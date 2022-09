El elogio a la selección de México de cara al Mundial y su visión del presente de Messi: 6 frases de Scaloni luego del triunfo ante Honduras

Lionel Scaloni después de la victoria ante Honduras (Crédito: Twitter @Argentina)

Argentina logró una contundente victoria ante Honduras. Con dos goles de Lionel Messi y el restante de Lautaro Martínez, quien abrió el marcador, el seleccionado triunfó por 3-0 para estirar a 34 la racha de partidos invicto de cara al Mundial de Qatar 2022.

A la espera del último amistoso de esta ventana FIFA, que se jugará en Nueva Jersey ante Jamaica, el entrenador de la Albiceleste analizó la victoria ante los centroamericanos. “El partido era lo que esperábamos y lo jugábamos como teníamos que jugarlo”, dijo Scaloni.

“Lógicamente, tengo que valorar como entrenador el estado de algunos jugadores. En el caso de Otamendi, venía jugando mucho. Él quiere jugar siempre, pero preferimos que jueguen otros. En el caso de Fideo Di María, hay que cuidarlo, porque todos sabemos lo importante que es cuidarlo. Lo más importante de todo es que, el que entra, muestra que puede estar”, agregó sobre los futbolistas que preservó y en el caso de los que hicieron su estreno en la Mayor, como Enzo Fernández y Thiago Almada.

FRASES DE SCALONI TRAS EL TRIUNFO ANTE HONDURAS

El partido de Papu Gómez: “Nos faltaba en el sector izquierdo, nos falta ese jugador con profundo y hoy lo tuvimos con el Papu. Ahora la podemos tener por este sector, que siempre lo tuvimos por la derecha con Ángel”.

Su visión sobre México, rival mundialista: “México es una gran selección, una de las mejores del Mundial. Es un estilo marcado, muy ofensivo. Va a ser un rival complicado. Y hablamos de Newell´s, del presente. Nada de lo que pasará cuando nos enfrentemos”.

La pasión del público: “La selección argentina, cada vez que jugas, te transmite algo. Y jugar un Mundial será lo mismo. Hay que disfrutarlo, que el aficionado lo disfrute. Al final, es un juego. Y a veces no gana el que mejor juega. Eso lo tenemos claro, cómo vamos a jugar, y después que pase lo que tenga que pasar. La gente volvió a reencontrarse con ellos”.

Messi anotó dos goles y fue figura

Si al equipo le sumó jugar contra Honduras: “Lo afrontamos como si fuera una final del Mundial. Estos partidos sirven”.

Balance de los años al frente de la Selección: “Yo quería hacer mi trabajo, esos seis meses que estuvimos de interinos. Que la selección era para todos. Y después seguimos, con la misma ilusión y humildad. Somos conscientes que a veces se gana y a veces se pierde. Lo importante es que sepan que los chicos sienten lo mismo que la gente cuando no les va bien. Se fue dando todo. No porque se gane podes tener la palabra de decir lo que quieras, y no porque pierdas sos el peor”.

Cómo ve a Messi en PSG: “Lo importante es que Messi esté bien, cómodo. Creo que está disfrutando en su equipo y eso es importante. Cuando más disfrute él, más disfrutamos todos”.

