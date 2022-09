El semáforo de la lista mundialista: los que ya tienen el pasaje, las dudas y los que están abajo del avión

La base está: Scaloni tiene un grupo amplio ya conformado para el Mundial, pero deberá definir los últimos boletos disponibles

Se terminó lo que se daba. No hay más tiempo para pruebas o análisis en el campo. La próxima vez que se vean las caras será con el Mundial sobre su espalda. Serán 23 días para dar el primer paso rumbo a Qatar. Tres semanas hasta la fecha límite de la lista preliminar que de todos modos no reducirá el margen de debate: la incertidumbre para la citación final se mantendrá hasta el 14 de noviembre, el último minuto posible para dar a conocer a los 26 apellidos que buscarán el máximo sueño en tierras asiáticas.

Pero vayamos por partes: Lionel Scaloni deberá entregarle a la FIFA una convocatoria preliminar el próximo 21 de octubre que va a tener unos 35 apellidos como mínima, pero con la chance de sumar 55 de máxima tras los cambios que se realizaron en los reglamentos. Allí, por su amplitud, podrían aparecer varios futbolistas que seguramente quedarán afuera de la Copa del Mundo pero también podrían ser marginados algunos que fueron habituales en el ciclo. Las primeras dosis de sorpresas rumbo al debut con Arabia Saudita del 22 de noviembre serán en esa fecha.

Luego habrá una particularidad, porque la convocatoria final de 26 tiene como fecha tope el 14 de noviembre, dos días antes del último amistoso previo al certamen que será el 16 ante Emiratos Árabes Unidos. Por eso se cree que este corte definitivo Argentina lo hará algunos días antes.





EL PANORAMA DE LA LISTA PRELIMINAR

Alario, uno de los habituales convocados por Scaloni que perdió terreno en los últimos tiempos: ¿estará en la lista preliminar? (Foto: AFP)

La primera decisión difícil del DT para este recorte será si utilizar o no los 55 cupos disponibles. Crear falsas expectativas a tantos futbolistas generalmente no es una opción elegida por los cuerpos técnicos, pero tampoco es recomendable desaprovechar las variantes disponibles. De todos modos, se puede especular con un llamado que oscilará entre los 35 habituales y no más allá de los 40.

Allí quizás puedan verse las figuras de Agustín Rossi, Marcos Senesi, Lucas Ocampos, Nicolás Domínguez, Giovanni Simeone o Lucas Alario, por mencionar algunos de los tantos apellidos que figuraron en su ciclo pero que hoy están muy lejos de poder viajar a Qatar salvo una gran eventualidad. También podría ser toda una sorpresa si decide dejar afuera ya de esta nómina al Pipa Alario, quien fue una de sus constantes apuestas hasta que finalmente quedó relegado por sus lesiones y la falta de minutos de calidad en Alemania.

Suena lógico que el papel contenga un llamado más similar a la pre lista que utilizó antes de la Finalísima –tuvo 35 nombres–, además de sumar algunos otros cupos pensando en la motivación para el futuro o como premios por su buen presente.





LOS QUE IRÁN A QATAR

Unos 17 jugadores están ya con su pasaje en el bolsillo (Foto: USA Today)

Es una de las previas mundialistas con menos polémica de la historia y hay una plantilla sólida que sólo se modificará en caso de una lesión a lo largo de los 56 días que restan hasta el debut. Se podría decir que hay al menos 17 futbolistas que ya tienen su pasaje para Qatar.

Dibu Martínez y Franco Armani hasta acá parecen inamovibles en el arco, independientemente de que en las últimas horas se posicionaron signos de interrogantes sobre el arquero de River Plate. Nahuel Molina, Cuti Romero, Nicolás Otamendi, Germán Pezzella, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico y Marcos Acuña suenan hoy por presente como los dueños de los pasajes defensivos.

Al tridente titular del mediocampo –Leandro Paredes, Gio Lo Celso y Rodrigo De Paul–, hay que sumarle a la rueda de auxilio permanente que utilizó Scaloni: Guido Rodríguez. En el ataque no quedan demasiadas dudas tampoco con Lionel Messi, Ángel Di María y Lautaro Martínez.





UN PIE EN EL MUNDIAL Y OTRO AFUERA

Paulo Dybala y Nico González, dos jugadores que el DT siempre eligió y ahora deberán pelear por su pase a Qatar (Foto: Reuters)

Hay varios jugadores que también resuenan como seguros convocados pero acá ya empezará a pesar el margen de maniobra que pretenderá tener el DT y también los presentes de los jugadores en las próximas semanas. El limbo del aeropuerto es amplio. Muchos tendrán las próximas semanas para meter presión, otros para sostenerse. Algunos para hacerle creer al entrenador que tienen un rol necesario, otros para convencerlos con su magnífica actualidad.

