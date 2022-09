La filosa respuesta de Marcos Rojo a quienes criticaron el juego brusco de Boca Juniors en el triunfo ante River Plate

Marcos Rojo reveló por qué no salieron con los jugadores de River Plate al campo de juego

A solo 48 horas de su triunfo en el Superclásico, Boca Juniors no baja la guardia y se prepara para su compromiso por la fecha 19 de la Liga Profesional que será este miércoles cuando visite a Lanús a las 21:30 en La Fortaleza. En la previa del choque ante el Granate, su capitán Marcos Rojo habló de lo que dejó el enfrentamiento contra River Plate y de lo que viene.

Primero el defensor explicó por qué rompió el protocolo en la salida del equipo al campo de juego. “Hice todo mal (risas). Fue por la emoción, la ansiedad de jugar el partido. En el vestuario estábamos todos eufóricos, todos hablábamos, gritábamos y hacía tiempo que no estábamos así. Creo que las ganas nos llevaron. Llego al túnel y me mandé. Cuando fui al sorteo llega Pinola y me había olvidado el banderín en el vestuario. Tenía muchas ganas de que empiece el partido y estábamos todos a full”, reveló.

Además, volvió a responderle al entrenador rival, Marcelo Gallardo, sobre el juego brusco que impuso Boca Juniors este domingo. “No me molesta que haya dicho eso, que hicimos muchas faltas, así son los clásicos, se mete un poco de más. No hicimos muchas faltan, algunas fueron tácticas, nada agresivas ni cosas raras. Yo hice tres faltas nada más. Ellos jugaban de esta forma y se festejaba cuando ganaban, ahora que lo hacemos nosotros por ahí molesta, pero estamos tranquilos”, sentenció. El Muñeco dijo quien calificó el partido de mediocre para abajo y con poco juego.

El capitán de Boca Juniors defendió el juego brusco que le impusieron a River Plate

“Ellos no se sintieron cómodos, pensamos un partido así, no dejarlos jugar y hacer un poco lo que nos hacían ellos, cortar el juego. Cuando no podían presionar alto siempre cortaban con falta, y por eso hicimos un poco eso. Fue parejo, pero con la forma y actitud hicimos la diferencia”, destacó.

“Tiraron muchos pelotazos para Suárez (Matías) y Solari. Martín (Payero) sabía el trabajo que tenía que hacer y los mediocampistas también, era todo de ellos. Fue un partido en el que ninguno se sacó ventaja, pero creo que en la forma en que enfrentamos el partido y lo encaramos fue la diferencia que hicimos”.

Respecto de su expulsión que ocurrió tras una doble amarilla en tiempo adicional, reconoció: “No es lindo terminarlo así, no era lo que quería, pero faltaban pocos minutos y la ansiedad me estaba comiendo y quería que termine ya”.

Marcos Rojo se aproxima a Darío Benedetto, el autor del gol que le dio el triunfo a Boca Juniors

“La gente reconoció cómo enfrentamos, cómo nos entregamos, y estamos contentos por como se dio. Pensamos así el partido, y en el primer tiempo tuvimos chances, no tan claras pero si fueron tres o cuatro que pudimos crear”, subrayó sobre el público.

Del presente de Boca Juniors aseguró: ”Antes del clásico habíamos ya ganado varios partidos, aunque no de la mejor forma, pero sabíamos que para llegar al clásico había que ganar, y la actitud que mostró es la forma que deberíamos jugar todos los partidos, encontramos un camino, tenemos que demostrarlos mañana, aprovechar el envión que logramos porque si seguimos de esta forma somos candidatos a pelear”. El Xeneize quedó cuarto a dos puntos del líder Atlético Tucumán.

Por último valoró los asados que fortalecen al grupo: ”Sirve que estemos juntos, sirven los asados, de repente nos vemos charlando de cosas que no son de fútbol y eso genera más unión. Nos vale para estar más cerca del Consejo, que están siempre pero en las oficinas y nos viene bien para acercarnos y conversar, eso une y fortalece al grupo”.

