El llamativo cambio de look de Rodrigo De Paul en la selección argentina

El futbolista que más llamó la atención -por cuestiones extrafutbolísticas- en el último entrenamiento de la selección argentina en el predio del Inter de Miami fue Rodrigo De Paul. El mediocampista del Atlético Madrid irrumpió en el césped donde el grupo albiceleste practicó con un extravagante nuevo look: se tiñó el pelo de rubio, lo que llamó la atención de todos los presentes y también las burlas de sus compañeros.

El volante de 28 años nunca tuvo problemas con la exposición mediática y dio otra muestra de ello. Así como alguna vez había lucido ese platinado Lionel Messi, ahora fue el turno del ex Racing, que se convirtió en una de las piezas claves del equipo dirigido por Lionel Scaloni y probablemente sea titular este viernes, cuando el conjunto nacional se mida contra Honduras en el estadio Sun Life de Miami (arrancará a las 21 hora argentina y están prácticamente agotadas las localidades).

De Paul ya había causado revuelo en las redes sociales por la foto que subió con Alejandro Papu Gómez, una suerte de cábala a la que faltó en esta ocasión Nicolás Otamendi. El defensor del Benfica no toleró que lo dejaran afuera del posteo y les dejó un comentario a ambos compañeros.

Luego del entrenamiento de la Albiceleste, De Paul saludó a través de las redes sociales a un seguidor que asegura ser su fanático número 1. Agustín tiene 12 años y se hizo presente en la concentración argentina en suelo norteamericano con la camiseta de la Selección con el número 7 y el apellido del futbolista. Mostró su celular en TyC Sports y reveló que le escribe hace 168 días en su cuenta de Instagram, en general, para desearle suerte antes de sus partidos. “¿Messi o De Paul? De Paul”, respondió al aire el niño cuando le consultaron por su preferencia. “Hola agustinnnnnnn”, lo saludó Rodrigo por medio de su cuenta de Twitter.

En lo que respecta a lo futbolístico, Scaloni todavía no dio pistas del once que empleará en las dos pruebas que tendrá la Selección (la primera el viernes ante los hondureños y luego el martes que viene ante Jamaica, en Nueva Jersey). El cuerpo técnico espera que se sumen los atrasados Nicolás González, Lisandro Martínez y Cristian Cuti Romero (estos dos últimos con problemas de visado en Inglaterra), mientras que tomó nota de la gran performance de Julián Álvarez en uno de los trabajos planeados para la última jornada: el ex River sometió al Dibu Martínez con una definición magistral.

