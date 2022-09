El dardo venenoso de Marcos Rojo a Marcelo Gallardo tras el triunfo de Boca Juniors ante River Plate

Boca Juniors venció a River Plate y se metió de lleno en la lucha por el campeonato. Sin embargo, además de los tres puntos vitales logrados en la Bombonera ante el rival de toda la vida, que le permitieron colocarse a solo dos unidades de la punta, la victoria le permitió a varias figuras del Xeneize contestarle a Marcelo Gallardo, quien en la previa había dejado una picante frase.

“En estos partidos, más allá de haber vivido otros en el pasado, van cambiando las etapas. Hoy nos muestra de una manera distinta, porque hay otros jugadores que van a ser de la partida y nosotros nos sentimos bien, nos sentimos cómodos yendo a la cancha de Boca, nos estimula ir a su cancha y jugar contra su público”, expresó el Muñeco en la conferencia de prensa previa al Superclásico.

Por supuesto, de esto se acordaron los jugadores de Boca Juniors, que le devolvieron “el gesto” al término del partido. Marcos Rojo fue uno de ellos y además de compartir una sutil imagen en las redes sociales donde puso “arte puro”, mientras se lo ve junto a siete compañeros colgado en el alambrado, con el lamento de los de River Plate adelante, también le contestó en los micrófonos.

El defensor se acordó de la sugestiva frase del entrenador del Millonario en la previa y no la dejó pasar luego de la victoria en la Bombonera

“¿Cómo lo vivieron ustedes puertas adentro a las declaraciones de Gallardo sobre que se sienten cómodos visitando la Bombonera?”, le preguntaron al capitán, quien no dudó y lanzó un dardo venenoso: “No, nosotros estamos tranquilos. No sé por qué se sienten cómodos, desde que estoy acá ellos no ganaron nunca. Siguió todo en la normalidad”.

Rojo también analizó el partido y se refirió a su expulsión sobre el final, tras una brutal patada a Nicolás de La Cruz: “Fue un partido clave, un clásico en nuestra casa con toda la gente después de mucho tiempo. Nos pusimos ganar este partido en la cabeza porque era importante para el torneo. Hay que festejarlo con la gente que se lo merece más que nadie”.

La publicación de Marcos Rojo tras el triunfo de Boca Juniors ante River Plate

“¿La roja? Se dio justo, me echan en la última jugada. Estaba afuera sufriendo un poco, pero por suerte pasó rápido. Me subí al alambrado a festejar el gol porque se subieron todos y podían sacar la amarilla, pero era para todo el equipo en ese caso. Igual me bajé rápido, je”, manifestó el defensor.

Pipa Benedetto, quien rompió su sequía, además de dedicarle el gol a todos los críticos, también se hizo un lugar para responderle a Gallardo con una sutil ironía. “No me sorprendió el partido de River, juegan bien y se sienten cómodos cuando vienen a jugar acá. Pero nada, hicimos el partido que teníamos que hacer, sabiendo el rival que teníamos enfrente y fuimos justos ganadores”.

En tanto, Juan Román Riquelme también se acordó del entrenador de River Plate: “Ellos cuando vienen a la Bombonera saben que va a sufrir”. Y agregó, con total confianza: “Hoy se está preparando un nuevo asado porque estábamos convencidos de que íbamos a ganar”.

