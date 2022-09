La historia de amor entre la periodista Morena Beltrán y el futbolista Tomás Mantia: de los mensajes cariñosos a las repercusiones inesperadas

Morena Beltrán y su novio jugador de Flandria, Tomás Mantia (@tomimantia)

Si bien la pareja llevaría varios meses juntos, en los últimos días salió a la luz el romance que tiene como protagonista a la periodista Morena Beltrán con el jugador Tomás Mantia. Aunque ninguno de los dos tocó el tema hasta el momento, la noticia se empezó a viralizar cuando varios usuarios decidieron difundir las distintas fotos que tienen juntos en redes sociales y los mensajes románticos en la cuenta del actual defensor de Flandria, club que milita en la Primera Nacional del fútbol argentino.

La primera foto en la que se los puede ver juntos a Morena y Tomás es del 11 de diciembre de 2021. En la imagen, Beltrán y Mantia están acompañados de tres jóvenes en el estadio Gigante de Arroyito. El novio de la conductora de ESPN es fanático de Rosario Central. La otra postal en la que se mostraron unidos tiene fecha del 21 de abril y están en una playa junto a una perra. ¿El detalle? Presentó la imagen junto con un corazón.

Más allá de estas publicaciones en la cuenta de Instagram del futbolista, hay que decir que en los últimos meses la periodista dejó comentarios elogiosos en los posteos que sube su novio. En una foto de una acción de juego durante el partido entre el Canario e Independiente Rivadavia de Mendoza en la que se puede ver al número 6 pegándole a la pelota, Beltrán escribió: “Ninguno con ese porte”.

Beltrán junto a su pareja en la cancha de Rosario Central (@tomimantia)

Además, otra anotación que llamó la atención fue en una imagen en la que se puede ver a Mantia caminando por las calles de Rosario, de donde es oriundo, en la zona cercana al Monumento a la Bandera y en la que se destaca un mural de Lionel Messi en uno de los edificios del centro de la ciudad. “Zurdos finos”, le dejó Morena como comentario.

También hay mensajes cómplices en otros posteos. “Sos bueno tutti frutti”, le escribió ella. “Te gané”, le respondió él en código. “Cuánta clase”, lo elogió Morena en otro y él recibió la frase con un emoji con corazones. Y las guiños en los últimos posteos se vienen repitiendo en el tiempo como señal de la buena relación que los une

A diferencia de lo que ocurre con las redes sociales del jugador, Beltrán no tiene ninguna foto junto a su novio en sus cuentas oficiales, en las que se encarga de mostrar sus viajes por trabajo o captura los momentos vinculados a su profesión en las diferentes canchas del fútbol en Argentina. Hay que destacar que desde hace tiempo, la joven de 23 años, comenzó a tener participación como cronista en campo de juego durante los partidos que transmite la señal donde trabaja del torneo de la Liga Profesional.

El comentario de Morena en un posteo del jugador de Flandria (@tomimantia)

La propia Morena mencionó hace poco tiempo que prefiere resguardar su intimidad y sólo dedicarse a mostrar cuestiones relacionadas a sus diferentes trabajos. “Prefiero mantener todo con bajo perfil. Yo siempre fui muy de mi barrio y a los de mi barrio no les llama la atención verme, entonces no me persiguen con fotos ni nada. Tampoco es que no hago cosas para que no me vean. Hago mi vida tranquila y normal”, confesó en una nota que le hicieron en la radio Urbana Play.

Los hechos respaldan sus declaraciones: el último domingo estuvo en la cancha de Flandria para ver la derrota del equipo de su pareja 4-0 ante Instituto, que está peleando con Belgrano por el único ascenso directo a primera. “La mismísima Morena Beltrán viendo a La Gloria”, escribió la cuenta Historia Gloriosa con una imagen de la periodista en el Estadio Carlos V de Jauregui.

La imagen que se viralizó de Beltrán el último fin de semana en la cancha de Flandria (Foto: @HistoriaGlorios)

La gran viralización que tuvo la noticia de la relación que mantienen desde hace tiempo tuvo algunos coletazos simpáticos. La frase “el 6 de Flandria” fue tendencia en Twitter durante buena parte del fin de semana y en las últimas horas la versión argentina del sitio Transfermarkt difundió una tabla con los futbolistas más buscados durante los últimos días: Mantia quedó segundo detrás de Lionel Messi.

Las búsquedas dentro de uno de los portales más famosos vinculados a la carrera y las estadísticas de los jugadores tuvieron al deportista que milita en el ascenso por delante de otros nombres como el noruego Erling Halland y otro argentino, Julián Álvarez. Tomás también superó a Enzo Fernández, Cristiano Ronaldo, el coreano Son del Tottenham y el uruguayo Federico Valverde, hoy figura del Real Madrid.

La tabla que se difundió en redes sociales

El marcador central de 29 años surgió en las divisiones inferiores de Rosario Central y llegó a desempeñarse en la Reserva del Canalla hasta que fue cedido a Tiro Federal en 2014 para jugar en el torneo Federal A. Un año más tarde, en 2015, desembarcó en Defensores de Belgrano de Villa Ramallo. Fue parte del plantel que intentó durante dos temporadas lograr el ascenso de la Primera B al Nacional.

Su siguiente paso fue por Alvarado de Mar del Plata, donde en 2019 estuvo en la plantilla que consiguió el ascenso a la segunda categoría del fútbol argentino tras 91 años de historia. Luego de esa experiencia tuvo un breve paso por el fútbol de ascenso en Italia hasta que llegó como jugador libre a Flandria a principios de este 2022. En su carrera anotó 11 goles.

El guiño de Beltrán para su novio por la foto en la que se ve un mural de Messi (@tomimantia)

La foto de la pareja en la playa (@tomimantia)

