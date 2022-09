El Laucha Acosta se enfureció con un rival y golpeó una cámara tras la derrota ante Barracas Central: clima hostil en Lanús

Lautaro Acosta enojado en Lanús le pega a la cámara

Lanús perdió ayer 2-0 con Barracas Central y los ánimos se caldearon dentro de la cancha del Guapo y también cuando los futbolistas del plantel granate, que ya habían recibido amenazas hace algunas semanas por los malos resultados, regresaron al club. Primero fue Lautaro Acosta el que se la agarró con un rival antes de irse a las duchas: el Laucha se percató de que lo estaban filmando y se sacó el lente de encima de manera brusca. Fanáticos del elenco del Sur se reunieron en el estadio para increpar a los jugadores por la floja campaña.

Una vez concluido el partido, primero se cruzaron el defensor de Barracas Gonzalo Paz y el colombiano Raúl Loayza, quien tuvo que ser separado por su compañero Franco Orozco. Y luego apareció en escena el Laucha, que no pudo ser persuadido por Yonathan Cabral e insultó a su rival: “No le ganó a nadie, de la B son”. Frank Darío Kudelka, presente en ese sector, trató de calmarlo. Y lo mismo hizo José Sand, quien se lo llevó justo cuando Acosta se percató de que una cámara lo estaba grabando de cerca. “Sacá la cámara, vos”, le dijo de mala manera al camarógrafo y movió su lente.

Aunque desde la transmisión se dijo que el enojo de los visitantes era con el ex Lanús Pablo Mouche, autor del 1-0, el propio futbolista desmintió eso en las redes sociales: “Información errónea la persona que comentó el partido y tira en vivo al terminar el partido. Quiero aclarar que el Laucha conmigo no discutió en ningún momento ni se cruzó post partido. Antes de informar así a la gente averigüen y vean con quién fue que discutió y tuvo el cruce tenso. Con el Laucha tengo una excelente relación y comunicación, no quieran buscar conflicto donde no lo hay”.

Y aclaró: “Otra cosa y más q importante... No hice ningún bailecito en ningún momento del partido, le pueden preguntar a los jugadores de Lanús como me comporté en los 95 minutos y post partido. Saludos”.

CLIMA HOSTIL EN LANÚS

Hinchas de Lanús se reunieron para insultar a los jugadores

Decenas de hinchas de Lanús se hicieron presentes en el estadio Néstor Díaz Pérez para esperar por la llegada del plantel tras la derrota contra Barracas Central. El Granate perdió 13 sobre 21 encuentros en un semestre en el que apenas registró dos triunfos. Si bien en el actual torneo no sufrirá con los promedios, comenzará la próxima temporada un tanto comprometido y por eso los fanáticos expresaron su disgusto.

Los únicos excusados fueron los ídolos Acosta y Pepe Sand, mientras que los más repudiados fueron el arquero Fernando Monetti, Loayza y el presidente Luis Chebel. “Jugadores, jugadores, no se los decimos más, si nos mandan al descenso, qué quilombo se va a armar”, fue el cántico que más se oyó.

