincidieron en destacar su trabajo de ocho años y en que tiene claro destino en el fútbol europeo de primer nivel, aunque hubo comentarios dispares en cuanto a los equipos en los que podría recalar si se decidiera a cruzar el Océano Atlántico.

“Lo conozco personalmente. Lo entrevisté dos o tres veces ya estando en River o antes de llegar a River y también me llegan cosas de su entorno, de vez en cuando –dijo Florent Torchut, de France Football y L’Equipe a Infobae-. En Francia es muy admirado por su paso por el Mónaco y también por el PSG, aunque no fue allí tan exitoso, pero hay que recordar que en Mónaco fue elegido mejor jugador de la Liga, que ganó un campeonato con David Trezeguet y otros como Marco Simone o Sabri Lamouchi. Tenían un equipazo. Y él dejó una muy buena imagen porque ese equipo jugaba muy bien al fútbol y él era el diez, el que manejaba los tiempos”.

“Por eso –siguió Torchut- seguramente en estos últimos años se habló de él en el Olympique de Lyon, en Mónaco, en el PSG cada vez que había un entrenador que salía, y la verdad es que esta noticia va a tener bastante repercusión en Francia porque se espera que algún día Gallardo agarre un equipo ahí. La gente a la distancia estuvo siguiendo su trabajo en River, aunque no se mira mucho fútbol argentino pero sí en su caso, como antes el de Carlos Bianchi con Boca. Es considerado en Europa como uno de los grandes DT del futuro y sería una gran noticia para la Ligue 1 si él llegara a dirigir”.

Torchut también cree que “España es una posibilidad” pero dejó una perlita de haber tratado al entorno del entrenador: “Si es por lo que cuentan los que lo rodean, siempre dijo, cuando estuvo en River, que no iba a agarrar un equipo de Europa a mitad de temporada. Quiere llegar a un proyecto en el que él sea incluido y preparar un equipo desde la pretemporada, con los jugadores que van a llegar y esa es la sensación que tengo, que no va a tomar un equipo ahora”.

“En Francia lo esperamos con los brazos abiertos porque es un entrenador que en ocho años demostró en River que es capaz de hacer grandes cosas y por sus conocimientos de fútbol internacional, y por haber jugado en Europa, es un gran candidato para dirigir en uno de los torneos top europeo. Seguiremos con mucha atención lo que va a hacer”, finalizó.

Juan Castro, periodista del diario deportivo Marca de Madrid y especializado en fútbol internacional (que además, acaba de regresar de un viaje a la Argentina), sostuvo que “Marcelo es un gran técnico. Creo que es positiva su salida de River en el que ya había cumplido un ciclo en las dos direcciones, por parte de la dirigencia como por parte suya, Creo muy positiva su salida porque la proyección europea la veo clarísima”.

Sin embargo, Castro ve algunas dificultades para una primera experiencia europea de Gallardo: “El vínculo de entrada y el club elegido. Veo a uno de sus ex clubes de jugador en Francia como posible entrada a Europa, o que algún director deportivo que aprecie su vida deportiva apueste por él en España o Italia, aunque lo veo más por Francia. En España no es un técnico conocido por el público, nada conocido, pero sí lo conocen y lo tienen apuntado en las secretarás técnicas de los clubes”.

Rubén Couriel, quien trabajó en las revista francesa So Foot” y en el diario “Le Monde”, se declara “hincha de River desde los tiempos en los que vivía en Buenos Aires y lo primero que siento es una emoción muy grande por el final del ciclo de ocho años, algo muy importante en una vida”, y reconoció ante Infobae que “a mí me hizo cambiar la mirada que tenía sobre el fútbol argentino. Y también sobre River. Como hincha, es muy difícil este momento, aunque el club siempre va primero, pero los ídolos cuando se van, dejan un hueco, dejan memorias y será muy difícil reemplazarlo porque van a querer ir por un camino similar con (Martín) Demichelis o (Pablo) Aimar, pero que no tienen la experiencia que tenía Marcelo Gallardo cuando empezó. No hay que dejar de agradecerle y esperemos que no baje la exigencia del club y del fútbol argentino que desde hace rato que está pasando por momentos complicados, pero hay esperanza. Gallardo es eterno para River y va a volver algún día”.

Si bien Couriel sostiene que la salida de Gallardo de River “va a dejar un hueco enorme”, al mismo tiempo consideró que el club de Núñez “ahora ya tiene una base para trabajar y entonces ya no puede ir en una mala dirección cuando tuviste un tipo así y te hizo trabajar de una manera diferente, casi europea, con mucho análisis y la inclusión de la neurociencia”.

En cuanto al futuro de Gallardo como director técnico, Couriel afirmó que “yo lo veo bien en Lyon o en un club francés con un rol importante aunque no se pelean títulos, pero un club donde lo dejen trabajar con scouting, como un Villarreal, Valencia, Sevilla o Betis en España. Me parece que tiene toda la experiencia para trabajar en estos clubes y saltar a un Barcelona, donde hay crisis financiera e institucional siempre, y eso será más complicado”.

Rubén Costa, columnista desde Barcelona de Dosisfutbolera.com, destacó el trabajo de Gallardo en River, pero sostuvo que ”hubo una temporada o más en la que todo lo que ganó pasó por un filtro más bien gris que opaca un poco la gestión. El final, el hecho de que haya consolidado un puesto en la Copa Libertadores fue lo que tal vez le hizo pensar ‘yo me voy pero el equipo queda en un torneo internacional’ y habiendo escalado posiciones en la tabla del torneo de Liga”.

En cuanto al futuro de Gallardo, Costa ve complicada la época del año para ingresar a un club europeo. “Viendo el panorama del fútbol europeo, ya la temporada está iniciada y se está jugando de manera apretada en todas las ligas por el corte que significará el Mundial. Creo que para la segunda parte del año, en 2023, puede abrirse alguna posibilidad porque dependerá de objetivos no alcanzados en un club o a cuánto se encuentren estos objetivos para alcanzar”.

“Como liga para ir a dirigir, su experiencia como jugador la hizo en la liga francesa, que no es de primer nivel, pero para alguien que jugó allí pero nunca dirigió en Europa, creo que es un buen lugar para ser la primera experiencia, el primer aterrizaje –siguió Costa-. En la liga española hay equipos a los que podría llegar, así como (Marcelo) Bielsa vino al Espanyol y al Athletic de Bilbao, (Diego) Simeone al Atlético Madrid o (Jorge) Sampaoli, al Sevilla. Puede resultar una liga amable para él”.

“En el caso específico del Barcelona, yo creo que dirigir allí hoy es comprase un lío por la situación en la que está el club. Viene desde hace años arrastrando una crisis de identidad, con un (Lionel) Messi que se estaba yendo y un equipo que no responde anímicamente, con una Europa que cada vez se le cierra más y ahora vuelve a pelear la liga después de dos años de no haber alcanzado la punta. La única opción que veo es que a Xavi no le acompañen los resultados y le sea insostenible a Laporta mantenerlo, y no sé si Gallardo estaría en la primera fila. Seguramente sí en la lista. La única posibilidad que veo (es una opinión personal) sería hacer un tándem con (Javier) Saviola –hoy en el Juvenil A del club catalán-, pero aparecen otras opciones a Xavi como Rafa Márquez (DT del Barcelona B), pero es una hipótesis”.

Costa no descarta que Gallardo “esperara a lo que pase con la selección argentina en el Mundial, si sigue o no Scaloni, pero eso es una incógnita”.

Pablo San Román, jefe de Deportes de la agencia France Press, en París, afirmó que la marcha de Gallardo de River “no me sorprende. En algún momento tenía que llegar al ser ya un entrenador con una gran reputación en Argentina y que probablemente entre sus ambiciones estaba el salto a Europa. Y además, lo hace por decisión propia, no porque lo hayan echado. Pese a la tristeza de los hinchas de River, donde es ídolo, se marcha dejando un buen recuerdo con sus dos Copas Libertadores, una contra su máximo rival”.

“Ahora, todo es posible para él –continuó San Román, de origen vasco-. Recalará probablemente en España o Italia. En Francia es más difícil por ahora ya que los bancos del PSG y Olympique de Marsella no parecen peligrar por el momento, y en el Olympique de Lyon acaba de llegar Laurent Blanc. Su estilo de juego ofensivo le hace potencial aspirante al banco del Barcelona, aunque su actual técnico, Xavi Hernández, es allí una institución y no parece cercana una destitución. Una posibilidad podría ser la Juventus, que no anda muy bien. Pudo ser el Sevilla, que estuvo en crisis, pero acaba de contratar a Sampaoli. De cualquier modo, con su paso al frente, al marcharse de River, se ha puesto el cartelito de ‘estoy libre’ a partir de enero. Y en Europa, sobre todo en las ligas de España, Francia e Italia, lo saben. Y no tardará mucho en dirigir en una de esas tres ligas”.

Juan Irigoyen, periodista argentino de la redacción del diario El País en Barcelona, admitió que “no tengo una opinión clara de la salida de Gallardo de River porque desconozco las circunstancias, si hubo un proceso de desgaste o no. Eso no lo sé, pero si está preparado para dirigir en Europa, yo creo que sí porque por todo lo que implica dirigir a un grande de la Argentina y con la solvencia con la que lo hizo y con los años que duró, me parece que no hay ningún tipo de diferencia con los grandes de Europa”.

“El haber sido jugador y entrenador de River y de Nacional de Montevideo, le dio en los dos casos un conocimiento del entorno y de lo que eso significa en dos equipos grandes de Sudamérica que lo ayudan a dominar muchos más aspectos que los que hoy necesita dominar un entrenador”, sostuvo Irigoyen.

“El salto a un grande de Europa podría hacerlo, por supuesto, pero me parece que sería más conveniente para él arrancar en un ambiente más dócil de alguna manera, en el que pueda ir entendiendo un poco no sólo el fútbol, en lo que no va a tener ningún problema, pero siítodo lo que rodea a la prensa y a los dirigentes que, él lo sabe, es fundamental controlar. Eso parece lo ideal pero a veces no hay una situación ideal y a veces te tenés que adaptar a lo que te toca. Si le tocara ahora tomar el Barcelona, acaso sea un tren que pasa una sola vez, pero no tengo dudas de que la capacidad, el entendimiento del juego y la gestión de grupo, lo tiene y yo creo que es un DT que está entre los mejores del mundo, pero como todo, para que te consideren así, tanto para los jugadores como para los entrenadores, tenés que triunfar en Europa”, finalizó.

Guillem Balagué, autor de las biografías de Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Mauricio Pochettino y Josep Guardiola, afirmó a Infobae que “me da rabia no haberlo podido entrevistar estando en River, porque llevó dos años entre que quería viajar y había gente que nos iba a poner en contacto, pero será ahora que ya no está trabajando, porque hay entrenadores a los que antes de dar un salto, no a un sitio mejor ni peor, sino un salto, me gusta conocerlos y descubrir de qué van y cuál es su magia. Espero que pase por Qatar, porque no tengo duda de que está listo para lo siguiente”.

“Ocho años en River te da para entrenar a cualquier equipo del mundo y hasta a cuatro, pero como estamos viendo con Xavi, por ejemplo, no es fácil manejar un club importante porque muchas de las cosas que tienes que hacer, las haces por primera vez y el Muñeco no tiene que pasar por esas porque ha manejado grupos, ha manejado expectativas, afición, medios, de una manera muy personal y que le ha servido para definir una idea de juego y una manera de ser, de intervenir y todo eso lo ha hecho muy bien, le engrandece y le deja preparadísimo para lo siguiente, sin duda”, agregó Balagué.

“Sería bueno que se explicara en Europa lo suyo, quién es y cómo es, escucharle más -supongo que él debe pensar que no hace falta-, para que cuando aterrice en algún sitio no sea solamente títulos y currículums y victorias o derrotas o lo que sea sino que hubiera algo más”, insistió Balagué, considerado uno de los mejores periodistas deportivos del mundo.

