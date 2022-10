Terror en La Matanza: las imágenes del tiroteo de la barra de Almirante Brown con la Policía

Los disturbios fuera de la cancha entre barras y policías duró 20 minutos y se encontraron cinco vainas servidas

Durante 20 minutos, una vez más, los alrededores del estadio de Almirante Brown se convirtieron en un infierno. Apenas empezado el partido contra Defensores de Belgrano, un grupo de la barra que no tenía entradas, integrado por miembros de las facciones La Banda Mostro y Los de Siempre, intentó ingresar por la fuerza. La Policía tenía orden de la Agencia de Prevención en Espectáculos Deportivos (Aprevide) de no dejarlos pasar, porque ya habían producido incidentes en los dos partidos anteriores de local. Y ante ese hecho los barras decidieron actuar enfrentándose a los oficiales hasta con armas de fuego, lo que hizo retroceder a los efectivos más de cien metros y pedir refuerzos. Sí, barras corriendo policías, el reino del revés o la Argentina actual. Cuando llegó el refuerzo, la represión con postas de goma y gases lacrimógenos no se hizo esperar y mientras adentro había un partido de fútbol, afuera había una guerra. Que dejó varios heridos, entre ellos un chiquito de cinco años con una herida por posta de goma en una de sus piernas.

Y, aunque parezca increíble, hay que decir que afortunadamente no hubo consecuencias más graves porque según el parte policial se levantaron cinco vainas servidas de arma de fuego y hubo tres impactos en una pared lindera. Infobae accedió a una de las imágenes donde se ve a un barra presuntamente cargando una pistola y disparando. Por lo ocurrido, la Agencia de Prevención de la Violencia en Espectáculos Deportivos está decidida a clausurar el estadio, aunque ciertamente el torneo en ese aspecto para Almirante Brown está terminado, ya que el partido con Defensores de Belgrano fue el último en condición de local. Su próximo encuentro, con el que finaliza su participación en esta temporada de la Primera Nacional, será como visitante el viernes frente a Brown de Adrogué.

pelea barras almirante brown

La situación cada vez que juega en su cancha La Fragata es complicada. Por la composición violenta de la propia barra del club, que si bien ya no tiene una interna feroz como años atrás, sigue manifestando su predisposición a pasar a la acción violenta en cualquier momento. En los últimos encuentros y debido a la multitud que lleva Almirante cada vez que juega, aún cuando en este torneo navega por la intrascendencia, la barra utiliza buena parte de los tickets que tiene para la reventa. Y después entra de prepo arrasando todos los controles.

Por este tema hubo problemas y para cortar con ello los responsables del operativo dieron la orden de que no entraba nadie sin su ticket correspondiente. Los barras no estuvieron de acuerdo y decidieron obrar como siempre, por lo que cuando llegaron al cordón de Infantería, unos 300 violentos sin localidades quisieron pasar el filtro y no lo lograron. Así, decidieron pelear cuerpo a cuerpo y arrojar piedras, botellas y todo lo que encontraran a mano incluyendo presuntamente armas de fuego para vencer la resistencia y pasar al estadio. Fueron 20 minutos de una batalla que se extendió por tres cuadras y que dejó varios heridos. Uno de ellos, Ángel Adrián M. debió ser internado en el Hospital Paroissien, además del nene herido del que se preserva su nombre por ser menor.

Este año la barra ya había sido noticia por un enfrentamiento con un sector de la parcialidad de Nueva Chicago cuando se trasladaban rumbo a Sarandí para un partido de Copa Argentina contra Agropecuario. Cuando iban por la General Paz y tras divisar a la facción Las Antenas de la barra del Torito que los amenazaba y les arrojaba piedras al paso de los micros, obligaron al chofer a frenar y bajaron para un choque cuerpo a cuerpo que desató un caos en una de las autovías más importantes de la región metropolitana.

Y dos semanas atrás, en la previa del partido contra Instituto en Isidro Casanova, además de enfrentarse con la Policía para ingresar gratis, lo que en aquel momento lograron, agredieron a una joven trans a la que echaron a empujones y golpes al grito de “en esta tribuna sólo ingresan hombres de verdad”, sin que nadie atinara a defensa alguna. Esta chica había concurrido con una fotógrafa hincha del club mirasol, quien relató lo sucedido en su cuenta de Instagram y agregó que les habían robado los celulares para que no filmaran nada de lo que estaba sucediendo.

En el enfrentamiento hubo tiros con arma de fuego por parte de la barra de Almirante

La barra de Almirante también había protagonizado dos hechos graves que la pusieron en el centro de la escena a fines de 2020. Por un lado, cuando logró el ascenso a la Primera Nacional, obvió todas las prevenciones por la pandemia de COVID-19 y metió 4000 personas en el estadio para festejar el logro cuando se jugaba a puertas cerradas. Y por otro lado fue protagonista central de los incidentes en el velorio de Diego Maradona en la Casa Rosada cuando colgaron una bandera en el Patio de las Palmeras con la leyenda “Los Traidores pagarán su culpa” que exponía la fractura de la barra entre los grupos identificados como La Banda Mostro y Los Dengues.

La primera facción tuvo como líder histórico a Víctor Oblander, quien cayó preso en 2017 y así la tribuna quedó en manos de Caruso y Javicho, el primero con causas por piratería del asfalto, el segundo con peso en el Mercado Central. La segunda siempre estuvo liderada por Jesús Carrizo, otro hombre con historial delictivo importante y ex convicto, que suele jugar como puntero político de quienes gobiernan el distrito. En el medio estaba una tercera facción, Los de Siempre, que dominó la tribuna hasta 2014 y se unió después a La Banda Mostro, cuyos integrantes también supieron ser parte fuerte de la columna La Matanza de La Doce, la temible barra brava de Boca.