La primera gran pregunta está en el arco, con Gerónimo Rulli un escalón por delante del resto para ser el tercer apellido en ese puesto y Juan Musso iniciando la recuperación tras la sensible operación en el rostro: ¿existe alguna chance de que los dos europeos terminen empujando afuera a Armani? Sólo el DT puede responder eso. Mucho más atrás en la pelea quedarán los apellidos de Agustín Marchesín, Esteban Andrada o Agustín Rossi.

Suponiendo que habrá tres arqueros citados, quedarán 23 sitios disponibles para los jugadores de campo. El DT todavía no definió cuántos defensores, mediocampistas y delanteros llevará, por lo que ese trazo fino será fundamental a la hora de entender cuántas posibilidades tienen en la última línea Gonzalo Montiel, Juan Foyth o Lucas Martínez Quarta. Un detalle que entrará en esta ecuación: el ex lateral de River perdió tanto terreno en Sevilla que apenas jugó en dos de los ocho juegos de la temporada en curso.

Si se especula con dos por puesto en la defensa, Montiel o Foyth tendrán que pujar mano a mano por el recambio de Molina en el lateral derecho. Aunque si eleva a nueve ese sector, Martínez Quarta soñará con volver a seducir al entrenador tras quedar afuera de la última lista en estos amistosos.

En el mediocampo el abanico es amplio, un movimiento que será casi quirúrgico para el cuerpo técnico. Enzo Fernández y Alexis Mac Allister son dos jugadores que se metieron en los últimos meses en el debate a fuerza de presente absoluto, pero la mesa de decisiones también respeta a los que fueron punta de lanza en el proceso como Exequiel Palacios o Nicolás Domínguez –habitual titular en el Bologna durante los últimos tres años– en el rol de centrocampistas de equilibrio.

Aquellos que aportan mayor dinámica en esa zona, como Papu Gómez, Nicolás González, Emiliano Buendía o Lucas Ocampos, también tendrán que esperar hasta último minuto para saber su destino. Algunos con más chances, otros con menos, pero son variantes que el DT tuvo en cuenta al fin y al cabo.

Un análisis similar ocurre en la zona de definición con Paulo Dybala sumando los porotos necesarios tras su paso a la Roma para meterse lentamente entre los 26 y Ángel Correa cediendo el terreno que alguna vez tuvo. Julián Álvarez y Joaquín Correa caminan a convertirse en las alternativas definitivas para el área rival, aunque no tendrán que dejar pasar ninguna oportunidad.





¿HAY ESPACIO PARA SORPRESAS?

El defensor Nehuén Pérez, hoy en Udinese: ¿será una de las sorpresas? (Foto: Reuters)

Scaloni repitió siempre que no habrá sorpresas. Que todos aquellos que irán al Mundial fueron parte del ciclo en algún momento, ¿pero no sería una novedad que cite a Nehuén Pérez en el fondo? ¿Y qué pasa si Thiago Almada se mete por la ventana tras esta última gira por Estados Unidos?

En esa misma línea, en el terreno de las hipótesis más sorpresivas, está el apellido de Alejandro Garnacho, convocado en una de las últimas prelistas junto a otros juveniles promisorios pero que nunca estuvo con el grupo definitivo. Si bien casi no suma minutos en el primer equipo del Manchester United por ahora, no hay que dejar pasar que es uno de los proyectos más tentadores para la Selección del futuro que tiene en la cabeza el DT. También, por ejemplo, Facundo Medina, defensor polifuncional del Lens de Francia, es uno de esas ruedas de auxilio que Scaloni siempre tuvo en el mazo.

Entre los que ven que su chance se esfuma está Lucas Alario, el elegido a lo largo de los cuatro años como uno de los centrodelanteros de recambio y que emigró ahora al Eintracht Frankfurt con el sueño de recuperar espacio, pero por el momento sólo fue titular en una de las cuatro presentaciones que tuvo en ese club alemán. Lo mismo para Gio Simeone, que se metió en varias listas preliminares pero no consiguió convencer al conductor del equipo.

Un terreno similar transitan los nombres como Roberto Pereyra, Manuel Lanzini y Marcos Senesi, o los ya mencionados Ocampos, Domínguez y Buendía. Los seis estuvieron en distintos llamados preliminares de los últimos partidos, pero a esta altura pareciera ser que están lejos de ser variantes potables salvo algún golpe de timón de última hora o un suceso inesperado que trastoque la planificación.

SEGUIR LEYENDO: