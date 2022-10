Desde el Sub 20 hasta Rusia 2018: el historial de lesiones de Ángel Di María en momentos cúlmine con la selección argentina

“No tenía que pasar y pasó. Eran momentos claves para mí y para el equipo. No solamente siempre sentí que me defraudé yo, sino que defraudé, y mucho más, a mis compañeros. Es una lesión y es obvio que puede pasar, pero siempre el equipo estaba ya armado, veníamos en una dinámica buena y siempre tuve un problema en el momento menos indicado”, reflexionó sobre su historial de lesiones en momentos cúlmine con la selección argentina, hace algún tiempo, Ángel Di María. Fideo, que acaba de padecer una ruptura fibrilar con la Juventus en Champions League, ahora mantiene en vilo al cuerpo técnico del seleccionado nacional en vísperas de la Copa del Mundo de Qatar 2022.

Si bien la Juve no ofreció un parte oficial, y en Italia aseguran que será evaluado este martes pero esperan “un largo parate”, la preocupación reina en el complejo de Ezeiza.

La primera vez que el mediocampista rosarino se quedó afuera de una final por culpa de una lesión fue en el Mundial Sub 20 disputado en Canadá, en 2007. Di María pintaba para ser figura en la semifinal ante Chile (convirtió el 1-0 parcial), pero en el complemento remató encimado con la marca de Arturo Vidal y debió pedir el cambio. El Fideo se había convertido en una pieza clave en el andamiaje del equipo dirigido por Hugo Tocalli, por la baja del lesionado Mauro Zárate. Por esa dolencia, se perdió el duelo definitorio ante República Checa.

El Mundial de Brasil lo dejó marcado: su muslo derecho se dañó durante el encuentro por los cuartos de final ante Bélgica. Hubo mucha incertidumbre en torno a su presencia en la final ante Alemania, teniendo en cuenta que venía teniendo un gran nivel y hasta le había dado la clasificación a la Albiceleste en la instancia anterior (1-0 ante Suiza sobre el final del tiempo suplementario). Ante los rumores de un supuesto pedido del Real Madrid -club al que pertenecía en ese momento- para que no fuera arriesgado en la final ante los germanos, miró el partido desde afuera en el Maracaná.

El Fideo declaró hace un tiempo que sus lesiones fueron algo "casual" (AFP PHOTO / EVARISTO)

Su karma con las lesiones se prolongó en la final de la Copa América que Argentina jugó en Santiago y perdió a penales con Chile en 2015. Tras un pique largo, Di María sintió el pinchazo en su isquiotibial derecho y tuvo que ser reemplazado por Ezequiel Lavezzi a los 25 minutos del primer tiempo. Otro título que se escapó y una nueva lesión del ex Rosario Central. Aún bajo el mando de Gerardo Martino, por las Eliminatorias camino a Rusia 2018, sintió una molestia en su gemelo derecho y apenas aguantó media hora en el cotejo disputado en Córdoba, que terminó con triunfo argentino 2-0 frente a Bolivia.

La Copa América Centenario de Estados Unidos pudo ser una revancha para muchos jugadores de esta generación, pero la historia no quiso que eso sucediera. Di María fue sustituido en el primer tiempo del duelo ante Panamá, por la fase de grupos. Su molestia en el aductor derecho le impidió estar en los siguientes partidos: recién apareció en la final, donde no llegó a completar una hora en cancha, por no estar al cien por ciento en lo físico (fue derrota otra vez ante Chile en los penales).

Di María se lesionó en cuartos del Mundial 2014 y no llegó a disputar la final (FOTO NA: FABIAN LIO)

Una mialgia en la cara posterior del muslo izquierdo lo sacó de otra instancia definitoria: fue sobre el final de las Eliminatorias Sudamericanas camino a Rusia 2018, en un partido que Argentina igualó con Venezuela en el estadio de River. Tras la recuperación, sí dio el presente en los últimos dos compromisos (0-0 ante Perú de local y 3-1 a favor ante Ecuador de visitante) por la clasificatoria y selló su boleto para la Copa del Mundo. Sin embargo, las alarmas se encendieron por una lesión del mismo estilo en su otra pierna en el amistoso previo al Mundial ante Italia, en marzo de 2018.

Ángel Di María tuvo su redención: marcó el gol de la final en la Copa América 2021 ante Brasil y escribió su nombre en la página dorada del combinado nacional. Ahora va por el premio mayor con el Mundial, pero antes tendrá que reponerse de otro obstáculo que ya ha sabido enfrentar.

