Estallaron los memes tras el anuncio de Marcelo Gallardo: del lamento de los hinchas de River Plate al festejo de los de Boca Juniors

Los memes tras el anuncio de Marcelo Gallardo inundaron las redes sociales

La noticia impactó no solo en el mundo River Plate, sino también en el fútbol argentino. Y hasta produjo alivio en los hinchas de Boca Juniors. Marcelo Gallardo anunció que no continuará como director técnico del Millonario y las reacciones no se hicieron esperar en las redes sociales.

“Anoche (tras el partido con Platense) les comuniqué que es mi final de contrato. Termina en diciembre y ya no seguiré en el club. Es una de las decisiones más difíciles y sentidas. Sabía que iba a ser un momento delicado para expresarme. Haré una breve pausa...”, anunció el Muñeco en la conferencia de prensa en compañía del presidente del club, Jorge Brito; el vicepresidente, Matías Patanián y el mánager, Enzo Francescoli.

Gallardo anunció que se va de river en diciembre

El fin de la era Gallardo tras ocho años y medio en River, en los que el equipo ganó 14 títulos, incluida la Copa Libertadores de 2018 con la final ante Boca en el Santiago Bernabéu de Madrid, generó una oleada de memes. Desde el lamento de los hinchas millonarios y la tristeza de perder a su Napoléon, al festejo de los xeneizes, quien recordaron la importancia de tener a Juan Román Riquelme como “verdugo” del DT.

“Más allá de la tristeza, tengo una paz interna muy sentida que me hace estar bien conmigo mismo porque el camino recorrido, el largo camino recorrido en estos años, solamente me hace sentir muchísimo orgullo”, fue otra de las frases de Gallardo que causó conmoción.

El próximo domingo 16 de octubre, desde las 20.30 en el Estadio Monumental, River recibirá a Rosario Central por la 26ª fecha de la Liga Profesional: será la última vez de como DT del Muñeco en su casa, al menos en esta etapa.

Con el equipo ya clasificado a la Copa Libertadores 2023, en sus últimos pasos en el banco de la Banda, apostará al milagro de darle alcance a Boca, aunque para ello depende de que el Xeneize también tropiece en su camino hacia el bicampeonato.

LOS MEJORES MEMES TRAS EL ANUNCIO DE MARCELO GALLARDO

* Fotos: los memes tras el anuncio de Marcelo Gallardo (Twitter)

SEGUIR LEYENDO: