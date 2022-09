La historia de Franco Alfonso y Joaquín Panichelli, las dos jóvenes apuestas de Gallardo ante la gran cantidad de bajas en River

Franco Alfonso y Joaquín Panichelli, los dos jóvenes de la Reserva que fueron convocados por Marcelo Gallardo

“Siempre que traté de sumar un futbolista joven de Reserva fue porque entendí que estaba para ser llamado, porque estaba preparado. Tal vez me equivoco: ha habido otras urgencias como el Covid que tuvimos que llamar a futbolistas que no estaban del todo preparado. Pero dentro de los procesos normales no está bueno llamar a un jugador que considero que hoy no está preparado para asumir ese rol”, fue la frase que esbozó Marcelo Gallardo después de la victoria ante San Lorenzo.

El Millonario, de cara al duelo de este sábado, desde las 18, ante Talleres de Córdoba en el Monumental, tendrá una gran cantidad de bajas. El director técnico no podrá contar con Franco Armani (convocado a la selección argentina), Paulo Díaz (citado por Eduardo Berizzo para jugar con Chile), Nicolás De La Cruz (selección de Uruguay), Robert Rojas (fractura de tibia y peroné), Rodrigo Aliendro (fractura de macizo facial con hundimiento malar), Felipe Peña Biafore (edema óseo en su rodilla izquierda), Andrés Herrera (expulsado) y Enzo Pérez (límite de tarjetas amarillas).

Ante este panorama adverso, el entrenador optó por convocar por primera vez a un partido del plantel profesional a dos de las principales joyas de la cantera y de gran desempeño en la Reserva de Joanthan La Rosa. Se trata del mediocampista Franco Alfonso y el delantero Joaquín Panichelli.

Franco Alfonso, mediocampista ofensivo de la Reserva de River Plate

El volante ofensivo, que a principios de este año firmó su primer contrato profesional con el club hasta diciembre de 2023 (tiene una cláusula de rescisión de 15 millones de dólares), nació el 4 de mayo de 2002 y puede desempeñarse tanto como enganche como de mediocampista por derecha o izquierda.

El oriundo de Morón comenzó su camino en este deporte en el baby del club El Porvenir de Castelar. Tras un frustrado paso por las infantiles de Vélez, el Millonario se cruzó en su camino. “Un día jugué un partido contra River y me dijeron si no quería venir a probarme. Eso fue en 2015, me vieron Gustavo Fermani y Juanjo Borrelli. Estuve 3 días y me ficharon. Jugaba de enganche y después pasé a ser volante por izquierda y ahora en la Sexta, por la derecha. Acá en River es otra cosa. Tenés que jugar bien y salir siempre a ganar”, explicó hace unos años el Enano en diálogo con el sitio oficial del club.

El golazo de Franco Alfonso, la promesa de River

Alfonso, que acumula 11 goles en 56 partidos en la Reserva, tiene como principales anhelos “debutar y ganar la Copa Libertadores”, podría cumplir una parte de su sueño el sábado en el Antonio Vespucio Liberti. “Mi ídolo es Messi, y de River me gusta Juanfer Quintero, tiene una visión juego y una pegada que me encanta. En mi puesto, Palacios. También Hazard, a todos trato de copiarles cosas y después intento hacerlas en la cancha”, confesó el joven de 20 años.

“Gallardo es muy exigente, le ganó la Libertadores a Boca y no se conforma. Siempre va por más. A mí eso me motiva y me da más ganas de sacrificarme por llegar a jugar en Primera”, comentó.

El gol de Joaquín Panichelli a San Lorenzo

El delantero Joaquín Panichelli, por su parte, tendrá una gran oportunidad para torcer su destino, ya que aún no cuenta con contrato profesional y podría quedar libre en unos meses. El atacante nacido en Córdoba el 7 de octubre de 2002 (19 años) viene de marcarle al Ciclón el lunes pasado bajo la atenta mirada del Muñeco. El punta acumula 14 gritos en 55 juegos en la Reserva.

El goleador llegó a River Plate en febrero del 2020, justo después de haber entrenado un mes a prueba en Boca. Si bien el Xeneize tenía intenciones de ficharlo, no llegó a un acuerdo con Atalaya de Córdoba (misma institución que tuvo a Julián Álvarez). Antes había vestido los colores de Racing de Nueva Italia ( desde los 6 a los 13) y Belgrano. Sin embargo, su estreno con la banda roja cruzada en el pecho se hizo esperar. Cuando se iba a jugar la primera fecha del torneo todo se suspendió producto de la pandemia del coronavirus.

El joven llegó a Núñez como enganche, pero Jonathan La Rosa, DT de la Reserva y cuñado de Marcelo Gallardo, fue quien lo posicionó como atacante. “Tuve que cambiar bastante, porque cuando jugás de enganche tenés generalmente la cancha de frente. Ahora, de delantero, me toca jugar más de espalda al arco. Mi característica es moverme por todo el frente de ataque, tirar diagonales y estar siempre cerca del gol. Me gusta el desafío de jugar de 9″, comentó el cordobés, que tiene como espejos a los franceses Karim Benzema y Olivier Giroud.

Panichelli es un apellido que busca revancha en el club. Germán, su padre, explotó en Instituto de Córdoba y fue una de las apuestas de la entidad de Núñez para reforzar el equipo de César Luis Menotti; sin embargo, durante la pretemporada, sufrió una lesión en la rodilla y nunca llegó a debutar en Primera.

“El debut es como cumplir un objetivo de vida, más en River. Cerrar una etapa para que empiece una nueva. Yo estoy tranquilo y concentrado en el día a día, no me apresuro. El momento llega solo. Todo sería para que lo disfruten mi mamá, Alejandra, mi papá y mis hermanos Patricio, Valentino y mi abuela Sabina”, esbozó.

Los convocados de River ante Talleres:

Arqueros: Ezequiel Centurión y Franco Petroli.

Defensores: Jonatan Maidana, Javier Pinola, Héctor David Martínez, Emanuel Mammana, Leandro González Pirez, Milton Casco y Elías Gómez.

Mediocampistas: Bruno Zuculini, Agustín Palavecino, Juan Fernando Quintero, Santiago Simón, José Paradela, Tomás Pochettino y Franco Alfonso.

Delanteros: Pablo Solari, Miguel Borja, Esequiel Barco, Matías Suárez y Joaquín Panichelli.

SEGUIR LEYENDO: