Un histórico de la Selección revela detalles de la relación entre Maradona y Messi en la Selección: “Se hacía cargo de todos los problemas”

Donato Villani lleva de la mano a Lionel Messi, mientras Diego Maradona le da indicaciones al astro rosarino luego de la victoria ante Corea del Sur en Johannesburgo. Foto: Cameron Spencer/Getty Images

Donato Villani se considera “un afortunado del fútbol”. Sus comienzos laborales se dieron en Lanús, pero en 1985 comenzó a trabajar en la AFA; y hace más de tres décadas que está a cargo del cuidado de la salud de los mejores futbolistas del país (y del mundo).

La foto de WhatsApp de su perfil describe a la perfección el sueño que vive hace 37 años en el predio de Ezeiza. Una imagen en la que se lo ve junto a Diego Maradona y Lionel Messi, cuando las leyendas internacionales compartieron el Mundial de Sudáfrica en 2010.

El médico conoció en profundidad a los astros que surgieron de Fiorito y Rosario. Siempre tiene presente el afecto que sentía el ex presidente de la AFA por los dos máximos exponentes de la historia que dio Argentina. “Cuando Leo debutó con José (Pekerman), se veía que iba a ser el mejor del planeta. Recuerdo que en una Copa Confederaciones compartimos una comida en un restaurante, y cuando entró Grondona abrigado con su poncho dijo una frase impactante: Desde Diego para acá, no vi nunca una cosa igual como este nene”, reveló en diálogo con Infobae, mientras hacía una pausa para continuar con su emotivo relato.

“Él venía del Mundial de Holanda. El sentimiento que produce Messi es especial. Es un chico super normal. Terrenal. Como cualquier pibe de su edad. Nunca pide nada especial, siempre está predispuesto para entrenar, respeta los horarios de las comidas como cualquier hijo de vecino... Y cuando llega a la Selección uno ve cómo se distiende. En Qatar me tengo muchísima fe, porque se percibe que se sacó un peso enorme con la Copa América. Creo que ahora vamos a ver al Leo que no sólo va a jugar bien, sino que además se va a divertir. Estará en todo su esplendor. Es un monstruo, porque siempre quiere más”, aseguró.

Donato Villani tuvo el privilegio de cuidar a Maradona durante su partido de despedida. En cambio, con Messi trabaja desde que La Pulga dio sus primeros pasos con la Albiceleste. Después de brillar en los Mundiales juveniles le tocó dar el salto a la Selección Mayor, pero su debut no fue el esperado. “Fui yo quien lo fue a consolar cuando lo expulsaron a los 20 segundos. Él estaba muy mal, porque nadie se imaginaba que iba a pasar eso. Es un orgullo haber estado al lado de ellos en momentos muy significativos”, confesó.

En Sudáfrica el médico entendió por completo el amor que sentía el Diez por el astro rosarino. “Diego lo quería muchísimo a Leo. Le pedía que no se metiera en nada para que fuera él quien absorbiera toda la presión, porque Messi era muy chico todavía. Maradona se hacía cargo de todos los problemas y las críticas para que no le llegaran a Leo. Lo liberaba de todo para que simplemente se dedicara a jugar”, explicó.

El plantel argentino completo que viajó al Mundial de Sudáfrica. Foto: AFP PHOTO / AFA

Como su vínculo con la AFA todavía está vigente, su relación con Lionel Scaloni es cotidiana. Y los cuidados para el próximo Mundial de Qatar imponen un diálogo fluido al tratarse del máximo objetivo de la Scaloneta. “Lo conozco desde su etapa como jugador. Él formó parte de una camada que ganó todo: el Sudamericano, el Mundial Sub 20 y Toulon, que son los tres torneos juveniles más importantes. En todos los años de selecciones nacionales nunca había ocurrido que desde el primero de la Mayor hasta el último de la Sub 15 fueran todos entrenadores con pasado en la AFA. Hoy con Scaloni, Ayala, Samuel, Aimar, Mascherano y Placente se está generando una comunión inédita”, analizó.

Sin embargo, para la mirada de Villani, el certamen en el país del Golfo “generará un problemita, porque los jugadores van a llegar con todos los partidos encima”. “No habrá tiempo para recuperar a futbolistas o hacer pretemporadas. Igualmente, ellos saben que van a tener entre 70 y 80 partidos en el año. Los profesionales de este nivel se cuidan muchísimo y el jugador argentino por la Selección siempre tiene un plus. Cuando se ponen la camiseta celeste y blanca no les importa la fama, ni la plata. Lo único que quieren es la gloria con la bandera nacional”, argumentó antes de hacer una pausa y reforzar su idea con el presente de los protagonistas que viajarán al torneo asiático: “La mayoría pasa casi toda su carrera en el exterior y cuando se ponen la albiceleste es como que se ponen un pedazo de la Argentina. Estos chicos atravesaron muchas injusticias con críticas estúpidas. Pueden tener buenos o malos partidos, pero siempre van a dejar el alma. Están comprometidos al 100%. Ninguno tiene inconvenientes con la balanza, porque están con las pilas recargadas. Cuando vienen a la AFA se entregan plenamente”.

Como su función es global y el mes pasado se celebró la Semana del Corazón, Donato Villani aprovechó la ocasión para explicar su tarea en el evento llamado Un corazón de Selección, organizado por Medtronic: “Lo que la gente no sabe es que en Ezeiza tenemos entre 14 y 16 selecciones entrenando, porque están Los Dogos, Los Murciélagos, los equipos juveniles, el femenino, el fútbol playa, el futsal… Y con todos trabajamos de la misma manera a través de las recomendaciones de FIFA y Conmebol. Así, evaluamos a todos desde el punto de vista cardiológico. A eso se le suma el cuerpo de deportólogos y cardiólogos que realizan evaluaciones clínicas que van de la mano con el aspecto nutricional, psicológico y sexual”.

El médico también aseguró que continúan los testeos de COVID-19, a pesar de que los y las futbolistas cuenten con las cuatro dosis de la vacuna. “Tenemos una política muy rigurosa en el aspecto de la salud. Somos la única sociedad que sigue haciendo testeos semanalmente, porque se ha demostrado que los chicos que tienen COVID-19 pueden hacer cardiopatías. Un jugador puede tener coronavirus con aspectos infecciosos compatibles que pasan totalmente desapercibidos. Es una medida preventiva que realizamos con mayor frecuencia de lunes a jueves, porque los fines de semana tienen compromisos con sus equipos. La idea es evitar algún caso que pueda llevar a una miocardiopatía infecciosa”, subrayó.

En este sentido, si alguien diera positivo en alguno de los hisopados, la medida que se toma es la de suspender de inmediato los entrenamientos para aislar a la persona durante “15 o 20 días”. De todos modos, se encargó de aclarar que en Qatar el combinado liderado por Scaloni no realizará ninguna burbuja sanitaria, “porque es cosa del pasado”. “Lo que hay que tener en cuenta es que todos tienen sus cuatro dosis de la vacuna y se le realizan los hisopados correspondientes. Incluso se dejó de usar el barbijo en la mayoría de las partes del mundo, salvo algunas excepciones”, concluyó. En la primera Copa del Mundo post pandemia, Donato Villani sueña con observar a Lionel Messi levantar el trofeo más codiciado del planeta. Y para ello se esfuerza día a día en el cuidado personal de los intérpretes que representarán al país en el máximo desafío internacional.

