Las definiciones de Messi: de lo “mal” que lo pasó en PSG la temporada pasada a la ilusión de cara al Mundial de Qatar

Lionel Messi fue la gran figura del triunfo de la selección argentina por 3 a 0 ante Honduras. Con dos tantos, y una participación clave en el primer gol, el capitán volvió a demostrar que es vital para un equipo que cada vez juega mejor y una vez terminada la acción en el Hard Rock Stadium de Miami habló ante los micrófonos de la prensa.

En medio del clima de algarabía y ansiedad por el invicto de 34 partidos que lleva La Albiceleste cuando restan menos de dos meses para el inicio del Mundial de Qatar, el rosarino se mostró calmo ante el entusiasmo: “Estamos cada vez más asentados, con la idea más clara que nunca, el resultado es positivo”, comentó y no ocultó que el grupo también vive de una manera especial estas semanas previas al comienzo del gran certamen: “Estamos con muchas ganas, con mucha ilusión, con mucha ansiedad, al mismo tiempo con tranquilidad, porque sabemos que tenemos que estar bien con nuestros clubes para llegar bien”.

El delantero del PSG se mostró además muy satisfecho con la aparición de jóvenes como Thiago Almada y Enzo Fernández, que sumaron minutos en el segundo tiempo ante Honduras: “Son chicos que los conocemos, han estado con nosotros en las últimas convocatorias, Thiago tiene mucha frescura, muy rápido, tiene uno contra uno, pícaro, encara, no le tiene miedo a nada. Enzo es inteligente, con mucha personalidad”.

Con respecto a cómo se siente él en el inicio de esta nueva temporada con el cuadro parisino, fue sincero al reconocer que la campaña pasada no fue la mejor y que ahora parece haberse asentado más en el equipo: “Me siento bien, diferente a lo que fue el año pasado y sabía que iba a ser así. Lo dije, la pasé mal, no terminé de encontrarme nunca. Y este año arranqué con otra cabeza. Más acomodado al club, a los compañeros y al juego”.

Argentina debutará en Qatar el 22 de noviembre ante Arabia Saudita y la ansiedad entre los hinchas es cada vez mayor por el comienzo del gran torneo. Sin embargo, muchos entrenadores están preocupados por el poco tiempo de preparación que tendrán antes del arranque del Mundial ya que las principales ligas europeas terminarán solo una semana antes de que la pelota comience a rodar en suelo árabe. Y La Pulga no escapa a esa preocupación.

“Complicado octubre a nivel partidos, porque no hay tiempo de descanso, pero hay que enfrentarlo como se enfrenta siempre, si vas pensando en no meter la pata o cuidarte, puede ser peor. Las cosas pasan porque pasan y si tiene que pasar algo, va a pasar. Ojalá no pase nadie y lleguemos todos bien”, señaló el Diez con respecto a la posibilidad de que algún futbolista sufra una lesión en lo que resta antes del inicio de la Copa del Mundo. “Somos todos grandes, todos saben cómo cuidarse y qué es lo mejor para llegar de la mejor manera”.

Argentina jugará el martes ante Jamaica y luego el grupo se reencontrará una semana antes del debut en el Mundial, por eso este partido fue importante: “No va a haber mucho tiempo antes del primer partido desde que nos juntemos, aprovechando cada momento para crecer desde lo que sabemos y hacer cosas nuevas también”, comentó Leo y confesó: “Estamos igual que la gente, con la misma ansiedad, la mismas ganas, la misma ilusión. Pero con tranquilidad, si bien tenemos un gran equipo y un gran grupo, el Mundial es especial y hay que ir paso a paso”.

